Neckarsteinach. (iz) Die alte und denkmalgeschützte Sandsteinmauer, die den Schwanenparkplatz nach Süden hin abgrenzt, ist vor einigen Tagen teilweise eingestürzt. Um den gesamten Schaden überhaupt bestimmen zu können, wurde eine Fachfirma damit beauftragt, den starken Efeubewuchs, der die Mauer vollständig bedeckte, abzutragen. Dabei zeigte sich, dass die Mauer über eine Länge von 13 Metern im oberen Bereich mindestens 2,50 Meter tief einsturzgefährdet ist. Der Schwanenparkplatz wurde deshalb halbseitig gesperrt. Das Denkmalamt ist eingeschaltet.

Die Mauer muss nun im oberen Teil so weit abgetragen werden, bis man wieder auf tragfähige Mauersubstanz trifft. Dann wird sie wieder aufgemauert und verfugt. Auch der restliche Teil, der stehen bleiben kann, wird mit neuen Fugen versehen. So kann in Zukunft keine Feuchtigkeit mehr eindringen und somit die Entwicklung von Efeubewuchs befördern. Eine heimische Fachfirma, die bereits Erfahrung beim Aufbau von denkmalgeschützten Objekten nachweisen kann, ist mit dem Wiederaufbau der Mauer beauftragt. Die gesamte Maßnahme wird die Stadt circa 25.000 Euro kosten.