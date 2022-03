Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Stolz trägt das Land Baden-Württemberg den Hirsch im Wappen, und doch werden dem "König des Waldes" laut Tobias Kuhlmann lediglich noch vier Prozent der Landesfläche als Lebensraum zugestanden. "Wenn das Rotwild die klar definierten Grenzen, in denen es sich aufhalten darf, überschreitet, sind Jäger dazu verpflichtet, es zu schießen", teilt der Wildtierbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises mit. Der Grund dafür sind Schäden, die die Tiere am Baumbestand oder in der Landwirtschaft anrichten. Beziehungsweise das, was der Mensch als Schaden definiert hat und wofür der jeweilige Jagdpächter aufkommen muss. Denn Rotwild geht gerne an die Knospen junger "zarter" Bäume und schält deren Rinde ab, um sie zu fressen.

Während dieses Problem bekannt und aus wirtschaftlicher Sicht auch nachvollziehbar ist, tut sich derzeit ein neues auf: Paarungswillige Hirsche können so gut wie gar nicht von einem Rotwildgebiet ins andere wandern. Zum einen werden ihre natürlichen Wanderrouten durch Siedlungsräume und Straßen behindert.

Zum anderen können sie kaum ihr Rotwildgebiet verlassen, ohne geschossen zu werden. Den Populationen droht dadurch eine sogenannte Verinselung, sprich: der genetische Austausch unter den Tieren ist so stark eingeschränkt, dass sie in eine "Inzuchtfalle" geraten.

"Das kann mittel- bis kurzfristig auch im Odenwald zu einem Problem werden", meint Kuhlmann. Denn Inzucht führe auf Dauer zu einer geringeren Anpassungsfähigkeit, zu Erbkrankheiten, Unfruchtbarkeit und damit zu einem Rückgang des Bestands.

Dr. Andreas Wiese ist Vorsitzender der Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald. Er schätzt die derzeitige Population des drei Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern und Hessen) überspannenden Gebietes von rund 46.000 Hektar auf 1 800 bis 2 000 Tiere. Was zunächst viel klingt, relativiert Wiese schnell: "Zwar haben wir hier zahlenmäßig noch viele Tiere, ein genetischer Engpass besteht aber bereits." Denn der Odenwald liegt von anderen Rotwildgebieten isoliert. Eine Zuwanderung kann nicht erfolgen. "Verschärfend kommt hinzu, dass wir eine ,Verinselung in der Verinselung’ haben", gibt der Jäger zu bedenken. Denn durch natürliche wie vom Menschen geschaffene Barrieren, seien die Tiere sogar innerhalb des Gebietes, auf dem sie sich aufhalten dürfen, voneinander abgeschottet – auch im NOK.

Hintergrund > Ein Rotwildgebiet ist ein klar definiertes Areal, in dem diese Wildart vorkommen darf. Außerhalb dieser Bezirke besteht ein strenges Abschussgebot in Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und [+] Lesen Sie mehr > Ein Rotwildgebiet ist ein klar definiertes Areal, in dem diese Wildart vorkommen darf. Außerhalb dieser Bezirke besteht ein strenges Abschussgebot in Baden-Württemberg, Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Baden-Württemberg gibt es fünf Rotwildgebiete, die gemäß der Rotwildverordnung lediglich vier Prozent der Landesfläche ausmachen. In den anderen Ländern im Norden und Osten Deutschlands darf Rotwild prinzipiell überall leben. > Die Deutsche Wildtierstiftung und diverse Jagdverbände setzen sich für eine Aufhebung des Abschussgebotes für Rotwild außerhalb der bestehenden Rotwildgebiete ein, die seit 1958 bestehen. Außerhalb dieser Bezirke ist das gesamte Rotwild mit Ausnahme der Kronenhirsche während der Jagdzeit abzuschießen. Innerhalb der Gebiete gibt es strenge Reglementierungen, die in alljährlichen Abschussplänen festgelegt sind. Auf regionaler Ebene kümmert sich die Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald um die Belange unserer größten heimischen Wildart. > Die Jagdsaison dauert in Baden-Württemberg für einjährige Tiere von Anfang Mai bis Mitte Juni. Da Hirsche in dieser sensiblen Zeit des Jahres noch kein Geweih tragen, und somit ihr Alter wie Gesamtzustand nur schwer einzuschätzen sind, und ältere weibliche Tiere "setzen", sprich: Jungtiere bekommen, dürfen diese lediglich von Anfang August bis Ende Januar bejagt werden. Dennoch hat Deutschland innerhalb Europas die längste Jagdzeit. Der Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald ist es jedoch ein Anliegen, die Bejagungspraxis nach den Bedürfnissen des heimischen Rotwildes auszurichten. Dies wird auch in den Hegegrundsätzen der Vereinigung deutlich. > So soll der Abschuss einzelner Tieren möglichst bis Ende Dezember eines jeden Jahres erfolgt sein, um Störungen und Stress in den Wintermonaten zu reduzieren. Der freiwillige Verzicht auf Jagdzeit im Odenwald verweist somit auch auf die das Ziel der Rotwildjäger, dem Rotwild einen passenden Lebensraum und die dazugehörigen Rahmenbedingungen zu bieten. (gin)

