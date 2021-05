Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen lassen sich auch in der Kriminalitätsstatistik des Jahres 2020 ablesen. Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Kneipen, eine leere Innenstadt und ausgefallene Feste trugen mit dazu dabei, dass die Straßenkriminalität in der Region zurückging. Es gab weniger Ladendiebstähle und weniger Wohnungseinbrüche, aber mehr Online-Betrug. Die als Folge des Lockdowns oft befürchtete Zunahme häuslicher Gewalt ist im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Eberbach dagegen nicht eingetreten. Die polizeilich registrierten Fälle sogenannter Partnergewalt gingen hier sogar von 23 im Vorjahr auf 19 zurück. Überhaupt gab es dem aktuellen Bericht zufolge um 4,6 Prozent weniger Straftaten in der hiesigen Region: 771 Fälle wurden gezählt, 2019 waren es 807. Gleichzeitig konnten die Beamten vor Ort die Aufklärungsquote von gut 64 auf fast 69 Prozent steigern — ein seit den 1960er-Jahren unerreichter Erfolg.

Dass etwa im Bereich der Rauschgiftkriminalität mehr als doppelt so viele Fälle aufgespürt werden konnten, nämlich 116 nach 54 im Vorjahr, führt die Polizei auf konsequente Ermittlungsarbeit, vermehrte Kontrollen im Rahmen der Corona-Sonderstreifen und hohen Verfolgungsdruck zurück. Rauschgiftdelikte wurden im Zuge dessen an die Spitze der regionalen Straftaten katapultiert (siehe Grafik).

Zugenommen hat im Berichtszeitraum auch die Zahl der Körperverletzungen. In zwei Fällen mussten die Eberbacher Beamten sogar wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt ermitteln. Insgesamt wurden 91 Mal (plus 6) Menschen gewaltsam verletzt, das ist ein Anstieg von über 7 Prozent. 88 Fälle konnten aufgeklärt werden. Dass ein Opfer den Täter meist benennen kann, trägt hier mit zur hohen Aufklärung bei, schreibt die Polizei. Den aufgeklärten Fällen konnten 95 Tatverdächtige zugeordnet werden, 77 waren männlich. Zu den Tatverdächtigen zählten zwei Kinder unter 14 Jahren, sieben Jugendliche zwischen 14 und 18, sieben Heranwachsende bis 21 und 79 Erwachsene über 21 Jahre.

Verübt wurde die physische Gewalt in 23 Fällen im familiären Bereich bzw. in Paarbeziehungen, in 30 Fällen war ein Streit unter Freunden, Mitschülern, Arbeitskollegen oder Nachbarn Auslöser. Als Angriffe auf Passanten im öffentlichen Raum ohne konkrete Motivlage wurden 14 Fälle registriert. Gegen vier Täter sprach die Polizei wegen häuslicher Gewalt Wohnungsverweise aus.

Körperverletzungen spielen auch im Zusammenhang mit Rohheitsdelikten eine Rolle. Ein Begriff, der darüber hinaus Straftaten wie Raub, Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung und Nachstellung zusammenfasst. Mit 134 solchen Fällen hatten es die Beamten vor Ort zu tun, eine Zahl, die auf Vorjahresniveau lag.

Den niedrigsten Wert der letzten fünf Jahre verzeichnete die Polizei im Bereich der Straßenkriminalität. 105 (minus 3) Fälle, begangen im öffentlichen Raum oder öffentlichen Verkehrsmitteln, wurden aktenkundig. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Diebstähle (35), Sachbeschädigung (57) und Körperverletzungen (10).

Sachbeschädigungen spielten in der regionalen Kriminalitätsstatistik mit 103 Fällen (minus 7) erneut eine unrühmliche Rolle. In 41 Fällen wurden dabei Kraftfahrzeuge beschädigt. Insgesamt 29 Tatverdächtige konnten im Zusammenhang mit den 22 geklärten Taten ermittelt werden.

Diebstahlsdelikte aller Art — vom Fahrradklau bis zum schweren Einbruchdiebstahl — fielen zahlenmäßig auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren. 128 Fälle beschäftigten die Polizei, über 10 Prozent weniger als 2019. Hierbei wurden 95 (99) einfache Diebstähle und 33 (44) besonders schwere Fälle registriert. Alles in allem betrug die Aufklärungsquote hier knapp 33 Prozent. Insgesamt 20 Mal schlugen die Langfinger in Läden zu, 13 Mal hatten sie es auf ein Fahrrad abgesehen. Im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen fielen fünf Diebstähle an. In einem Fall schafften es die Täter nicht, in die Wohnung zu gelangen, und die Tat blieb im Versuchsstadium stecken. Unter die besonders schweren Fälle fielen die 14 Einbrüche in Geschäftsräume. Allerdings kamen die Täter dabei nur sieben Mal ans Ziel, die Hälfte scheiterte . Einen Tatverdächtigen konnten die Beamten anhand der am Tatort gesicherten Blutspuren überführen. Alle anderen Straftaten blieben ungeklärt. Im Falle der drei Mopeds, die 2020 widerrechtlich den Besitzer wechselten, gingen der Polizei allerdings alle Täter ins Netz.

In Sachen räuberische Erpressung musste die Kripo 2020 nur in einem einzigen Fall einschreiten (minus 3). Bei dieser Tat versuchte der Täter den Arbeitgeber seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit einer Bombendrohung zu erpressen, um angeblich noch ausstehende Geldforderungen seiner Ex-Partnerin an ihn zu bezahlen.

Mit einer neuen Art der Erpressung hatten es fünf Eberbacher zu tun, die sich damit an die Polizei wandten: Sextortion. Dabei werden Internetnutzer per E-Mail mit der Behauptung unter Druck gesetzt, dass sie beim Betrachten pornografischer Inhalte über Webcam gefilmt wurden und dieses Material veröffentlicht werde, sollten sie nicht einen bestimmten Geldbetrag überweisen. Auf Grund der Peinlichkeit für die Opfer lasse sich bei diesen perfiden "Erpressungsversuchen" auch eine entsprechende Dunkelziffer nicht angezeigter Straftaten vermuten, so die Polizei.

Ins Internet verlagert haben sich 2020 nicht zuletzt aufgrund der coronabedingt vermehrten Online-Aktivitäten und Bestellungen Computerbetrügereien. Hier wurden 13 Fälle polizeibekannt.

Die insgesamt positive Entwicklung der Sicherheitslage im Dienstbezirk Eberbach führen die Beamten zu einem nicht geringen Teil auf starke polizeiliche Präsenz und eine erfolgreiche Präventionsarbeit zurück, in die — Stichwort: Kommunale Kriminalprävention — auch die Stadt Eberbach und die Gemeinden Schönbrunn und Heddesbach erfolgreich eingebunden seien.