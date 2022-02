Neckar-Odenwald-Kreis. (RNZ) "React – Gemeinsam Chancen stärken" ist ein EU-gefördertes Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu unterstützen, die neu in Deutschland angekommen sind. Im Rahmen dieses Projektes bietet die Diakonie Neckar-Odenwald verschiedene Angebote aus den Bereichen Gesellschaft, Politik und Arbeitsmarkt an. Dadurch sollen Neuankömmlinge sich leichter in ihrer neuen Heimat orientieren und aktiv am Leben teilhaben können.

Wer neu in Deutschland ankommt und sich hier eine Existenz aufbauen möchte, muss sich in seinem Alltag einer Vielzahl von Herausforderungen stellen. Eine dieser Herausforderungen ist die Suche nach einer eigenen Wohnung. Dieses essenzielle Anliegen hat die Diakonie Neckar-Odenwald zum Anlass für einen Kurs rund um das Thema "Wohnen" genommen und einen Mietführerschein angeboten.

Nancy Gelb und Franziska Scheuermann von der Diakonie Neckar-Odenwald gestalteten an drei Samstagen im Dorfgemeinschaftshaus Haßmersheim eine praxisorientierte und alltagstaugliche Veranstaltung für geflüchtete Menschen in der Region. Neben allgemeinen Themen wie z. B. Grundregeln, Hausordnung und Mülltrennung, wurde mit allen Teilnehmenden eine Bewerbermappe für eine Wohnungsbesichtigung erstellt. Die enthält neben einem Kurzporträt auch weitere wichtige Dokumente wie eine Kopie der Haftpflicht-Versicherung.

Wie viel darf meine Wohnung im Verhältnis zum Einkommen kosten? Wie finde ich eine Wohnung und lese ein Inserat? Was steht im Mietvertrag? Diese und weitere Fragen wurden beantwortet und durch praktische Übungen wie beispielsweise ein Rollenspiel zur Wohnungsbesichtigung, ergänzt.

Daneben gab es genügend Raum für die Teilnehmenden, über eigene Erfahrungen bei der Wohnungssuche zu berichten und voneinander zu lernen. Am Ende des Kurses war eine Prüfung abzulegen, neben einer Teilnahmebescheinigung erhielten die Prüflinge auch einen Schlüsselanhänger für die erste eigene Wohnung.

Info: www.flumi-diakonie.de oder per E-Mail an asyl@diakonie-nok.de.