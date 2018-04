Von Marcus Deschner

Eberbach. Als "Markenzeichen des Naturparks" lobte Bürgermeister Peter Reichert am gestrigen Sonntag den Naturpark-Markt. Der fand zum zweiten Mal in Eberbach statt. Und zwar auf dem Leopoldsplatz, im Ephratahof und auf dem Thononplatz. Zahlreiche Menschen strömten bei herrlichem Frühlingswetter zu den über 30 Ständen, wo es allerlei zu erstehen gab.

"Die regionalen Produkte haben einen besonderen Mehrwert für uns", freute sich Landrat Dr. Achim Brötel, erster Vorsitzender des Naturparks Neckartal-Odenwald nach den einleitenden Klängen des Fanfarenzugs der Stadt Eberbach unter Stabführung von Jana Benkwitz. Die hier erzeugten Produkte dienten auch zum Erhalt der Kulturlandschaft. "Deswegen müssen wir die Strukturen stärken und stützen", so Brötel. Stellvertreter Peter Reichert betonte, dass man sich glücklich schätze, den Naturpark zu haben. Dem gehörten 55 Kommunen vom Bauland bis zur Bergstraße an. Anders als vor zwei Jahren habe man diesmal mit dem Wetter Glück. "Genießen Sie den Markt", forderte Reichert die zahlreichen Gäste auf.

Das taten die Menschen an den viele n Ständen auch. Da wurde geredet, probiert und gekauft. Beispielsweise am Stand der Eberbacher Kräuterpädagogin Ilse Link. Die hatte einiges um Wildfrüchte und Kräuter wie Sirupe, Gelees und Konfitüre oder Salze, Tees und Essige im Angebot. Kaffeeröstereien aus eigener Produktion in Bioqualität bot Florian Steiner aus Heidelberg an einem originellen Mobil an. Naturseifen, Körperpflegeprodukte und Schneiderei-Waren gab’s am Stand der Avalon-Seifenmanufaktur aus Walldürn zu erstehen. Der Bezirksimkerverein Eberbach war mit Honig und Bienenprodukten ebenso vertreten wie die Imkerei Klahn aus Waldbrunn und die Imkerei Gaul aus Gaiberg. Rund um Lein und Leinen drehte sich alles bei der Eberbacherin Doris Backfisch, "Wood-Arts-Odenwald" aus Mudau war mit Kunst und Deko aus Holz dabei. Bequeme Bänke und schöne Tische aus Holz zeigte der Mudauer Otwin Galm, der auch schon beim ersten Markt in Eberbach dabei war. Keine Angst vor Vergiftungen musste man am Stand von Kubachs Speisepilze aus Rosenberg haben. Wer wollte, durfte vor dem Kauf probieren. Spezialitäten rund um die runde, bei der Ernte sehr harten Frucht zeigte das Quittenprojekt Bergstraße aus Weinheim. Leckere Spezialitäten von Lamm und Ziege wie Salami, Schinken, Bratwürste und Dosenwurst hatte Helmut Mäffert aus Hirschberg im Angebot. Und der landwirtschaftliche Betrieb Lauer aus Walldürn zeigte, was man aus dem früher als "Arme-Leute-Essen" bekannten Rohstoff Grünkern alles herstellen kann. Dabei war natürlich auch wieder die Familie Link aus Friedrichsdorf. Die hatte zwei "Ittertal-Alpakas" mitgebracht und verkaufte Produkte aus Alpakawolle.

Bei der Heidelberger Jägervereinigung konnten die Kleinen ihre "Nachwuchs-Jägerprüfung" ablegen. Mit Edelbränden versorgte die Eberbacherin Nicole Rupp die Besucher. Wie man mit dem Spinnrad richtig umgeht, zeigte der Spinnzirkel Eberbach. Die Drechselstube Antonslust fuhr kunstvoll gedrechselte Waren auf. Wer Durst auf ein kühles Blondes hatte, war beim Mosbacher Brauhaus bestens bedient. Der Besucherstrom ging bis zum frühen Abend.