Eberbach. (bnc) Von einem "sehr erfolgreichen Jahr" sprach Vorstandsmitglied Gerhard Stumpf am Sonntagabend bei der Jahreshauptversammlung des Kulturlabors. Zwölf Veranstaltungen hatten die Eberbacher Kulturmacher 2018 angeboten. Insgesamt kamen rund 1 200 Besucher. Hinzu zählte Stumpf drei Termine, die bislang in 2019 über die Bühne gingen. Sein Vorstandskollege Peter Haas berichtete über die neu gestaltete Homepage des rund 400 Mitglieder starken Vereins. Sie werde gut frequentiert, sei stets aktuell und biete die Möglichkeit, Eintrittskarten zu reservieren. Hier wolle man künftig auch informieren, wenn Veranstaltungen ausverkauft seien. Im März 2019 richtete das Kulturlabor erstmals fünf Veranstaltungen für die Musikreihe JazzMe in seinen Räumen aus, da der übliche Veranstaltungsort im Club 55 wegen Umbauarbeiten nicht zur Verfügung stand.

Was ursprünglich als Notlösung gedacht war, erwies sich als Glücksgriff: "Die Besucherzahlen gingen weit über die erwarteten Zahlen hinaus", so Haas. Der Raum in der Friedrich-Ebert-Straße sei bestens angenommen worden. Nun gelte es abzuwarten, ob die Stadt erneut Jazz-Me-Veranstaltungen im Kulturlabor ansiedeln wolle.

Hintergrund Am 17. Mai lädt das Kulturlabor zu Kabarett mit "Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie" ein. Am 5. Juli spielt die Gruppe Simplex beim > EWG-Straßenfest. Anlässlich 40 Jahren Musikschule beteiligt man sich am 19. Juli am Jubiläumsabend. > Jazz-Freunde kommen am 21. September mit "Full Blast" auf [+] Lesen Sie mehr Am 17. Mai lädt das Kulturlabor zu Kabarett mit "Das Geld liegt auf der Fensterbank Marie" ein. Am 5. Juli spielt die Gruppe Simplex beim > EWG-Straßenfest. Anlässlich 40 Jahren Musikschule beteiligt man sich am 19. Juli am Jubiläumsabend. > Jazz-Freunde kommen am 21. September mit "Full Blast" auf ihre Kosten. > Stand-up-Comedy gibt es am 27. September mit Jochen Prang. Am 25. Oktober ist Chansonnier Marcel Adam im Kulturlabor zu Gast. Joscho Stephan unterhält seine Gäste am 22. November mit Gipsy-Jazz, musikalische Perlen präsentiert Meike Garden am 30. November. Mit Gonzo’s Jam lädt am 26. Dezember wieder der Weihnachts-Rock zum Abtanzen ein. Für 2020 stehen bereits Kabarettistin Lucy van Kuhl am 3. April 2020, der Osterrock am 12. April und Liedermacher Michael Fitz am 20. November auf dem Programm. (bnc)

[-] Weniger anzeigen

Der dritte Mann des Vorstandstrios, Bernd Roth-Petto, informierte über die Einrichtung eines Vereinsbüros im ersten Stock der Galerie Artgerecht, über die neu installierte Beleuchtung im Veranstaltungsraum und die ebenfalls neu verlegte Stromversorgung samt WLAN-Kabel für die Bühne.

Kulturlaborant Toni Dausch berichtete den anwesenden Vereinsmitgliedern von der Bestellung neuer Stühle. Finanziert werden sollen die 70 Sitzgelegenheiten unter anderem mit Hilfe einer vom Lions-Club dafür zugesagten Spende.

Kassenwart Tobias Günther stellte eine ausgeglichene Kassenbilanz vor. Die Kassenprüfer Peter Grambitter und Matthias Möser bescheinigten ihm einwandfreie Arbeit. Vorstand und Kassenwart wurden entlastet. Bei der Neuwahl des Vorstands wurden Gerhard Stumpf und Bernd Roth-Petto für die kommenden zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Das gleiche galt für Kassenwart Tobias Günther und die beiden Prüfer Grambitter und Möser. Da Peter Haas nach rund zwanzig Jahren Vorstandsarbeit sein Amt zur Verfügung stellte, wurde Toni Dausch als dritter Mann neu ins Vorstandstrio gewählt. Außerdem beauftragten die versammelten Vereinsmitglieder Andrea Mehlhorn als Schriftführerin.

Für das neue Vereinsjahr hat das Kulturlabor bereits wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt (siehe Kasten). Darüber hinaus ist eine Open-Air-Musikveranstaltung in Kooperation mit der Stadt Eberbach, mit Stadtwerken und Schwimmbad-Förderverein im Schwimmbad gegen Ende der Freibadsaison 2020 zugunsten der Renovierung oder eines Neubaus des Bades angedacht.

Auch wurde die Idee einer Open-Air-Kino-Veranstaltung am Pulverturm in Zusammenarbeit mit dem Betreiber des regelmäßig in der Stadthalle stattfindenden "Mobilen Kinos" vorgestellt. Über beide Projekte soll nach Klärung der Rahmenbedingungen in einer Mitgliederversammlung abgestimmt werden. Als Leiter der dem Kulturlabor angeschlossenen "Literaturwerkstatt Musenkuss" wies Bernhard Theis auf das Erscheinen einer neuen Anthologie der beteiligten Literaten anlässlich des 18. Geburtstags des Projekts im Mai kommenden Jahres hin. Und da sich die Gründung des Kulturlabors 2020 zum dreißigsten Mal jährt, ist auch zu diesem Anlass mit Aktionen des Vereins zu rechnen.