In dem Anlieferbereich rechts des Haupteingangs wird es künftig eng werden, wenn zu den Anlieferern auch noch die Rettungswagen mit Patienten oder Unfallopfern hinzukommen. Fotos: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. "Zumindest seit 2003, seit ich hier bin ist es das größte Projekt", sagt Ralf Geiger, kommissarischer Leiter der GRN-Klinik Eberbach. Vor rund 14 Tagen haben die Abrissarbeiten des Personalwohnheims begonnen, das Platz macht für die neue Urologie-Abteilung. Ein Gesamtvolumen von 18 Millionen Euro ist für das Projekt veranschlagt, das erst 2016 durch die Zusage der Dietmar-Hopp-Stiftung über 5,5 Millionen Euro realisierbar wurde.

Gehen die Abrissarbeiten am Personalwohnheim weiter so zügig voran, dürften die vier Stockwerke hohen Gebäude bald der Vergangenheit angehören. Sie machen Platz für die neue Urologie an der GRN-Klinik Eberbach. Läuft alles nach Plan, dürften die Arbeiten ab Beginn des Aufbaus innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein, hofft Geiger.

Neue Anforderungen und deutlich mehr Patienten machten einen Ausbau der Urologie-Abteilung erforderlich. Bisher war die Urologie im ersten Stock des "Altbaus aus den Siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts" untergebracht, so Geiger. Die bisherigen Räumlichkeiten genügen den organisatorischen und medizinischen Ansprüchen nicht mehr.

Im Neubau sollen die urologische Endoskopie sowie die verschiedenen Funktionsräume zusammengelegt und auf einen modernen medizinischen Stand gebracht und dabei auch die Technik umfassend erneuert werden.

"Die Urologie in Eberbach ist ein sehr wichtiger Standort für Patienten im östlichen Rhein-Neckar-Kreis und weit über dessen Grenzen hinaus. Besonders für ältere Menschen und in Notfällen muss die Anfahrt zum Arzt in akzeptabler Zeit möglich sein", erklärte Dietmar anlässlich der offiziellen Spendenübergabe.

"Mit der Zusage 2016 war klar, jetzt können wir starten und konkret in die Planung einsteigen", blickt Ralf Geiger zurück. Vor einem Jahr war es dann soweit, und auch bei den Genehmigungen gab es keine Probleme. "Das ist schön durchgelaufen", sagt Geiger. Ursprünglich sollte bereits Anfang 2019 mit dem Bau begonnen werden, doch weil umgeplant werden musste, verzögerte sich alles ein wenig, so GRN-Pressesprecherin Stefanie Müller.

Der Neubau bietet allerdings nicht nur Platz für die Urologie - hierfür reicht laut Ralf Geiger ein Stockwerk - sondern auch für zwei Fachpraxen. Eine davon ist die Dialysepraxis von Dr. Donatella De Cicco und Dr. Fritz Matzkies, die am 23. Juni 2018 die provisorischen Räume im ehemaligen Gemeinschaftsraum des Schwesternwohnheims bezog.

Des weiteren soll noch eine Radiologie dazukommen. Dadurch, dass der Neubau außerhalb des Klinikgebäudes entsteht, sind während der Bauzeit keine Beeinträchtigungen oder Einschränkungen zu erwarten, ist Geiger überzeugt. Das war bei der Renovierung der Endoskopie im Jahr 2016 im laufenden Betrieb anders. "Das war manchmal auch für die Mitarbeiter ganz schön belastend", erinnert er sich.

Der neue Gebäudetrakt - Erdgeschoss, erster Stock und Dachgeschoss - wird allerdings nicht an genau der selben Stelle aufgebaut, an der das Wohnheim noch steht. Der Hof der bisherigen Liegendzufahrt wird überbaut, fällt somit weg.

Das hat Auswirkungen für die Rettungsfahrzeuge. "Das DRK wird umgeleitet", sagt Geiger. Der Krankenwagen fährt die Klinik künftig von der Vorderseite her an, um Liegendpatienten oder Unfallopfer zu bringen. Für Liegen und Rollstühle wurde im Bereich rechts vor dem Haupteingang eine feste schiefe Ebene eingerichtet.

In dem Bereich halten täglich auch die größeren Fahrzeuge, um Wäsche oder andere Materialien abzuholen oder zu bringen. Deshalb werden die bislang freien Parkplätze rechts davon in der Scheuerbergstraße bereits seit Freitag für die Rettungsfahrzeuge frei gehalten. "Die kommen alle auf einmal, dann wieder drei Stunden nichts", sagt Geiger, sind also schlecht planbar.

Wer jetzt dennoch dort parkt und erwischt wird, muss mit mindestens 15 Euro rechnen, so Bärbel Preißendörfer vom Ordnungsamt. Auch die Besucher der GRN-Klinik, so sie denn mit dem Auto kommen, werden sich in der Bauphase umgewöhnen müssen. Die Einbahnstraßenregelung soll aufgehoben werden, die Ein- wird auch zur Ausfahrt.

Die bisherige Ausfahrt verschwindet, die neue ist nach Abschluss der Arbeiten in Höhe des jetzt noch stehenden gelben Gebäudes geplant. Bis dahin muss dazwischen ein Wendebereich eingerichtet werden. Allerdings nur für Pkws. Wie die Buslinie künftig verläuft, ist noch offen.

Was mit den alten Urologieräumen geschieht, steht noch nicht fest. "Ich denke, Bedarf wird angemeldet", ist Geiger überzeugt, dass sie nicht lange leer stehen werden. "Vielleicht entspannt sich dann ja die Raumproblematik innerhalb des Gebäudes", hofft er.