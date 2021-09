Beton entfernen, Brücke erhöhen: Der Hochwasserschutz in Neckarkatzenbach erfordert ein ganzes Bündel an Maßnahmen, damit der Ort bei künftigen Starkregenereignissen nicht mehr überschwemmt wird. Foto: Gabriele Eisner-Just

Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Volles Haus im Bürgersaal Neunkirchen: Punkt 1 auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung mit dem harmlosen Titel "Renaturierung Krebsbach und Hochwasserschutzmaßnahmen in Neckarkatzenbach" interessierte vor allem zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner des betroffenen Ortsteils. Bürgermeister Bernhard Knörzer erinnerte an das bisher letzte Hochwasserereignis 2016, als große Teile von Neckarkatzenbach unter Wasser standen. Unter diesem Eindruck habe der Gemeinderat nach einer Flussgebietsuntersuchung für umfangreiche Maßnahmen votiert.

Im Dialog mit Anwohnern habe sich der Gemeinderat in seiner Aprilsitzung 2019 für den bestmöglichen Hochwasserschutz von HQ 100 ausgesprochen. Das bedeutet, dass die Maßnahmen für ein Hochwasser ausgelegt werden, wie es statistisch gesehen nur alle 100 Jahre einmal vorkommt. Dafür müssen mindestens 1,5 Millionen Euro aufgewendet werden, wobei Landesförderungen von 50 Prozent für den Hochwasserschutz und bis 85 Prozent für Renaturierungsmaßnahmen beantragt werden können.

Mindestens 1,5 Millionen Euro sollen investiert werden

Diplomingenieur Günter Hartmann vom Planungsunternehmen Wald + Corbe erläuterte in der Sitzung die von der Verwaltung beauftragte Vorplanung. Ein umfangreiches Maßnahmenbündel mit Bauwerken, Dämmen und Entlastungskanälen, mit erweiterten Brückenquerschnitten und einer teilweisen Verlegung des Krebsbachs soll für Entspannung sorgen. Das Bett des Krebsbachs soll dann trotz einiger Engstellen zwischen Häusern statt 5,5 Kubikmetern pro Sekunde das Doppelte bis Dreifache fassen. Dafür müssen vor allem die beiden Brücken erneuert werden, um den Durchfluss zu erhöhen. Dies soll in der Brunnenstraße gelingen, indem die Sohle der Brücke tiefer und die Fahrbahn leicht höher gelegt wird.

Weiterhin sollen Verdolungen und Kanäle mit größerem Durchmesser als Entlastungskanäle das Oberflächenwasser gezielter aus dem Ortskern ableiten.

Neben den Brücken dienen laut Vorplanung weitere Bauwerke dem Hochwasserschutz. Gleich drei Geröllfänge sollen über dem Dorf rutschendes grobes Geröll und Bäume abfangen, die großen Schaden an den Gebäuden anrichten könnten. Häuser direkt am Bach werden mit Mauern und Dämmen geschützt, wobei einige Schuppen für einen besseren Hochwasserschutz weichen müssten. Die Straße nach Neckargerach soll am Ortsende begradigt und erhöht werden. Damit wird auch ein Unfallschwerpunkt entschärft, und das geplante höhere Straßenniveau kann größere Wassermassen zurückhalten.

Schließlich soll der Krebsbach am Ortsende aus seinem erhöhten Bett geholt werden und über die jetzigen Weiden in Richtung Krottengraben und Grundbach fließen. Der U-förmige Verlauf, der so entsteht, dient der Rückhaltung des Baches, der ansonsten bei Hochwasser große Mengen an Wasser, Schutt und Ästen direkt nach Guttenbach transportieren würde.

In diesem Fall wäre das Hochwasserprojekt nicht genehmigungsfähig, denn tiefer liegende Gemeinden dürfen laut Gesetz durch den Hochwasserschutz nicht benachteiligt werden.

