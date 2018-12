Vom Stammhaus in der Rosengasse aus wird "Hausbäcker" Christian Beisel ab Januar auch das neue Geschäft in der Schwanheimer Straße beliefern. Dem Stadtteil bleibt damit ein Nahversorger erhalten. Foto: Jutta Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Seinen ersten Anlauf aus der Altstadt über den Neckar hat Christian Beisel schon vor zehn Jahren genommen. Doch damals, da war der Eberbacher Traditionsbäcker 35, kreuzte sich bei ihm der Plan einer Neckarwimmersbacher Filiale noch mit anderen Projekten. Diesmal stimmt das Timing. Beisel hat unternehmerisch den Rücken frei - und springt. In der zweiten Januarwoche übernimmt der sogenannte "Hausbäcker" aus der Rosengasse den Laden in der Schwanheimer Straße und stellt damit sicher, dass in dem fast nahversorgungsfreien Ortsteil der Backofen nicht kalt bleibt. Den Übergang von seinem Vorgänger Banschbach schafft er im fliegenden Wechsel. Dafür gab es von etlichen der in Eberbachs größtem Stadtteil knapp 3200 Bewohner spontan ein positives Feedback, hat Beisel erlebt.

Indes: "Bis wir das Geschäft umgebaut haben, wird das noch ein hartes Stück Arbeit, es ist viel zu renovieren", weiß Christian Beisel. Vor allem der Cafébereich im Laden, den er beibehalten, aber "lauschiger und schöner" machen möchte, koste ihn richtig Mühe. Noch fehlen sogar die Möbel. Stress zwischen den Jahren? "Den haben wir sowieso", zeigt Beisel ein mildes Lächeln.

Der Vermieter des Ladengeschäfts, Michael Epp, hatte sich nach der Banschbach-Kündigung um die Versorgungssituation von Neckarwimmersbach ernstlich gesorgt, ließ er wissen. Immerhin gibt es hier ja außer der Sparkassenfiliale und zwei Gasthäusern, die sich alle im selben Teil der Schwanheimer Straße konzentrieren, nichts. So war auch er es, der sofort die Fühler ausstreckte - und Beisel als neuen Bäcker an Land zog. Und dass er dem Stadtteil damit zu einem Betrieb verhelfen konnte, bei dem keine industriell gefertigte Massenware, sondern handwerkliche Qualität über die Verkaufstheke wandert, hält er sich jetzt durchaus zugute.

Für "Hausbäcker" Christian Beisel, in dessen Stammhaus in der Altstadt seit 1412 in 22. Generation Brot gebacken wird, ändert sich durch den Neuzugang zumindest an der Anzahl seiner Verkaufsstellen nichts. Denn in Rothenberg, wo er sich vor zwei, drei Jahren probeweise niedergelassen hat, stellt Beisel den Betrieb ein. Das Geschäft in der Odenwaldgemeinde habe ihn einen "Wahnsinnsaufwand" gekostet, erzählt er. Mit allein 40 Minuten Fahrzeit; frühmorgens im Winter sei der Lieferwagen oft vor dem Räumdienst eingetroffen und steckte fest.

Jetzt will er sich ganz auf Eberbach verlegen, wo er seine Back- und Konditoreiwaren außerdem schon am Neuen Markt und in einem Verkaufswagen in der Friedrichsdorfer Landstraße anbietet. Der Chef von im Schnitt 25 Mitarbeitern wird für den geplanten Ganztagsbetrieb in Neckarwimmersbach auch noch zusätzliche Kräfte einstellen. Allerdings, so Beisel, "suchen wir eigentlich grundsätzlich immer Personal", Bäcker genauso wie Verkäufer. Denn immer wieder und oft sehr schnell springen Leute in seinem Metier wieder ab, weil "frühes Aufstehen halt nicht so knusper ist!"

Anders als in seinen Innenstadtgeschäften wird der Bäckermeister auf der anderen Neckarseite auch ein paar zusätzliche Sachen ins Sortiment packen: Eier, Nudeln, Milch und Butter, Grundnahrungsmittel für den täglichen Bedarf, die es im Zentrum auf dem Markt gibt. Und er wird zwar ganztags geöffnet haben, aber eine zweistündige Mittagspause zwischenschalten. Dass ihn in Neckarwimmersbach jetzt von allen Seiten schon viel Wohlwollen anweht, sieht der 45-Jährige als Geschäftsmann aber durchaus realistisch.

Denn er müsse damit rechnen, dass er etliche seiner Kunden, die seine Brötchen bislang in der Rosengasse oder am Neuen Markt kaufen, künftig in der Schwanheimer Straße bedienen wird. Ein Teil des Geschäftsbetriebs wird sich also lediglich verlagern, so sein Kalkül. Den Menschen in Neckarswimmersbach dürfte Christian Beisel mit seiner neuen Filiale aber im wahrsten Sinne des Wortes entgegenkommen.