Mosbach. Nachdem "SWR1 Pop & Poesie in Concert" 2016 beim Mosbacher Sommer begeisterte, kommt das musikalische Highlight am Samstag, 21. Juli, mit neuem Programm in den Großen Elzpark. SWR1-Moderator Matthias Holtmann und sein Team aus Schauspielern und Musikern präsentieren ab 20 Uhr unter dem Motto "Feelin’ Alright" weitere Perlen aus der Geschichte der Popmusik. SWR1 Pop & Poesie entführt in die Welt von Popmusik und Poesie.

Neun Musiker, Sänger und Schauspieler nehmen die Zuschauer über zwei Stunden lang mit in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie. Im Mittelpunkt der Show steht ein Konzert, bei dem exzellente Musiker die ausgewählten Songs in ganz individuellen Versionen spielen - in der jeweiligen Originalsprache. Die deutschen Übersetzungen werden durch die Schauspieler harmonisch in die Inszenierung eingewoben und eindrucksvoll auf der Bühne dargeboten.

Durch die Show führt Matthias Holtmann, der neben seiner Moderation in verschiedene Rollen schlüpfen muss - ebenso wie alle anderen Künstler: Jedes Ensemblemitglied musiziert, singt, schauspielert und tanzt, so dass nicht nur die Ohren, sondern auch die Augen der Besucher verwöhnt werden.

Karten für Pop & Poesie gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, in Eberbach bei der Geschäftsstelle der RNZ/Eberbacher Zeitung sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.provinztour.com.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.