Sandhausen. (RNZ) 135 Teilnehmer zählte der Kreisparteitag der SPD Rhein-Neckar, der die Weichen für die kommenden zwei Jahre stellte. Dabei wurde der Eberbacher Stadtrat Jan-Peter Röderer mit knapp 90 Prozent zum Stellvertreter des SPD-Kreisvorsitzenden Thomas Funk gewählt.

Der Kreisparteitag hob die SPD-Erfolge wie das Recht auf Rückkehr aus der Teilzeit, die Einführung der Musterfeststellungsklage, die Verbesserungen beim Mieterschutz, mehr Kindergeld, die Parität in der Krankenversicherung oder die geplante Einführung einer Grundrente hervor und erinnerte an Basis- und Regionalkonferenzen sowie Mitgliedervoten zum Koalitionsvertrag und später zum SPD-Landesvorsitz – "Mitgliederbeteiligung wurde in den letzten zwei Jahren in der SPD groß geschrieben", sagte Röderer.

Auch im Kreisverband machte man sich auf den Weg, Strukturen und Arbeitsweisen zu beleuchten. Vor allem die neuen Mitglieder hätten dies dankbar angenommen, sich intensiv beteiligt und damit bewiesen: diese SPD ist lebendig und sie hat die Lust am Diskutieren neu entdeckt. "Wir werden diesen Prozess fortsetzen und die Ortsvereine haben dabei einen verlässlichen Kreisvorstand an ihrer Seite", versprach der neugewählte stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Röderer.

Wenig Verständnis hatte der Kreisparteitag für die Ablehnung des SPD-initiierten Volksbegehrens für gebührenfreie Kitas durch die Landesregierung. Die Gebührenfreiheit kommt den Familien direkt zugute und wirkt besser als jede Steuererleichterung, heißt es dazu in einer einstimmig beschlossenen Resolution. Ziel sei es, Familien zu entlasten, Kinderarmut zu begegnen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzutreiben sowie mehr Bildungsgerechtigkeit und gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen.

Die engstirnige Auslegung der Landesverfassung durch die Landesregierung in Sachen direkter Demokratie sei allerdings befremdlich. Damit sende Grün-Schwarz ein Signal der Abschreckung an die Bürger. Es sei ein Armutszeugnis für Kretschmann und Strobl, die versprochene direkte Demokratie in Baden-Württemberg gleich im ersten Anlauf auszubremsen.