Neckarsteinach. (RNZ) Am Montag, 25. Oktober, beginnen im Auftrag von Hessen Mobil die Arbeiten zur Sanierung der Brücke, die zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach kurz hinter der Landesgrenze die Bundesstraße 37 über Gleise der Deutschen Bahn führt.

Die Bauarbeiten der ersten beiden Bauabschnitte dauern voraussichtlich bis September 2022 an. Begonnen wird mit vorbereitenden Arbeiten, die eigentlichen Bauarbeiten beginnen dann am 1. November mit Instandsetzungen auf der Nordostseite des Bahntunnels. Die Arbeiten hier dauern voraussichtlich bis März 2022 an.

Im Zuge der Arbeiten wird der Gehweg im Brückenbereich gesperrt. Die Verkehrsführung für den Pkw-Verkehr erfolgt über verengte Fahrbahn. Beide Fahrtrichtungen bleiben aber aufrechterhalten. Die Umleitung für den Fußverkehr erfolgt über den Weg entlang des Neckarufers.

Bei turnusmäßigen Brückenprüfungen wurden Schädigungen an der Tunneldecke, unter anderem in Form von Querrissen an den Überbau-Trägern und undichten Fugen festgestellt. Die Instandsetzung geht bis September 2022 in drei Bauabschnitten über die Bühne, die im Wesentlichen die Abdichtungsarbeiten am Bauwerk von oben und außen beinhalten.

Ein Eingriff in den Bahnverkehr ist dafür nicht vorgesehen. In einem weiteren späteren Bauabschnitt sollen die Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten unterhalb und im Innern des Tunnels erfolgen. Die Baukosten der ersten beiden Bauabschnitte belaufen sich auf rund 2,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.