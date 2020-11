Neckarsteinach. (iz) Die Eltern dürfen sich freuen: Die Stadt verzichtet auf die Kindergarten-Gebühren für die diesjährigen Monate März bis Juli. Während dieser Zeit waren wegen der Corona-Pandemie die beiden Kindergärten, also das städtische "Abenteuerland" wie auch die evangelische "Schatzinsel" , geschlossen. Es fand nur eine Notbetreuung für die Kinder statt, deren Eltern es nicht möglich war, ihre Liebsten in dieser Zeit zu beaufsichtigen. Für die Stadt entstehen durch diesen Verzicht Ertragsausfälle von circa 18.500 Euro.

Zur Diskussion stand dieses Thema in der jüngsten Sitzung des Neckarsteinacher Haupt- und Finanzausschusses. Die Stadtverordneten waren sich schnell einig , die Kita-Gebühren nicht nachträglich einzufordern, allerdings mit Ausnahme der Notbetreuungsgebühren.

Wie Bürgermeister Herold Pfeifer dazu ausführte, hat sich die Hoffnung bisher nicht erfüllt, dass das Land Hessen die Kosten übernimmt. Der Magistrat habe deshalb empfohlen, dem Land eine Rechnung über den Ausfall der Kita-Gebühren zu stellen, weil dieses ja die Aussetzung der Kinderbetreuung angeordnet habe. Dem stimmte der Ausschuss zu und es ist davon auszugehen, dass auch die nächste Stadtverordnetenversammlung diesem Beschluss folgen wird

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Bericht über den aktuellen Stand des Haushaltsvollzugs. Hintergrund sind die stark veränderten finanziellen Verhältnisses wegen der Corona-Pandemie.

Rund 45.000 Euro Defizit

Allerdings scheinen die Auswirkungen auf den Gesamthaushalt nicht ganz so schlimm zu sein wie befürchtet. Denn der Leiter der Finanzabteilung, Harry Hack, legte zwar viele negative Prognosen vor, meinte aber trotzdem: "Es scheint, dass wir mit einem leichten blauen Auge davonkommen".

Nach Worten von Hack wies der im Februar verabschiedete Haushaltsplan für das Jahr 2020 einen leichten Überschuss in Höhe von 22.856 Euro aus; jetzt zeichnet sich zum Ende des Jahres ein Defizit in Höhe von 44.926 Euro ab; das wäre ein Minus von 67.782 Euro. Die Ertragsausfälle bei den Steuern (Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer) betragen 434.902 Euro. Dieser Verlust wurde durch Kompensationszahlungen des Landes Hessen in Höhe von 484.655 Euro zu mehr als 100 Prozent ausgeglichen.

Auch bei den Aufwendungen (Ausgaben) haben sich die Zahlen erheblich verändert; so werden sich zum Beispiel die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen, die im Haushaltsplan noch mit 2,947 Millionen angegeben wurden, auf voraussichtlich 1,934 Millionen Euro verringern. Bei den Investitionen, für die 3,15 Millionen Euro eingeplant waren, sind bis jetzt erst 1,14 Millionen Euro ausgegeben worden. Unter anderem konnten die geplanten Fahrzeugerwerbungen für die Feuerwehr noch nicht getätigt werden. Das bedeutet aber auch, dass all diese im Haushaltsplan vorgesehenen und dann doch nicht durchgeführten Investitionen im Jahr 2021 wieder neu aufgenommen werden müssen. Der Ausschuss nahm diese Ausführungen nach kurzer Diskussion zur Kenntnis.