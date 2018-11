Eberbach. Mit Laternenzügen wird in dieser Woche wieder dem Heiligen Martin gehuldigt, dessen Namenstag am 11. November gefeiert wird.

In Eberbach findet der traditionelle St.-Martins-Umzug unter der Federführung des Bürger- und Heimatvereins am Sonntag, 11. November, in der Altstadt statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr der Schulhof der Dr.-Weiß-Schule. Nach der Begrüßung im Schulhof führt St. Martin hoch zu Ross den Laternenumzug durch die romantischen Altstadtstraßen. Der Umzugsweg führt durch den Torbogen in die Pfarrgasse, am Alten Markt vorbei in die Zwingerstraße, Binnetzgasse, Untere und Obere Badstraße, Adolf-Knecht-Straße und durch die Weidenstraße zurück in den Schulhof. Dort werden im Anschluss an den Umzug auch die begehrten Martinsmännchen an alle teilnehmenden Kinder verteilt. Der Elternbeirat der Dr.-Weiß-Grundschule übernimmt die Bewirtung im Schulhof. Im Anschluss an den Umzug wird im Schulhof ein kleines Programm aufgeführt und die bekannten Martins- und Laternenlieder werden mit musikalischer Begleitung gemeinsam gesungen. Die Martinsmännchen sind ein Geschenk der Eberbacher Bäcker und des Bürger- und Heimatvereins an die Kinder.

Der Waldkindergarten Hirschhorn lädt am Donnerstag, 8. November, zum Martinszug ein. Ab 15 Uhr kann auf dem Parkplatz des Hauses der Betreuung und Pflege "Am Michelberg" im Forstweg geparkt werden. Von dort weisen Wichtel den Weg in den Wald. Ab 15 Uhr werden Stöcke für Stockbrot geschnitzt, das anschließend mit Kürbissuppe beim gemütlichen Beisammensein genossen wird. Um 16.45 Uhr findet der Laternenzug durch den Wald zurück nach unten mit Ausklang im Forstweg statt.

Der Kindergarten Gernegroß Langenthal feiert den Heiligen am Freitag, 9. November, ab 18 Uhr. Treffpunkt ist entweder der Vorplatz bei der Feuerwehr oder am Spielplatz (wird kurzfristig entschieden), um dann wie gewohnt über das Hohe Feld, Odenwaldstraße, Kreisstraße und Birkenweg zurück zu laufen. Der Abschluss ist dann im Kindergarten mit kostenloser Ausgabe der Martinsgabe. Zum gemütlichen Ausklang werden heiße Wurst mit Brötchen sowie Kinderpunsch und Glühwein angeboten.

In Igelsbach findet der Martinsumzug am Samstag, 10. November, statt. Treffpunkt ist am Ortseingang an der Bushaltestelle "Im Wiesental". Der Zug startet um 18 Uhr und geht über Waldstraße, Sandweg und Hirschweg zur Sängerhalle. Hier bekommt jedes Kind, das mitgelaufen und kräftig mitgesungen hat, als Belohnung eine Martinsbrezel. Damit beim Singen der richtige Ton getroffen wird, ist Wolfgang Menges mit seinem Akkordeon dabei. Mitmachen dürfen alle Kinder aus nah und fern mit ihren Angehörigen. Zum gemütlichen Ausklang und zum Aufwärmen bei Kinderpunsch und Glühwein ist danach die Sängerhalle für alle geöffnet.

In Schönbrunn starten die Laternenumzüge in allen Ortsteilen am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr an den bekannten Treffpunkten. In Haag ist das an der Kreuzung Birkenrotweg/Heidelberger Straße. Man trifft sich hier um 17.45 Uhr. Nach dem Umzug servieren die Vereine kalte und warme Getränke sowie heiße Würste an der Raingartenhalle.