Auf die Plätze, fertig, los! Auch wenn Mitmachen und Spaß an der Freud’ eigentlich das sind, worum es geht beim Kinderfest zum Eberbacher Kuckucksmarkt: Geschenkt wurde den Buben und Mädels am Montag nichts. Die Hitze ließ an den Spielfeldrändern immer wieder Maxi-Wasserflaschen kursieren, und die Spielstationen – links das Eierlaufen – sind auch nicht ohne. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. "Ich bin doch kein Baby!" schimpft ein blonder Knirps und macht schon beim ersten Anlauf auf die Haspel kehrt. Die Kleinsten sehen das lockerer und stehen mit ihren Sonnenhütchen und -mützchen brav Schlange. Das runde Ding, eine sich ziemlich fies drehende hölzerne Walze, würde jeden, der treuherzig aufsitzt, wahrscheinlich direkt ins Gras plumpsen lassen - wenn es am anderen Ende nicht von diesem Paar starken Armen gebändigt würde. Sie gehören einem der über zwanzig freundlichen Helfer, die ihren Bürostuhl im Rathaus am Kuckucksmarkt-Montag wieder gegen einen Job beim Kinderfest getauscht haben. So leicht kommt es da selbst auf rotierenden Haspeln nicht zum Absturz. Obwohl, man weiß ja nie, das Rote Kreuz ist ebenfalls zur Stelle.

Geschafft! Auch die Kleinsten kamen beim Kuckucksmarktfest zum Zuge. Foto: jbd

Haspel hin oder her: Wer sich austesten möchte, dem bleiben in der Au noch fünf weitere Spielstationen übrig. Auch wenn inzwischen ja jedes Kind weiß, dass dieses Fest vor allem eines soll: Spaß machen. Blumentöpfe bzw. Pokale gibt es hier keine zu gewinnen.

Dafür darf sich jeder für jede durchlaufene Station, die auf seinem Teilnahmezettel abgestempelt ist, was aus den fünf Gutschein-Boxen am Eingang holen. Anke Steck, die ihr Hauptamt heute Hauptamt sein lässt, wacht mit ein paar Kolleginnen wie die Lottofee darüber, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Zur Auswahl stehen: Bons für was zu essen, für ein Getränk, für was Süßes und für eine Karussellfahrt entweder in einem Kinder- oder Erwachsenenfahrgeschäft. Und die Händler und Schausteller auf dem Platz halten gegen die hier gültige Währung, das "Kuckucksmarktgeld", noch besondere Angebote bereit. Außerdem darf sich jedes Kind sogar auch ohne sportliche Betätigung ein Getränk abholen.

Auf die Plätze, fertig, los! Auch wenn Mitmachen und Spaß an der Freud’ eigentlich das sind, worum es geht beim Kinderfest zum Eberbacher Kuckucksmarkt: Geschenkt wurde den Buben und Mädels am Montag nichts. Die Hitze ließ an den Spielfeldrändern immer wieder Maxi-Wasserflaschen kursieren, und die Spielstationen – links das Eierlaufen – sind auch nicht ohne. Foto: jbd

Heiß genug ist es ja auch. Drückend heiß. Der Schweiß fließt in Strömen. KTS-Mitarbeiterin Friederike Albert, die am Eingang ins Stadion Teilnahmezettel austeilt, spricht von schätzungsweise 120 Abnehmern, 300 Zettel wurden gedruckt. Aber die Jungs und Mädels auf dem Platz schlagen sich wacker, angefeuert von begeisterten Eltern und Großeltern. Konzentriert balancieren sie Eier auf hölzernen Löffeln vor sich her, krabbeln auf allen vieren und mit verbundenen Augen über die Plane, auf der ein umgedrehter Topf darauf wartet, mit einem Kochlöffel geschlagen zu werden.

Sie hüpfen in Jutesäcken, die den Kleinsten bis über die Ohren reichen, und steigen in Rasenskier. Skier: Klingt herrlich nach Schnee oder nach Wellen und Wasser. Hier geht’s durch die pralle Sonne. Das Kommando führt Patrick Koch, seines Zeichens Personalamtsleiter. Er trägt Schildkappe, die er immer wieder lüftet, um sich mit dem Unterarm über die nasse Stirn zu fahren. Bevor er das Startsignal gibt, fallen zwei Mädels schon die "Skistöcke" aus den Händen. Aber das Gekicher geht erst auf Los! so richtig los. Zu zweit oder zu dritt auf zwei Skiern von A nach B zu schieben: Da kommt Freude auf. Auch bei den Zuschauern.