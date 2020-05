Von Marcus Deschner

Eberbach. Bundesweit gab es am Samstag Demonstrationen gegen die Einschränkungen der Grundrechte infolge des Corona-Virus. So auch in Eberbach, wo Lydia Hildenbrand und Angela Reibel eine Kundgebung auf dem Neuen Markt organisierten.

In einem durch rot-weiße Flatterbänder markierten Bereich beim Maibaum wurden mit Kreide Herzchen auf das Pflaster gemalt, die als Stellplätze für die Demo-Teilnehmer dienten. 40 Personen waren im Vorfeld von der Kreispolizeibehörde als maximale Teilnehmerzahl zugelassen worden – mit Abstand zueinander.

Bei einsetzendem Regen fanden sich um 15 Uhr gut 30 Personen auf dem "Demo-Platz" ein, etwas mehr hörten als "Zaungäste" jenseits des abgegrenzten Bereichs zu. Ebenso beobachteten die friedliche Versammlung der städtische Ordnungsamtsleiter Rainer Menges, der stellvertretende Leiter des Eberbacher Polizeireviers, Klaus Großkinsky, sowie eine weitere Polizistin. Mit der Aktion wolle man "Menschen zum Nachdenken bringen", betonte Lydia Hildenbrand bei der Begrüßung der Teilnehmer. Man wolle aber niemanden herausfordern, sagte sie beim Verlesen der "Spielregeln", zu denen beispielsweise das Erfassen der Namen der Demo-Teilnehmer in einer Liste gehörte. Die diene im Falle einer Ansteckung der Nachverfolgung der Infektionswege und werde ansonsten in spätestens drei Wochen vernichtet.

Organisatorin Lydia Hildenbrand richtete einen Appell an die Politik, „nicht immer auf die gleichen Berater zu hören“. Foto: Menges

"Ich bin in Sorge, was noch passiert", sagte Angela Reibel angesichts der von der Exekutive verordneten Einschränkungen der Grundrechte. Sie wies auf das Grundgesetz hin, das 2019 70 Jahre alt wurde. Zwar habe man das Grundgesetz im Laufe der Jahrzehnte mehrfach geändert, doch habe sie den Eindruck, dass es derzeit nach Belieben "zurechtgebogen" werde.

Kritisch hinterfragte sie in diesem Zusammenhang die in Artikel 5 garantierte Pressefreiheit. Die werde häufig bei großen, digitalen Medienunternehmen vom Hausrecht "ausgehebelt". Daher sollten die Zuhörer Nachrichten hinterfragen: "Bitte fangt eigenständig an zu denken", forderte Reibel auf.

Bernhard Theis setzte sich kritisch mit der gesetzlich angeordneten Schließung der Kirchen auseinander und sah darin einen massiven Eingriff in die Religionsfreiheit. Hingegen hätten etwa Baumärkte weiter geöffnet bleiben dürfen. "Im ganzen Bundesgebiet werden Gottesdienste wieder erlaubt, aber nur in Baumärkten", zitierte er eine Persiflage und forderte, dem Einzelnen mehr Verantwortung zu übertragen.

Adina Smochina erinnerte an die von der kommunistischen Diktatur gemachten Vorgaben in ihrem Heimatland Rumänien. Sie sah sich nun hierzulande auch als Mutter in ihrem Grundrecht der persönlichen Freiheit massiv beschränkt.

Heftig kritisierte Roland Farrenkopf die Besuchsbeschränkungen in Altenheimen. Die Familie als stärkstes Fundament des Staates werde dadurch geteilt.

Lydia Hildenbrand bezweifelte, dass es eine zweite "Corona-Welle" geben wird und forderte die Verantwortlichen in der Politik auf, nicht immer nur auf die gleichen "inneren Kräfte" als Berater zu hören. Mehrere Teilnehmer machten aus ihrer Enttäuschung über die Kirchen keinen Hehl. Denn diese schwiegen weitgehend zu den massiven Grundrechtseinschränkungen und fügten sich. Doch sei der "soziale Tod" schlimmer als weniger Lebenszeit. "Mit Angst lässt sich leicht reagieren", machte ein Bürger am Rande der Kundgebung seinem Unmut über die von der Politik vorgegebenen Beschränkungen Luft. Nach einer Stunde löste sich die Versammlung friedlich auf.

Laut Hildenbrand und Reibel soll eine derartige Veranstaltung in Eberbach eventuell in Kürze wiederholt werden. Dann seien auch die 160 von den Organisatorinnen bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellten Grundgesetze wohl eingetroffen und könnten verteilt werden.