Odenwaldkreis. (RNZ) Mit 67,3 Prozent ist Frank Matiaske als Landrat des Odenwaldkreises in seinem Amt bestätigt worden. Dies hat der Kreiswahlausschuss jetzt als endgültiges Ergebnis der Landratswahl festgestellt.

Wahlberechtigt waren 76.983 Bewohner des hessischen Odenwaldkreises. An der Wahl teilgenommen hatten 40.838. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 53,05 Prozent.

Die Zahl der gültigen Stimmen betrug 39.765, ungültig waren 1.073 Stimmen. Die gültigen Stimmen verteilten sich auf die Landrats-Bewerber wie folgt:

> Frank Matiaske (SPD)26.756 Stimmen (67,28 %)

> Andreas Rotzinger (CDU)5.233 Stimmen (13,16 %)

> Petra Martina Neubert (GRÜNE)4.312 Stimmen (10,84 %)

> Andreas Wagner (WAGNER)3.464 Stimmen (8,71 %)

Die Ergebnisse der Kreistagswahl im Odenwaldkreis will der Erbacher Wahlausschuss am Donnerstag, 25. März, offiziell bekannt geben.

Kreiswahlleiterin Sarina Hildmann dankte allen Wahlhelfern für ihren Einsatz. "Wir hatten einschließlich der Direktwahl des Landrats, der Bürgermeisterwahl in Michelstadt und den Abstimmungen über die Ortsbeiräte und Ausländerbeiräte so viele Wahlen an einem Tag wie noch nie." Hildmann ergänzte: "Und das unter Coronabedingungen."