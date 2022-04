Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. Wie man sich einen Förster vorzustellen hat, weiß jeder Heimatfilm-Fan: wetterfeste Kleidung, vor der Brust das Fernglas, das Gewehr um die Schulter gehängt und den Hund an der Leine, stapft er durch den Wald. Was tut er da eigentlich? Vereinfacht gesagt: Er – und längst auch sie – sorgt dafür, dass es überhaupt einen Wald gibt. Was dazu gehört und wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat, zeigt die Wanderausstellung über Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft von Hessen Forst derzeit im Langbein-Museum. Der Museumsverein hat sie mit Stücken aus dem eigenen Bestand ergänzt, beraten vom Hirschhorner Revierleiter Florian Koch.

Erben kann Arbeit machen, sehr viel Arbeit. Was immer im Laufe der Jahre seit der Gründung des Museumsvereins 1985 als möglicherweise historisch bedeutsam erachtet wurde, aber nicht sofort bewertet werden konnte, kam in eine Kiste im Magazin. Etliche wurden gefüllt. Als der Verein vor zwei Jahren die beantragte Förderung zur Digitalisierung der Bestände bekam, bekam er vier Kofferraum-Ladungen mit prall gefüllten Taschen und Kästen, 50 Ordner, an die 5000 Dias, alles unsortiert und durcheinander. Für die Archivare sahen die Wunderkisten aus "wie Kruscht", aber sie hatten es in sich. Nach zwei Jahren ehrenamtlicher Sichtungsarbeit mit Recherche und Hilfe von fachkundigen Experten (unter anderem Historiker, Münz-Fachleute, Übersetzer) hat "jedes Ding einen Namen, eine Geschichte und einen Wert. Und seinen Platz", sagt Aloisia Sauer. Das Unternehmen war auch so etwas wie Schatzsuche, durchaus erfolgreich wie der Waldordnungs-Erlass des Ritters Hans, der damit offenbar schon hundert Jahre vor dem französischen Sonnenkönig die obrigkeitliche Verantwortung für nachhaltiges Handeln erkannte. Auch wenn dieser Begriff erst gut zweihundert Jahre später eingeführt wurde, ist die Idee dahinter heute so aktuell wie damals.



Das Spektakulärste unter ihnen dürfte dabei eine der ältesten erhaltenen Waldordnungen im Original sein: Erlassen am 18. März 1562 von Ritter Hans IX. von und zum Hirschhorn. Weil in Rothenberg, Unterhainbrunn, Unterfinkenbach, Unter-Schönmattenwag und Brombach die Einwohner sowohl zu ihrem eigenen verderblichen Nachteil als auch zum Schaden ihrer Weiber, Kinder und Nachkommen nichts auf Gebote und Verbote geben, erlässt er detaillierte Vorgaben, wann was aus dem Wald entnommen werden darf: "Bei Strafe für Leib und Gut" bei Zuwiderhandlung. Das historische Dokument wurde erst im letzten Jahr bei den Arbeiten zur Digitalisierung der Magazin-Bestände entdeckt, erzählte Aloisia Sauer, Vorsitzende des Museums-Freundeskreises, bei der Eröffnungs am Dienstagabend. Sie zitiert den italienischen Universalisten Umberto Eco: "Was der Mensch gerne tut, erkennt man an den Verboten".

Konsequent weiter gedacht, wäre demnächst ein Verbot für das Langbein-Museum zu befürchten, generell und im Besonderen für diese Ausstellung, die – durch Ausprobieren, Raten, Fühlen – sehr zeitgemäß Besucher, und da vor allem Kinder, aktiv einbindet. Wie kann man einfach die Höhe eines Baumes messen, wie mit den Händen sehen? Wie das mit dem Kohlendioxid und dem Wald ist, kann man bei einem Luftballon-Experiment so richtig sehen. Spannend nicht nur für Kinder, am Eröffnungsabend war schnell der Spieltrieb bei Erwachsenen da, kleines Highlight: Baum-Entasten mit der Spielzeug-Motorsäge.

Dass echte Waldarbeit vor allem in früheren Zeiten Knochen-Arbeit war und hochgefährlich, zeigen Ausstellungsstücke, Bilder, Info-Tafeln, hoch interessant auch die vielen Spezialwerkzeuge. Sie lassen erahnen, dass die Menschen wirklich alles zu nutzen wussten, was ihnen der Wald geboten hat.

Für Hirschhorn hatte er immer schon enorme Bedeutung. Vor 200 Jahren waren über 80 Prozent der Bevölkerung im Wald beschäftigt, weiß Aloisia Sauer.

"Rennekloppe" war eine Verdienstmöglichkeit, mit dem Rindenhandel wurde gutes Geld verdient; auch Carl Langbein war da im Geschäft. Die jährliche Rindenversteigerung im Fürstenauer Hof war maßgebend für die Preise im deutschen Raum.

Vorher schon haben sich die Bistümer Lorsch und Worms um "unser" Holz gestritten, weiß Bürgermeister Oliver Berthold. Die Odenwälder Eichen, nötig für die Dachstühle der Kirchen und Dome, ließen sich flussabwärts am einfachsten transportieren.

Exzessiv wurde der Wald ausgebeutet, ganz besonders dort, wo für den Bergbau besonders viel verfeuert wurde. Es waren Forstleute, die Alarm geschlagen haben. Der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz, Sohn eines Oberforstmeisters, hat in seinem richtunggebenden Werk über Forstwirtschaft erstmals den Begriff der Nachhaltigkeit verwendet, erzählt Gudrun Kramhold vom Forstamt Beerfelden. Die Bereichsleiterin "Dienstleistung und Hoheit" hat mit ihrer Kollegin Esther Dedial seit Herbst die Ausstellung aufgebaut. "Damit ist der Forst für ein paar Wochen zurück in seinem ehemaligen Domizil, dem Großherzoglichen Forstamt", erinnert Hans Jürgen Waibel.

Zur Eröffnung haben sie die Jagdbläsergruppe mitgebracht, nicht nur für den bekennenden Jäger Berthold brachte das die richtige Stimmung, "auch wenn sich die Jahreszeit falsch anfühlt". Die Ausstellung aber ist punktgenau richtig für Osterferien und die folgende Zeit der Waldspaziergänge: "Mit dem Wissen aus dem Museum wird man mehr und anders sehen".

Info: Bis zum 4. Advent ist das Museum an allen Sonntagen von 15 bis 17 Uhr geöffnet, auch am Oster- und am Pfingstmontag. Sommeröffnungszeiten bis Oktober: Dienstag bis Freitag 10 - 12 und 14 - 16 Uhr, Samstag 10 - 12 Uhr.