Von Marcus Deschner

Eberbach/Berlin. "Jetzt darf auch ein Eberbacher Automat Berliner Luft schnappen", freut sich Christina Stork von der Firma Krauth Technology. Der Grund: an einem Pilotprojekt der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) nimmt auch der hiesige Anbieter teil. Dabei geht es um neue bargeldlose Fahrscheinautomaten, die in einem Modellversuch in der Bundeshauptstadt getestet werden.

Wie die Teamleiterin Marketing erläutert, werden während eines 18-monatigen Modellversuchs in ausgewählten Straßenbahnlinien der BVG neue mobile Fahrausweisautomaten auf Alltagstauglichkeit und Fahrgastakzeptanz getestet.

Durch dieses Projekt sollen Anforderungen gesammelt werden, wie man zeitgemäße und zukunftsorientierte Vertriebstechnik beschaffen kann. Die Ergebnisse des Tests bildeten dann den Rahmen für eine Ausschreibung.

An dem Modellversuch sind zwei unterschiedliche Systemhersteller beteiligt, die mit ihren Automatenlösungen im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens überzeugt hätten, berichtet Stork. Die Firma Krauth Technology sei einer davon. Freilich hoffe man, bei der dann folgenden Ausschreibung zum Zuge zu kommen.

Der erste mobile Krauth-Ticketautomat im Rahmen des Modellversuchs sei auf der Straßenbahnlinie M 5 im Regelbetrieb. Ein weiterer Fahrscheinautomat befinde sich vor dem BVG-Kundenzentrum am Berliner Alexanderplatz und stehe dort übergangsweise für weitere Marktforschungszwecke bereit.

Über einen großen Berührbildschirm ("Touchdisplay") können ab sofort ganz einfach und bargeldlos Fahrscheintickets gekauft werden. Weitere Systeme sollen Stork zufolge nach und nach in den Berliner Straßenbahnen eingebaut werden und stünden dann auch dort zum Testen der neuen Techniken und Bedienkonzepte für die Kunden des ÖPNV bereit.

Die Eberbacher Firma Krauth hat eine lange Tradition. Das Unternehmen wurde 1926 als Professor Alfred Krauth Apparatebau gegründet. Der vom Gründer erfundene legendäre Galoppwechsler schrieb Geschichte.

In Folge bauten und vertrieben die Firmenmitarbeiter Systeme für Vertriebs- und Bargeldmanagement im ÖPNV. Nach einer Insolvenz im Jahr 2008 wurde die Firma von der Otto Nußbaum GmbH aufgekauft. Diese veräußerte das Unternehmen Anfang 2016 an die chinesische DuTech- Gruppe mit Sitz in Shanghai. Christina Stork zufolge beschäftigt Krauth Technology heute rund 160 Mitarbeiter, davon etwa 140 im Eberbacher Ohrsbergweg.