Unterhalb der Brunnenstraße Richtung Ortsende soll der Unterlauf des Krebsbachs renaturiert werden – auch das ist ein Beitrag zum Hochwasserschutz, weil der Bach sich ohne Betonröhren und -sohlen besser ausbreiten kann und damit Retentionsflächen geschaffen werden. Dies gilt genauso für einen neu anzulegenden Teich auf dem tiefsten Geländeniveau, der unweit des Sportplatzes gleichzeitig als Löschwasserreservoir für den Ort dienen soll.

Nach der Vorstellung der Maßnahmenplanung meldeten sich Gemeinderäte und Besucher mit ihren Fragen, Bedenken und Anregungen. Bei allen Nachfragen und Zweifeln waren sich die Anwesenden einig, dass es erhebliche Maßnahmen für den Hochwasserschutz braucht: "Die Alternative wäre, dass Neckarkatzenbach als Überschwemmungsgebiet eingestuft wird, keiner mehr einen Versicherungsschutz für seine Gebäude bekommt und nicht mehr gebaut werden darf", wie Gemeinderätin Katharina Werner zu bedenken gab. Dipl.-Ing. Hartmann plädierte für eine einvernehmliche Lösung, die alle Bewohner mitnimmt. Man solle den Hochwasserschutz nicht als Belastung, sondern als Chance für die Ortsentwicklung sehen.

Bürgermeister Knörzer bedankte sich für die große Offenheit und Gesprächsbereitschaft der Neckarkatzenbacher Bürger und kündigte größtmögliche Transparenz für die Weiterentwicklung des Projekts an. Demnächst soll ein Ortstermin anberaumt werden, bei dem der planende Ingenieur Bewohnern und Gemeinderat alle Maßnahmen im Detail erläutert. Positiv sei für die Eigentümer, dass Grundstücksabgaben ausgeglichen und Mauern sowie Pflanzungen auf den Grundstücken aus den Mitteln zum Hochwasserschutz bezahlt werden.

Einstimmig und ohne Enthaltungen ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, auf der Basis der vorgestellten Maßnahmen die wasserrechtliche Genehmigung zu erwirken und Förderanträge zu stellen. Der ehrgeizige Zeitplan sieht vor, die geotechnischen und hydraulischen Untersuchungen noch 2021 einzuleiten. Anfang 2022 soll die Entwurfsplanung stehen und Mitte 2022 zur Genehmigung eingereicht werden.

Die weiteren Tagesordnungspunkte waren rasch abgehandelt. Zum Bebauungsplanentwurf "Vorderer Grund II" in Neckarkatzenbach mit sechs Bauplätzen waren in der Offenlegungszeit keine Anregungen oder Bedenken der Öffentlichkeit mehr eingegangen. Michael Reinhard vom Planungsbüro IFK Ingenieure Mosbach erläuterte wenige Konkretisierungen, die nach Stellungnahmen von Behörden noch einzuarbeiten waren. Dazu gehört, dass sich wegen der Lage im Wasserschutzgebiet kein Gewerbebetrieb hier ansiedeln darf. Mit einstimmigem Beschluss votierte der Gemeinderat für den Bebauungsplan und beauftragte die Verwaltung, den notwendigen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Naturschutzbehörde beim Landratsamt abzuschließen.

Hauptamtsleiter Ralf Lenz berichtete außerdem über eine Verkehrsschau am 1. Juli 2021 mit Vertretern der Straßenverkehrsbehörde und der Polizeidirektion Heilbronn. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat vor, die Leidengasse nur noch für Anlieger, den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr sowie Fußgänger- und Radverkehr offenzuhalten. Den Kraftfahrzeugen aus und nach Zwingenberg/Leidenharterhof sei die Strecke über Zwingenberger Straße und Hauptstraße zumutbar. Der derzeit gesperrte Meistersgrundweg solle dagegen als Zufahrt zum Gewerbegebiet und zum Friedhof wieder geöffnet werden. Der Gemeinderat stimmte mit sieben zu drei Stimmen der Sperrung der Leidengasse und der Aufhebung des Durchfahrtsverbots Meistersgrundweg zu.