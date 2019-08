Eberbach/Spielberg. (RNZ) Kiefer Racing und der Eberbacher Motorradrennfahrer Lukas Tulovic versuchen nach der Ankündigung, dass der Rennstall nächstes Jahr nicht mehr in der Moto2-WM mitfahren soll, wieder Fuß zu fassen und sich auf die restlichen Rennen zu konzentrieren.

Der August ist mit drei Rennen ein stressiger Auftakt zur zweiten Saisonhälfte. Dieses Wochenende steht in Spielberg in der Steiermark der Österreich-Grand-Prix an. WM-Neuling Tulovic kennt den hügeligen 4,3 Kilometer langen Rundkurs von einem Test 2017 und freut sich trotz der kurzen Pause auf das zweite Rennen nach der Sommerpause: "Der Grand Prix von Österreich ist natürlich ein weiteres Heimspiel für uns. Es werden bestimmt viele Besucher aus Deutschland kommen", sagt der 19-Jährige. Die Strecke sieht er als anspruchsvoll an: "Es gibt viele harte Bremspunkte. Außer zwei schnellen Linkskurven besteht eine Runde eigentlich nur aus Stop-and-Go." Dennoch sei der Kurs "richtig cool und zugleich wunderbar in die Landschaft gebaut".

Nach der Schocknachricht vom Wochenende in Brünn müssten er und sein Team wieder zurückfinden. Deshalb sei er froh, dass es mit dem nächsten Rennen weitergehe: "Das ist überhaupt der beste Weg, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich freue mich auf das Fahren und die Strecke ist mit Sicherheit hammerartig", sagt Tulovic.

Die Proteste gegen das bevorstehende Aus des deutschen Rennstalls im nächsten Jahr laufen unterdessen weiter. In Spielberg fordern Fans mit großformatigen Bannern "Save Kiefer Racing". Die Online-Petition an Dorna-Chef Carmela Ezpeleta hatte am Freitagnachmittag mehr als 3000 Unterzeichner.