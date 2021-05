Neunkirchen. (cao) Selbst im ländlichen Neckar-Odenwald-Kreis ist der Wohnungsmarkt hart umkämpft. Schon für Ottonormalverbraucher mit festem Einkommen ist die Suche einer neuen Bleibe oft schwieriger als ursprünglich gedacht; auch ohne Haustiere und besondere Bedürfnisse nach Barrierefreiheit. Maren und Christiane Rosskopf sind jedoch genau darauf angewiesen, weshalb sie ein unausweichlich bevorstehender Umzug nun vor besonders großere Herausforderungen stellt.

Kurz vor Weihnachten erhielt Christiane Rosskopf eine Kündigung ihrer neuen Vermieterin. "Sie hat das Haus von ihrem Vater geerbt und will unsere Wohnung verständlicherweise jetzt selbst nutzen", erklärt sie im Gespräch mit der RNZ. Rund sieben Jahre lebt die Mutter schon in dem kleinen aber gemütlichen Erdgeschoss-Appartement in Neunkirchen. Dort pflegt und begleitet sie ihre 27-jährige, schwer mehrfachbehinderte Tochter Maren – die beiden fühlten sich die vergangenen Jahre in Neunkirchen sehr wohl. Und auch für die beiden Vierbeiner Digger und Dona (Marens Begleithund) war die Örtlichkeit in Waldnähe perfekt. "Zwar sprechen die Experten vom Mieterverein jetzt von einem sozialen Härtefall, schreiben, dass die Beendigung unseres Mietverhältnisses auch unter Würdigung der berechtigten Interessen nach Eigenbedarf nicht zu rechtfertigen sei und haben Sozialwiderspruch eingelegt ... Aber wir wollen hier auch nicht mehr lange wohnen bleiben, sondern schnell einen Ort finden, an dem wir willkommen sind", beschreibt Christiane Rosskopf ihre verzwickte Situation. Ihr Mietverhältnis endet laut Kündigung zum 31. Mai.

Nur wenige Appartements konnte sie in den letzten Wochen besichtigen, "eine unseren Bedürfnissen entsprechende Wohnung habe ich leider noch nicht gefunden, weshalb ich mich jetzt schließlich an die Lokalredaktion der RNZ gewendet habe", berichtet die gelernte Krankenschwester. Da sie sich selbst um die Pflege und Begleitung ihrer Tochter kümmert, kann sie ihrem Beruf schon lange nicht mehr nachgehen. "Ich bekomme Hartz IV, Maren Grundsicherung mit behinderungsbedingtem Mehrbedarf sowie Pflegegeld und Leistungen der Eingliederungshilfe", erklärt Christiane Rosskopf. Vor Mietausfällen bräuchten sich Vermieter keine Sorgen machen.

Am liebsten würde das Mutter-Tochter-Gespann weiterhin in der Umgebung wohnen. "Von Montag bis Donnerstag besucht Maren halbtags das Förder- und Betreuungsangebot der Johannes-Diakonie in Schwarzach. Ich fahre sie hin und hole sie wieder ab, zwischendrin räume ich auf und wühle mich durch den Antragsdschungel, der Marens Bedarf nach sich zieht. Nachmittags gehen wir Reiten, Fahrradfahren, mit den Hunden in den Wald, Schwimmen und Einkaufen. Ein paar Stunden die Woche ist Maren auch bei einer Assistenz hier in Neunkirchen, damit ich auch mal ein paar Minuten für mich habe", erklärt Christiane Rosskopf.

Außer in Neunkirchen würde eine 60 bis 80 Quadratmeter große Wohnung aber auch in Schwarzach, Aglasterhausen, Breitenbronn, Daudenzell, Mörtelstein, Michelbach oder Obrigheim in Frage kommen. Wichtig ist, dass die Barrierefreiheit gegeben ist, Maren in ihrem Rollstuhl auch in Küche und Bad ausreichend Platz hat und es einen Unterstand für ihr Fahrrad gibt. Über eine Terrasse mit Garten oder einen Balkon würde sich die Familie ebenso freuen. "Die Hunde bellen auch nicht, weil Maren sonst epileptische Anfälle bekommen würde, und sind sehr umgänglich", betont die Mutter sogar.

Info: Wer eine passende Wohnung zu vermieten hat, kann sich unter Tel.: 015752544103 bei Christiane Rosskopf melden.