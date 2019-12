Am kommenden Wochenende lädt Enno Folkerts ein zum offenen Atelier in die alte Pappfabrik in Hirschhorn-Langenthal. Foto: privat

Langenthal. „Vun do“ die Zweite heißt das Motto für die Einladung in das offene Atelier des Künstlers Enno Folkerts am kommenden Wochenende, 7./8. Dezember, jeweils von 14.30 Uhr bis mindestens 18 Uhr in der alten Pappenfabrik in Hirschhorn-Langenthal (Waldmichelbacher Str. 2).

Schauen, Plaudern und Entschleunigen können die Gäste bei Folkerts, der an beiden Tagen neue Arbeiten zeigt aber auch ältere, die noch nie oder nur sehr selten ausgestellt wurden.

Weil das offene Atelier 2018 so schön war und weil Ausstellungen in Hirschhorn mittlerweile rar geworden sind, plante Folkerts ursprünglich, gemeinsam mit dem Hirschhorner Künstler Jens Hafner auszustellen. Aus terminlichen Gründen musste Hafner jedoch absagen. Enno Folkerts verfügt über ein vielseitiges Repertoire an Themen und Techniken. Er will sich stilistisch nicht festlegen lassen und malt Bilder im fotorealistischen Stil, wie bei seinen Fenster- und Fassadenmotiven bis hin zu Bilder im abstrakt-expressionistischem Stil, Collagen und Assemblagen. Bilder von Folkerts wurden schon auf über 80 Ausstellungen gezeigt.

Enno Folkerts Akte hingegen waren nur auf zwei Ausstellungen zu sehen, weil, wie der Künstler meint, sich kaum einer traute. Ein paar davon werden am Wochenende auch zu sehen sein bei „Vun do“ die Zweite.