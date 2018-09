Eberbach. (fhs) Wer mag so kurz nach der Urlaubszeit schon intensiv an Arbeit denken? Trotzdem - es lohnt sich: am Eberbacher Neckarlauer kann man noch am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch etwas über die Arbeitswelt der Zukunft erfahren: Bis Donnerstag liegt die MS Wissenschaft am Kai vertäut und lädt jeden Interessierten ein, sich an Bord des 100 Meter langen, umgebauten Frachtschiffs anzuschauen, wie sich die Digitalisierung auf den Arbeitsalltag 4.0. in Büros, Werkstätten und Werkshallen auswirkt.

Von 10 bis 19 Uhr hat die Ausstellung geöffnet, die im Auftrag des Bundesbildungsministeriums durchs Land tourt. Der Eintritt ist frei. Um 17 Uhr ist jeweils eine Führung. Gruppen ab zehn Personen oder Schulklassen mit Kindern ab zwölf Jahren (bereits ab neun Uhr) melden sich vorher an via www.ms-wissenschaft.de/Schulen.

Das Schiff hatte zuvor in Mannheim und Heidelberg Station gemacht. In Eberbach war die MS Wissenschaft zuletzt 2017 zu Gast mit dem Thema "Meere und Ozeane", 2015 mit "Stadtkonzeption".

Beim 2018er Aufenthalt in Eberbach gibt es neu ein Abendseminar "Dialog an Deck - schöne neue Arbeitswelt": am Mittwoch 12. September, sind ab 19 Uhr Fachvorträge zu hören, die sich an Unternehmer*innen aber auch an die Beschäftigten aus kleinen und mittleren Betrieben richten.

Was die Arbeitswelten 4.0 für die Mitarbeiter eines einzelnen Unternehmens wie auch für ihren Arbeitgeber bedeuten und vor welche Herausforderungen sie einen stellen, darüber soll es bei dem Dialog-Abend am Mittwoch gehen. Nach einem Grußwort des Eberbacher Stadtrats Peter Huck spricht ab 19.15 Uhr Angelika Stockinger (Netzwerkverantl. BW) über "Die Offensive Mittelstand" und ab 19.30 Uhr Ulrich Hoffmann (UK-BW) über "Arbeitsschutz heute und morgen - der GDA-ORGAcheck". Ab 20 Uhr stellt Horst Maywald (Elabo GmbH Crailsheim) die "4.0 - Herausforderungen für die Entwicklung des Unternehmens-Beispiel eines Wandels" vor. Ab 20.30 Uhr beschreibt Svetlana Meshcherina (Arbeitsagentur Heidelberg) die "Qualifizierungen für die Zukunft - Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten".

Um 21 Uhr folgt eine Pause mit Zeit zum Besuch der Ausstellung. Ab 21.30 Uhr geht’s weiter mit Andreas Ihm vom Institut für Technik der Betriebsführung Karlsruhe und "Potenzialanalyse Arbeit 4.0", ab 22 Uhr folgt Meike Stenzel (Projektleiterin bei der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH) mit ihrem Beitrag "Das besondere Förderprogramm unternehmensWert: Mensch" und Beispielen aus der Praxis.

Neben den bislang 40 Anmeldungen sind bei dem Mittwochabendseminar auf der MS Wissenschaft durchaus noch Plätze frei: Kurzentschlossene erfahren mehr bei Organisatorin Angelika Stockinger unter der Telefonnummer 0171 / 853 59 02.