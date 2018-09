Von Ellen Wartner

Eberbach. Seit 2009 schon "fährt" der laufende Schulbus in Neckarwimmersbach täglich und bei jedem Wetter Erstklässler zur Dr. Weiß-Schule. Geleitet und begleitet wird er von mindestens zwei Erwachsenen, zumeist Eltern.

Wenn Polizeikommissar Bernd Grimm auch mit dabei ist, sind die Kinder - in diesem Jahr wieder zehn - besonders diszipliniert. Bei jeder Straßenquerung mahnte der für die Jugendarbeit zuständige Beamte zu besonderer Aufmerksamkeit. "erst nach rechts und nach links schauen, ist die Straße frei, mit vorgehaltener Hand zügig über die Straße gehen", ist sein Rat. Auch an der Ampel in der viel befahrenen Beckstraße ist das so.

Nur muss man hier drauf achten, dass das grüne Männchen den Weg für Fußgänger frei gibt. Grimm bedeutete den Schulanfängern auch energisch, dass sie den Anordnungen der "Busfahrer" stets Folge leisten sollen, denn die sind für die Sicherheit der Kinder besonders bemüht und vor allem verantwortlich.

Apropos Busfahrer, das sind in diesem Jahr ausschließlich Eltern der ABC-Schützen. Stefanie Kraft und Charlotte Kraus, die sich im vergangenen Jahr die Verantwortung teilten und vor allem auch mit chauffierten, haben keine Schulanfänger mehr dabei, organisieren aber weiterhin den "Fahrbetrieb" und die Einteilung der "Busfahrer". Da könnten wir auch noch einige Freiwillige brauchen, meint Kraft. Wer ab und zu ´mal Lust auf einen Morgenspaziergang habe, könne sich gern bei ihnen melden. Für Vertretungen oder bei Ausfällen brauche man immer mal Springer.

Anfangs schlossen sich dem Walkingbus oft auch noch Zweitklässler vom Vorjahr an. Da war die Gruppe größer. Weil die Schulanfänger seit vergangenem Jahr aber durchweg erst zur zweiten Stunde zum Unterricht erscheinen müssen, ist das nicht mehr notwendig.

Der Bus "fährt" vier Haltestellen an, die durch Schilder mit der Aufschrift "Walkingbus" gekennzeichnet sind. Und er verkehrt nach einem festen Fahrplan. Wer also zu spät kommt, hat das Nachsehen.

Die Organisatoren würden sich freuen, wenn in anderen Ortsteilen ebenfalls laufende Schulbusse verkehren würden. "Mit guten Ratschlägen stehen wir gern zur Verfügung", verspricht Kraft. Eltern wie Kinder schätzen den morgendlichen Spaziergang zur Schule. Die Bewegung an der frischen Luft vor dem Unterricht tut den Kindern sichtlich gut. Und, das gemeinsame Laufen fördert Kennenlernen und Kameradschaft untereinander. Außerdem sind die Schulanfänger stets pünktlich zu Schulbeginn vor Ort.