Gammelsbach. (jbd) Mehrere Tage lang mussten die Bewohner von Gammelsbach ohne Telefon und Internet auskommen. Nach Auskunft einer Mitarbeiterin im Bürgerbüro Oberzent dauerte die Störung bis Dienstag dieser Woche drei Tage lang, andere Bürger wollen sechs Tage lang vom Netz abgeschnitten gewesen sein.

Offenbar war zumindest zum Teil auch die örtliche Grundschule betroffen. Eine Erklärung dafür lieferte auf Nachfrage jetzt Unternehmenssprecher Michael Ortmanns vom Netzbetreiber Entega Medianet in Darmstadt. Nach seiner Darstellung war aber nur vom 9. Januar vormittags bis 10. Januar gegen 10.30 Uhr das Telefonnetz in Gammelsbach gestört.

Denn: "Am frühen Morgen des 9. Januar hat ein marktführendes Telekommunikationsunternehmen, mit dem Entega partnerschaftlich zusammenarbeitet, eine nicht abgestimmte Wartungsarbeit an den für den Transport der Sprachdienste relevanten Netzübergängen durchgeführt. Eine Änderung der Konfiguration hatte zur Folge, dass Telefonanschlüsse nicht mehr erreicht werden konnten."

Lokalisierung und Behebung des Fehlers hätten aufgrund des komplexen Fehlerbilds so viel Zeit in Anspruch genommen. Um derlei künftig zu vermeiden, habe Entega den Partner nun dringend aufgefordert, mit Wartungsarbeiten verbundene Konfigurationsmaßnahmen an den Netzübergängen wie vertraglich fixiert anzukündigen.