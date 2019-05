Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Auf dem Stimmzettel erscheinen sie in der Reihenfolge ihrer bei der letzten Kommunalwahl erzielten Voten: SPD, Freie Wähler, CDU und AGL. Wofür sie stehen und welche Ziele sie in 2019 bis 2024 verfolgen, haben Eberbachs Fraktionen in den vergangenen Wochen den Bürgern auf diversen Wahlkampfveranstaltungen erklärt. Nicht nur zu den stadtpolitisch momentan "heißesten Eisen" wie Windkraft auf dem Hebert und Hallenbad. Nachfolgend haben wir die Programme, die sich in weiten Teilen decken, kurz zusammengefasst.

Hintergrund 11.575 Wahlberechtigte und darunter 675 Erstwähler sind aufgerufen, in einer Woche drüber zu befinden, wer die Geschicke der Stadt Eberbach die nächsten fünf Jahren entscheidend begleiten soll - auf den Wahlprogrammen gibt’s Aussagen zu den heute aktuellen Themen. Die am 26. Mai Gewählten werden aber auch Beschlüsse fassen müssen zu Herausforderungen, die sich Eberbach erst in [+] Lesen Sie mehr 11.575 Wahlberechtigte und darunter 675 Erstwähler sind aufgerufen, in einer Woche drüber zu befinden, wer die Geschicke der Stadt Eberbach die nächsten fünf Jahren entscheidend begleiten soll - auf den Wahlprogrammen gibt’s Aussagen zu den heute aktuellen Themen. Die am 26. Mai Gewählten werden aber auch Beschlüsse fassen müssen zu Herausforderungen, die sich Eberbach erst in ein oder zwei Jahren stellen können und derzeit noch gar nicht Gegenstand des Wahlkampfs sein können.

[-] Weniger anzeigen

> Die SPD will städtische Investitionen, also auch in Sachen Hallenbad, allein am finanziell Machbaren ausrichten und tritt für eine "realistische und vorausschauende Finanzpolitik" ein. Der Erhalt beider Bäder ist aber erklärtes Ziel. Windkraftnutzung kommt nur "in Einklang mit Natur und Landschaftsbild" in Frage, ein Bürgerentscheid wird abgelehnt. Neukonzeption von Ohrsberg und Fortführung des Neckarlauer-Konzepts stehen unter dem Stichwort "Zuhören", Einsparungen durch energetische Sanierung der Infrastruktur unter "Zupacken", Neugestaltung des Bahnhofsplatzes, Erhalt und Ausbau der Sportanlagen, adäquate Räume fürs Jugendzentrum, Festigung des Schulstandorts und Maßnahmenpakete für Innen- und Altstadt unter "Zukunft".

> Die Freien Wähler (FW) legen Wert darauf, dass sich ihre Mitglieder frei ohne Fraktionszwang äußern können und mitunter auch unterschiedlicher Auffassung sind. Oberstes Ziel aller aber ist, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Darunter streben sie an Erhalt und Modernisierung der Infrastruktur; Weiterentwicklung Eberbachs als starkes Mittelzentrum, eine attraktive Innenstadt, attraktive Rahmenbedingungen für Handel, Handwerk und Industrie - Stichwort: Glasfaserverkabelung; gute Lebensbedingungen für Kinder, Familien und Senioren - sprich: gute Kinderbetreuungsangebote, Spielplätze, breites Schulangebot, ärztliche Versorgung, stadtnahes betreutes Wohnen und Ohrsberg-Ausbau als Naherholungsgebiet; um Vereinsförderung und Bürgerbeteiligung. Individuell unterschiedlich fallen Äußerungen zu Windkraft und Hallenbad aus.

> Die CDU tritt geschlossen gegen Windräder im Landschaftsschutzgebiet ein und spricht sich für einen "wirtschaftlichen Neubau statt einer riskanten Sanierung des Hallenbads" aus. Ihrem "Aktionsprogramm" folgend, geht es ihr jetzt schwerpunktmäßig um HSG-Sanierung, Kindergartenneubau "Regenbogen", Sportstättensanierung in Eberbach-Nord, Natur- und Landschaftserhalt, Internet-Breitbandausbau, Neugestaltung des Neckarlauers sowie des Ohrsbergs als Naherholungsgebiet, Sanierung des Schmeißer-Stifts, verbesserten Bauzustand der Schulen, Erhalt der Musikschule, Breitband-Ausbau, Aufwertung der Innenstadt und um Maßnahmen, die die Lebensqualität der Älteren sichern und Familien entgegenkommen.

Die AGL macht sich geschlossen für Windkraft am Hebert stark, strebt einen Bürgerwindpark an, will aber den Bürger direkt darüber entscheiden lassen. Wie überhaupt mehr Bürgerbeteiligung als zentrale Forderung im Programm steht. Zum Erhalt des Hallenbads wird ein Neubau gefordert. Für Familien, Jugend, Senioren wird angepeilt: ein von der Stadt finanziertes, beitragsfreies letztes Kindergartenjahr, ein Indoorspielplatz, bessere Jugendtreff-Räume, bezahlbares Betreutes Wohnen. Die Aufwertung von Innenstadt und Neckarlauer soll die Attraktivität der Stadt steigern. Es geht um Maßnahmen zum Klima- und Naturschutz und für umweltfreundlichen Verkehr - Stichwort: ÖPNV und Radfahren, mehr Tempo 30, und den zügigeren Ausbau des schnellen Internets.