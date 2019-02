Odenwaldkreis. Entgegen der bis vor einigen Jahren verbreiteten Meinung, dass der Schwarzstorch im Odenwald nicht vorkomme, konnte der Verein Muna (Mensch, Umwelt-, Natur- und Artenschutz) durch mehrjährige Untersuchungen und Kartierungen einen flächendeckenden Bestand des streng geschützten Schwarzstorches von 16 Paaren im gesamten Odenwald belegen. Der Vorsitzende des Vereins, Dirk Bernd, berichtete bei einer Veranstaltung des NABU-Kreisverbandes Odenwald vor einer großen Zahl interessierter Zuhörer in Bad König/Zell über die Lebensweise und die Verhaltensökologie des seltenen Schwarzstorches, sowie über die Gefahren, denen er ausgesetzt ist.

In der Brutsaison 2018 gelang es der Gruppe um Dirk Bernd, wieder mehrere Horste des seltenen Schwarzstorches im Odenwald ausfindig zu machen und die Aufzucht der Jungen mit eindrucksvollen Bildern zu dokumentieren. Pro Paar wurden zwei bis fünf Junge in diesem witterungsbedingt günstigen Brutjahr großgezogen. Durchschnittlich wurden pro Brutpaar drei Jungstörche flügge. Sind die Jungen geschlüpft, werden sie in den ersten zwei Wochen von einem Altvogel, meist dem Weibchen, nicht aus den Augen gelassen und vor Gefahren geschützt. Später bringen die Eltern in ihrem Kropf in zwei- bis dreistündigen Fütterungsintervallen Nahrung aus den zahlreich vorhandenen Bächen, Wiesengräben, Tümpeln und auch Feuchtwiesen herbei, darunter Forellen, Groppen, Bachneunaugen, Krebse, Mäuse, Frösche, Kaulquappen und Insekten.

Meist legt der Schwarzstorch im Odenwald seine Horste auf Kiefern und Buchen an, die nicht tief im Wald versteckt sein müssen, sondern auch direkt an Wirtschaftswegen liegen können. Die Nutzung des Lebensraumes unterliegt jedoch einer hohen Dynamik. So werden Bruthorste, bedingt durch forstliche Nutzung wie auch durch Störungen verschiedenster Art, meist nicht länger als drei Jahre genutzt und ein bis drei Ausweichhorste angelegt.

Immer häufiger kommt es zu Fällen von Vergrämungen streng geschützter Großvogelarten, betonte Dirk Bernd, wie der Beschuss von Horsten, die Fällung von Horstbäumen oder gar Tötung der Tiere. Meist komme dies im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen vor.

Im Odenwald werden inzwischen gezielte Maßnahmen zum Schutz des Schwarzstorches durchgeführt. Bei Pflegearbeiten an Fließgewässern finden die Bedürfnisse des Schwarzstorches Berücksichtigung. Ebenso wird die Lebensgefahr an Stromtrassen durch gezielte Maßnahmen vermindert.

Vor Windkraftanlagen zeigen Schwarzstörche sowie der streng geschützte Rotmilan, für den Deutschland mit einem Anteil des Weltbestandes von über 50 Prozent große Verantwortung trägt, kein Meideverhalten. Auf ihren Thermik- und Transferflügen zu den Nahrungshabitaten über die Höhenrücken des Odenwaldes müssen die Vögel häufig gleich mehrere Windparks durchqueren. Rotmilane werden sogar förmlich von den Anlagen angezogen. Sie nutzen die günstigen Thermikverhältnisse entlang der bewaldeten Höhenzüge und fliegen die Freiflächen um die Windenergieanlagen zum Teil täglich mehrfach an, um sie als profitable Nahrungsquelle zu nutzen, wo sie Insekten, Vögel und Kleinsäuger finden.

Der Odenwald stellt für den Rotmilan einen optimalen Lebensraum dar, welcher nach bisherigen Ergebnissen von Muna eine Siedlungsdichte von 15 Paaren pro 100 Quadratkilometer aufweist. In vier Untersuchungsflächen dieser Größe konnten 86 Brutpaare ermittelt werden. Die Siedlungsdichte des Rotmilans liegt im Odenwald bundesweit an der Spitze, erläutert Angelika Emig-Brauch von Muna.

Die deutschlandweite Bestandsentwicklung des Rotmilans zeigt seit Beginn der 90er Jahre einen kontinuierlichen jährlichen Rückgang. In einigen Flächenbundesländern sei der Bestand analog zum Ausbau der Windenergie um über 50 Prozent gesunken. Für die Erhaltung der im Odenwald in hohen Siedlungsdichten vorkommenden Arten Schwarzstorch und Rotmilan sei ein Verzicht der Windenergienutzung als Hauptgefährdungsursache unvermeidbar, so Bernd abschließend.

In der Broschüre "Der Schwarzstorch im Odenwald" sind die Untersuchungsergebnisse zusammenfassend dargestellt. Sie kann über die Homepage des Vereins bestellt werden.