Auch in Schwanheim kann man sich mittlerweile in einer Urnengemeinschaftsstätte beisetzen lassen. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Mit der Neufassung der Friedhofssatzung befasste sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung. Damit einher ging eine Änderung der Friedhofsordnung und der Bestattungsgebührensatzung. Nötig wurde dies aufgrund von gesetzlichen Änderungen sowie neu angebotener Bestattungsformen. In Schönbrunn werden nämlich mittlerweile Bestattungen naturnah und pflegefrei im Gemeinschaftsurnenfeld sowie pflegefrei unter bodenebenen Grabplatten angeboten. Dies auch deswegen, um einer Verlagerung der Bestattung von Ortsbürgern in benachbarte Ruhe- und Friedwälder entgegenzuwirken. Der Neufassung zugrunde liegt das Satzungsmuster des Gemeindetags Baden-Württemberg, das die Bestattungsnovelle sowie die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs berücksichtigt. Kämmerer Karlheinz Wagner erläuterte Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung. Nach wie vor ist das Gemeindegebiet in Bestattungsbezirke, die den jeweiligen Ortsteilen entsprechen, eingeteilt. Laut Satzung sind die Verstorbenen in dem Bestattungsbezirk, in dem sie ihren letzten Wohnsitz hatten, beizusetzen. Wobei die Gemeinde Ausnahmen zulassen kann. Die Ruhezeit bei verstorbenen Kindern, die vor Vollendung des zehnten Lebensjahres gestorben sind, beträgt 15 Jahre. Bislang lag die Altersgrenze bei einem Lebensalter von sechs Jahren. Für alle anderen Verstorbenen beträgt die Ruhezeit 25 Jahre, bei Aschen 15 Jahre.

Heftig gerungen wurde auch darum, ob der Passus, wonach die Gemeinde auch die Bestattung Auswärtiger auf ihren Friedhöfen zulassen kann und dies besonders für solche Personen gelte, "die über 20 Jahre in der Gemeinde Schönbrunn mit Hauptwohnsitz gelebt haben und aus Alters- oder Gesundheitsgründen weggezogen sind", aufgenommen werden soll. Da wurde die Frage aufgeworfen, was man mit jemandem mache, "der nur 15 oder 17 Jahre hier gelebt hat". Bürgermeister Jan Frey beruhigte, dass man ja grundsätzlich Ausnahmen machen könne.

Teils recht heftig fallen die Gebührenerhöhungen aus. Vor allem, wenn man diese prozentual betrachtet. So kostet die Benutzung einer Leichenhalle statt bislang 60 dann 70 Euro, eine Steigerung um knapp 17 Prozent. Der Zuschlag für die Nutzung einer Kühlzelle je Tag schlägt künftig mit 14 statt bislang zehn Euro zu Buche - 40 Prozent Erhöhung. Die Bestattungsgebühren für Personen im Alter von zehn und mehr Jahren steigen von 700 auf 750 Euro, die von Personen unter zehn Jahren von 250 auf 275 Euro. Für die Beisetzung von Aschen müssen künftig 300 statt bisher 240 Euro bezahlt werden. Die Überlassung eines Reihengrabes kostet statt 600 dann 700 Euro, ein Urnenreihengrab 300 statt bisher 250 Euro. Neu im Verzeichnis aufgeführt sind die Beisetzung in der Urnengemeinschaftsstätte mit Grabplatte ohne Beschriftung, die 540 Euro kostet und die Bestattung in der Urnengemeinschaftsstätte mit Messingschild und Beschriftung für 380 Euro.

Wie Wagner erläuterte, betrug der Kostendeckungsgrad auf den Friedhöfen im vergangenen Jahr rund 50 Prozent. Nun erreiche man eine Deckung von insgesamt rund 65 Prozent, bei den Urnenbeisetzungen gar von 80 Prozent. Ingo Kreutzer wollte wissen, welchen Anteil die Fixkosten beispielsweise fürs Rasenmähen oder Heckenschneiden an den Gesamtkosten hätten. Dabei ging der Kämmerer von "60 bis 70 Prozent" aus. Bei der Gegenstimme von Karin Koch (CDU) wurde der Satzungsbeschluss gefasst. Die Änderung tritt zum 1. April in Kraft.