Sorge bereitet Wiese und Kuhlmann aktuell, dass im (hessischen) Odenwald bereits inzuchtbedingte Fehlbildungen aufgetreten seien. "Es wurde ein Tier erlegt, das einen verkürzten Unterkiefer hatte. Das ist bei vielen Wildtieren ein Indiz für einen Gendefekt, der durch Inzucht begünstigt wird", erklärt Wiese. Laboruntersuchungen der Universität Gießen bestätigten diesen Verdacht.

Doch wie kann man dem entgegenwirken? Laut Kuhlmann und Wiese gäbe es hier mehrere Ansatzpunkte. "Mit dem Bundeswildwegeplan wurden Querungskorridore für Wildtiere geschaffen, um Straßen und ähnliche Barrieren überwinden zu können und so den Genfluss von einer Region in die andere sicherzustellen", erklärt Kuhlmann. Nur gelte das nicht unbedingt für Rotwild, fügt Wiese hinzu. "Wenn sich diese Korridore außerhalb des Rotwildgebietes befinden, sind die Jäger auch hier angehalten, die Tiere zu schießen. Es ist schon paradox: Wir wollen, dass sie wandern, tun aber alles dafür, sie daran zu hindern ..."

Eine Möglichkeit wäre in Wieses Augen, die Rotwildrichtlinien neu zu definieren. Der entsprechende Passus im Jagdgesetz sei immerhin von 1958.

"Die Landschaft und Besiedelung hat sich seither verändert. Die einzige Anpassung war jedoch bislang, Gebiete, in denen es kaum noch Rotwild gibt, aus seinem zulässigen Lebensraum herauszunehmen", konstatiert er und vertritt die Meinung, dass zumindest entlang der Wanderkorridore wenigstens die männlichen Tiere geschont werden müssten, um frisches Erbgut in andere Reviere tragen zu können. Ein Vorschlag, der bislang wenig Gehör fand. "Dafür ist die Angst, dass sich Rotwild dort etabliert, wo man es nicht haben möchte, offensichtlich zu groß", mutmaßt Wiese.

Solange dieses Ziel nicht in erreichbare Nähe rückt, versucht es die Vereinigung der Rotwildjäger im Odenwald mit einem eigenen Konzept. "Wir setzten auf einen bestimmten Altersaufbau in der Population. Zwischen etwa sieben und zwölf Jahren nehmen die Hirsche aktiv an der Brunft teil. Deshalb sollen in der Altersklasse bis zehn Jahren keine Hirsche bejagt werden, damit möglichst viele die Gelegenheit erhalten, ihr Erbgut weiterzugeben", erläutert der Vorsitzende der Rotwildjägervereinigung.

Wie viel Tiere in welchem Zeitraum und Jagdrevier geschossen werden dürfen, regelt innerhalb der Rotwildgebiete ein klar definierter Abschussplan. Er wird jährlich neu aufgestellt und angepasst. Die Jagd ganz einzustellen, sei aber auch keine Option. "Nur weil es dann mehr Tiere gäbe, hätten wir immer noch keine größere genetische Vielfalt, da weiterhin kein Austausch stattfindet", gibt Wiese zu bedenken.

Eine weitere Möglichkeit sei zu versuchen, die einzelnen Teilpopulationen wieder miteinander zu verbinden. "Die Vorkommen konzentrieren sich punktuell. Beispielsweise ist im Neckar-Odenwald-Kreis der Nordwesten gut bestückt, im Süden gibt es nur wenig bzw. gar kein Rotwild", demonstrieren Wiese und Kuhlmann anhand einer Karte. Jedoch würden die Tiere aus eigenen Stücken kaum in ihnen unbekannte Territorien vordringen. "Wenn die Alttiere, warum auch immer, ihre Gruppe nicht mehr in diese Regionen führen, wird ihre Tradition gewissermaßen ausgelöscht", sagt Wiese.

Tobias Kuhlmann bewertet die Situation des Rotwildes als tragisch: "Während sich der Wolf, der ebenso ins Ökosystem gehört, überall in der Bundesrepublik ungehindert ausbreiten darf, bleiben dem Hirsch nur eng abgegrenzte Territorien. Dabei ist er genauso heimisch, und wir können uns privilegiert schätzen, ihn hier im Landkreis noch zu haben." Wenn aber nicht bald ein Umdenken stattfinde, könnte das den Tieren zum Verhängnis werden. Denn nicht nur, dass der König des Waldes (abgesehen von vier Prozent der Landesfläche) kein Reich mehr habe – er sitzt auch noch in der Inzuchtfalle.