Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Baubranche steckt in einem Dilemma. Einerseits sind die Auftragsbücher voll, andererseits viele Rohstoffe kaum noch lieferbar und deutlich teurer als in den Vorjahren. Verzögerungen bei anstehenden Projekten sind die Folge, genauso wie finanzielle Einbußen bei Handwerkern und Bauunternehmen. Auch Kunden müssen sich dieses Jahr auf höhere Preise einstellen. Das berichten Branchenkenner und Verbandsvorsitzende aus dem Neckar-Odenwald-Kreis.

Vor allem beim Bauholz ist der Preisanstieg von bis zu 120 Prozent im Vergleich zu Ende 2020 enorm. Klaus Hofmann, Inhaber der Schreinerei Faustmann in Neckarelz und Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, bezeichnet die aktuelle Marktsituation als "sehr kritisch". Zwar könne sich das Handwerk über die momentane Auftragslage nicht beklagen – "die Auslastung ist fast überall sehr hoch" –, doch die steigenden Preise sowie unterbrochene Lieferketten mit teils deutlichen Verzögerungen als Folge "bringen die Branche langsam wirklich in die Bredouille", betont Hofmann.

Man müsste deshalb nun flexibler sein, erklärt auch Thomas Bopp, und meint damit Kunden wie Kollegen. Er ist Geschäftsführer der Holzbau Hennrich GmbH aus Sulzbach, zudem Vizepräsident vom Verband Holzbau Baden-Württemberg und Obermeister der Zimmerinnung im Neckar-Odenwald-Kreis. "Mittlerweile müssen wir im Einkauf fast mit Tagespreisen agieren", sagt er, langjährige Lieferverträge seinen reihenweise gekündigt worden. Ein Problem, denn meist seien die Kostenvoranschläge an die Kunden mehrere Wochen – manchmal sogar Monate – her, bevor es schließlich an die Ausführung geht. "Steigt in der Zeit der Preis für das Baumaterial, trägt man selbst das unternehmerische Risiko und bleibt auf der Differenz sitzen." Bei Lieferproblemen könne man sich mit privaten Bauherren meist auf einen späteren Termin einigen. "Doch bei öffentlichen Vergabeverfahren sind wir sehr stark an die vereinbarte Ausführungszeit und den Preis gebunden", ergänzt Hofmann.

"Bisher war es üblich, Anfang des Jahres mit den Lieferanten Preisvereinbarungen zu treffen, die dann ein Jahr lang gültig waren. So hatte man bei der Angebotserstellung eine gewisse Planungssicherheit", verdeutlicht auch Dominik Sablotny, Geschäftsführer der Kirstätter & Partner Massivhaus GmbH aus Mosbach. "Viele Vereinbarungen wurden jedoch von Seiten der Industrie oder des Handels aufgrund höherer Gewalt in den letzten zwei Monaten ohne Einhaltung von Fristen von heute auf morgen aufgekündigt", so der Bauingenieur. Problematisch sei zudem, dass die Baustoffhändler hinsichtlich der Lieferzeiten nur vage Aussagen unter Vorbehalt von vier bis sechs Wochen treffen könnten, "da sie seitens der Industrie keine belastbaren Liefertermine genannt bekommen, oder gar Lieferzusagen seitens der Industrie einfach nicht eingehalten werden", so Sablotny.

Um das abzufedern, habe er in seinem Unternehmen, wo es möglich war, eine Lagerhaltung aufgebaut. Sogenannte Baustoffpreisgleitklauseln, wie sie in der Industrie üblich sind, hätten dem Endverbraucher gegenüber bisher aber kaum Anwendung gefunden. "Bei aktuellen Angeboten müssen wir die Preissteigerungen selbstverständlich kalkulatorisch so gut wie möglich erfassen und somit an den Kunden weitergeben. Das Bauen wird unterm Strich somit dieses Jahr deutlich teurer werden", ist sich Sablotny sicher. Die aktuelle Krise auf dem Baustoffmarkt werde viele Handwerksbetriebe, die an Preisvereinbarungen mit ihren Kunden gebunden sind, dieses Jahr vor wirtschaftliche Probleme stellen, befürchtet der Bauingenieur.

Ähnlich sieht das auch der Hardheimer Architekt Josef Scheurich. "Preissteigerung und Lieferprobleme treffen derzeit die gesamte Baubranche", macht der Vorsitzende der Architektenkammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis deutlich. "Ich kenne zum Beispiel einen Farbenhersteller, der keine Farbe mehr liefern kann, weil ihm schlicht die Eimer fehlen." Die Gründe dieser Entwicklungen seien vielfältig, mit einer Reduzierung des Exports von Holz aus Russland und Kanada und der steigende Rohstoffnachfrage – von Zement über Holz bis PVC – aus den USA und China verbunden. "Sicherlich hat auch Corona eine Rolle gespielt: Auf der einen Seite sind die Zinsen niedrig und die Leute können ihr Geld nicht im Urlaub ausgeben und bauen jetzt, andererseits wurde teilweise die Produktion aufgrund der Pandemie heruntergefahren", erklärt Scheurich. "Das hat ja auch die Autobranche getroffen, die keine Chips mehr bekommt."

Ein weiteres großes Problem sieht der Architekt im Fachkräftemangel. "Der Bewerbermarkt im Baubereich ist so gut wie leer gefegt", teilte auch Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, in ihrem April-Bericht mit. "Wenn ich einen Elektriker beauftragen will, kann das durchaus drei bis sechs Monate dauern, bis der einen Termin frei hat", beschreibt Scheurich die Auswirkungen.

Und die Lösung der Probleme? Die sehen die Experten vor allem als Aufgabe der Politik. "Es darf nicht sein, dass die europäische Holzindustrie ihre ganze Produktionskapazität ins Ausland verkauft und die inländische Baubranche am langen Arm verhungern lässt", sagt Sablotny und kritisiert das Forstschäden-Ausgleichsgesetz als zusätzlichen Grund für Verknappungen. Hofmann und Bopp fordern mehr finanzielle Mittel für die Forstwirtschaft, auch mit Blick auf den Klimawandel. "Holz aus dem Staatswald sollte auch im Land verbleiben", so Bopp. "Unsere Politik sollte sich mal daran erinnern, welche Branche trotz Corona mit Volldampf weitergearbeitet, Steuern gezahlt und die Fahne der deutschen Wirtschaft hochgehalten hat", betont Sablotny. Ein normales Einfamilienhaus mit Grundstück werde bald mindestens eine Million kosten. "Darauf steuern wir aktuell mit voller Fahrt zu."