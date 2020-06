Endlich geht es wieder los. Am 7. Juli findet in Estoril das erste Rennen für Lukas Tulovic statt. Foto: privat

Von Peter Bayer

Eberbach. "Ich bin sehr froh, dass es endlich losgeht", sagt Lukas Tulovic. Das lange Warten hat für den 19-jährigen Eberbacher ein Ende. Nach Fußballern und Basketballern haben nun auch die Motorradsportler "grünes Licht" für "Geisterrennen" bekommen. Am 7. Juli startet die Moto2-Europameisterschaft mit dem Rennen in Estoril (Portugal). Mit "sehr extremen Vorschriften", so Tulovic.

Wo sonst 100.000 Zuschauer auf der Rennstrecke für Stimmung sorgen, wird diesmal nichts los sein. Darauf hat sich der junge Eberbacher schon eingestellt. Bei den Europameisterschaftsrennen sind keine Zuschauer erlaubt, ebenso wenig Sponsoren oder Freunde in der Box. So darf zum Beispiel sein Rennstall Kiefer Racing als Einfahrer-Team mit maximal fünf Personen erscheinen. "Du kommst dir vor wie bei einer Hobbyveranstaltung", sagt Tulovic. Selbst bei Trainingsfahrten waren bislang immer viele Zuschauer dabei gewesen. Für alle Beteiligten wird dies ein völlig neues Gefühl sein.

Nachdem die Moto2 European Championship für den Saisonauftakt mit den ersten zwei Runden Anfang Juli in Portugal grünes Licht bekommen hat, kehrt Kiefer Racing allmählich wieder ins normale Tagesgeschäft zurück. In der langen Pause hat der Rennstall aus Rheinland-Pfalz - soweit es geht - alles für die Saison 2020 angerichtet. Teambesitzer Jochen Kiefer und sein Fahrer Lukas Tulovic stehen seit langem schon in den Startlöchern. Jetzt gibt es allerdings noch einige organisatorische Dinge hinsichtlich der strengen Sicherheitsvorkehrungen zu erledigen, die bei den ersten Veranstaltungen unbedingt einzuhalten sind.

Eine Abstandsregel nach Möglichkeit von zwei Meter, Nasen- und Mundschutz in der Box sowie Schutzbrillen je nach Arbeitsplatz sind Pflicht und waren Grundvoraussetzung für eine Genehmigung seitens der örtlichen Behörden. An den Rennstrecken werden auch mehrfach Temperaturkontrollen gemacht. Zudem werden die Veranstalter engmaschige Desinfektionen an verschiedenen Aufenthaltsorten vornehmen. Als Team sind wir dazu aufgefordert für die Desinfektion des gesamten Arbeits- und Aufenthaltsbereichs zu sorgen. Um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, haben wir bereits begonnen eigene Hygienepläne zu erstellen", sagt Kiefer.

Der 19-Jährige blickt der Rennserie mit viel Optimismus entgegen. "Ich fühle mich sehr fit. Zudem habe ich top Material, mit dem ich gewinnen kann." Auch wenn er dieses wegen des Shutdown im März noch nicht testen konnte. Doch der Zeitplan sieht vor dem ersten Rennen noch einige Trainingseinheiten vor, die er für die Abstimmung nutzen kann und wird. Lediglich mit dem Elektromotorrad, der zweiten Rennserie in der Tulovic diese Saison startet, war noch ein Test im März möglich gewesen.

Derzeit befindet sich Lukas Tulovic unterwegs, wird erst Sonntagnacht nach Eberbach kommen. Nach einem Corona-Test am Montagmorgen geht es abends ab in den Flieger nach Portugal. Am Mittwoch stehen die ersten Testfahrten auf dem Programm. Für diese sowie das Qualifying und das Rennen selbst gelten "echt extreme Vorschriften", so der 19-jährige Nachwuchsfahrer. "Man wird kein Lachen sehen an diesem Wochenende", ist er überzeugt. Wenn die Fahrer keinen Helm aufhaben, müssen sie Mundschutz tragen – sogar in der Startaufstellung – und dürfen diesen erst abnehmen wenn sie den Helm aufsetzen. "Bei einem Sturz müssen die Helfer dem Fahrer erst eine Maske reichen, bevor sie den Helm abziehen, damit die Ärzte etwas tun können", nennt Tulovic eine der Vorschriften und stellt sich dabei die Frage "was passiert, wenn ich bewusstlos bin?".

Auch wenn er sich ohne Zuschauer bei den Europameisterschaftsrennen eher vorkommt "wie bei einer Hobbyveranstaltung", geht es doch um etwas. "Es geht um meine Zukunft und die Chance wieder um die Weltmeisterschaft fahren zu können. Und dafür muss ich Ergebnisse liefern", ist er sich bewusst. Nach den beiden Rennen in Portugal sind weitere drei Rennwochenenden jeweils mit Doppelstarts Samstag und Sonntag terminiert worden.

Info: Der Zeitplan in Estoril: Mittwoch, 1., und Donnerstag, 2. Juli, private Tests; Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juli, offizielle Tests und freie Trainings; Montag, 6. Juli, Qualifikationstrainings, Dienstag, 7. Juli, Rennen.