Neckartal-Odenwald. (rnz) Unter dem Titel "Der Neckar von Neckarelz bis Neckargerach" bietet der Geograf Dr. Bernd Strey im Namen des Naturparks Neckartal-Odenwald eine – vom Bahnticket abgesehen – kostenfreie Exkursion mit der S-Bahn entlang des Neckars zwischen Neckarelz und Neckargerach an.

Die Teilnehmenden erfahren an verschiedenen Ausstiegsorten Überraschendes und erleben spektakuläre Ausblicke auf den Neckar, seine umgebenden Landschaften sowie seine Schlösser und Burgen in diesem Abschnitt. Treffpunkt der Veranstaltung ist am Samstag, 7. Mai, um 14 Uhr am Bahnhof in Neckarelz. Angesprochen sind Erwachsene jeden Alters sowie Familien. Mit einer Dauer von mindestens drei Stunden ist zu rechnen. Die Strecke wird zu Fuß zurückgelegt und beträgt rund drei Kilometer.

Die Touren mit Dr. Bernd Strey auf den anschließenden Neckarabschnitten werden jeweils an einem Samstag, 21. Mai und 25. Juni, angeboten. Die Bahn-Wanderung ist eines von vielen Angeboten der landesweiten Natur Erlebnis Woche 2022, die eine Initiative der Umweltakademie Baden-Württemberg ist.

"Mit der Natur Erlebnis Woche wollen wir den Blick für Flora und Fauna schärfen, begeisternde Naturerlebnisse für Jung und Alt ermöglichen und für einen schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen werben", sagt Michael Eick, Leiter der Umweltakademie Baden-Württemberg, der die Angebote koordiniert. "Familien, Naturfreunde oder einfach nur pandemiemüde Bürgerinnen und Bürger können das Ländle in der ersten Maiwoche von seiner natürlich schönsten Seite kennenlernen."

Bei rund 120 Veranstaltungen an zahlreichen Orten in ganz Baden-Württemberg gibt es vielfältige Möglichkeiten, die ganze Faszination der Natur kennenzulernen, den Geheimnissen der Tiere und Pflanzen in Wald und Flur auf die Spur zu kommen oder ökologische Zusammenhänge näher zu ergründen. Bei allen Veranstaltungen stehen fachkundige Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zur Verfügung, die ihre Gäste mit den Themen Natur, Landschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit vertraut machen.

Das gesamte Programm der Natur Erlebnis Woche vom 30. April bis 8. Mai ist auf der Webseite der Umweltakademie Baden-Württemberg abrufbar. Dort finden sich auch weitere Angebote innerhalb der Gebietskulisse des Naturparks Neckartal-Odenwald.

Info: Anmeldungen per Telefon 0 62 71/94 22 75 oder E-Mail: buero@np-no.de.