Für die zahlreichen Schmierereien an ganz unterschiedlichen Orten im Dorf muss der oder müssen die Täter geraume Zeit in der Nacht auf Sonntag unterwegs gewesen sein. Die Polizei hofft auf Zeugen. Foto: RNZ

Eberbach-Lindach. (fhs) Der Ortschaftsrat hat nach den Schmierereien mit fremdenfeindlichen Inhalt vom Wochenende jetzt eine Erklärung veröffentlicht. Ortsvorsteher Peter Schwarz, Stellvertreter Achim Helm sowie die Ortschaftsräte Lothar Jost, Adelheid Schüssler und Rainer Wäsch unterzeichneten folgenden Text:

"Mit Bestürzung hat der Ortschaftsrat des Eberbacher Stadtteils Lindach die ausländerfeindlichen Schmierereien im Ort zur Kenntnis genommen. Namens der hiesigen Einwohner verwahren wir uns entschieden gegen derartige verabscheuungswürdige Parolen, die offensichtlich den Zweck verfolgen, gerade auch vor dem historischen Hintergrund der üblen Verhältnisse in Lindach während der Herrschaft des NS-Regimes, die heute hier lebenden Menschen verächtlich zu machen und den Ruf der Ortschaft zu schädigen. Die Lindacher stehen für eine offene und tolerante Begegnung mit Ausländern und Mitbürgern mit Migrationshintergrund jeglicher Couleur."

Bei der Polizei sind bislang keine Hinweise auf den Täter eingegangen. Polizeisprecher Dieter Klumpp erklärt am Mittwoch auf Anfrage in Mannheim, es würde den ermittelnden Beamten beim Staatsschutz auch Beobachtungen helfen, die jemand in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemacht hat und möglicherweise der Meinung ist, sie könnten ja in gar keinem Zusammenhang mit dem Parolen anbringen und Pamphlete gezielt vor Haustüren legen zu tun haben. Klumpp: "Die Polizei ist wirklich für jeden Hinweis dankbar."

Info: Zeugen, denen die Polizei auch Vertraulichkeit zusichern kann, melden sich bitte unter der Telefonnummer (0621) 174-4444 bei der Kriminalpolizei.