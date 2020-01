Oberzent. (dpa/lhe) Mehr als eine Woche nach einem Leichenfund in Oberzent haben Ermittler keine Hinweise auf eine Straftat. Die Ergebnisse der Obduktion würden bislang allerdings noch nicht vorliegen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ein Spaziergänger hatte am Dienstag vergangener Woche die Männerleiche entdeckt.

Update: Mittwoch, 29. Januar 2020, 13.45 Uhr

Oberzent. (pol/van) Im Bereich des Himbächel-Viaduktes ist am Dienstagnachmittag eine tote Person gefunden worden, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Person schon länger tot ist.

Die Hintergründe zur Todesursache seien derzeit aber noch unklar. Aktuell untersuchen die Beamten den Bereich nach möglichen Spuren. Ein Rechtsmediziner ist im Einsatz.

Die Fahrspur der B45 von Hetzbach in Richtung Erbach wird für die Dauer des Polizeieinsatzes, der voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauert, gesperrt bleiben.