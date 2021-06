Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Lang ist die Schlange der Einlass Begehrenden am Mittwochabend im evangelischen Gemeindehaus. Mit etwa 30 Interessierten hatte man seitens der evangelischen Kirchengemeinde zum Konfi-Info-Abend in Noch-Corona-Zeiten gerechnet. Nun werden aus allen umliegenden Räumen Stühle in den großen Saal geschleppt, um den fast 80 Gekommenen einen Platz anbieten zu können. Nachdem sich um kurz nach sieben die Letzten aus der Warteschlange mit Coronatest, Genesenen- oder Impfnachweis in die Anwesenheitslisten eingetragen haben, kann es maskenbewehrt und bei geöffneten Fenstern losgehen.

Pfarrer Gero Albert begrüßt die künftigen Konfirmanden und ihre Eltern und führt sie ins Thema ein: die im Juli beginnenden Vorbereitungen für die Konfirmation im Frühjahr 2022. Mit Baby-T-Shirt und Kinderkleidchen macht er deutlich, dass die Jungs und Mädels zwischen 12 und 14 Jahren inzwischen "aus manchem herausgewachsen" sind, "auch aus Ideen und Vorstellungen von Gott". Im Konfirmandenunterricht soll daher ganz neu gefragt werden: "Wer ist dieser Gott? Und wie kriege ich den Glauben und etwa naturwissenschaftliche Erkenntnisse zusammen?"

Neben Albert gehören auch Dekan Ekkehard Leytz, Lehrvikarin Laura Adler und Bezirksjugendreferentin Angelika Löffler zum Konfi-Team. Löffler und Adler machen ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit allerlei Organisatorischem vertraut, informieren über Gruppenstunden und Praktika oder den während der Konfi-Zeit obligatorischen Gottesdienstbesuch. Leytz spricht über die Taufe und leitet über zu dem Teil der Veranstaltung, in dem die Jugendlichen und ihre Eltern nun selbst aktiv werden dürfen. Denn neben den von der Kirche vorgegebenen Inhalten sollen auch Themen in die Gruppenstunden miteinfließen, die den Jungs und Mädels gerade besonders wichtig sind. Coronabedingt kann der Austausch dazu nur wenige Minuten und in Kleingruppen erfolgen. Die gesammelten Gedanken sollen auf großen Blättern festgehalten werden. Die Eltern dürfen ihrerseits Fragen zu Kirche, Gott und Gemeinde als Grundlage für einen Elternabend notieren, sowie das, was ihre Kinder nach ihrer Vorstellung während der Konfi-Zeit erfahren und entdecken sollen.

Warum nun wollen die jungen Leute sich zur Konfirmandenzeit anmelden? "Weil’s viele meiner Freunde auch tun", sagt Niklas (13). "Ich finde es wichtig, die Konfirmation zu machen, denn dann gehört man richtig zu Gott", lautet Finjas (12) Begründung. Und "weil ich wissen möchte, wie das mit Gott ist", sagt die 12-jährige Johanna.

Und welche Erwartungen haben sie an den Konfi-Unterricht? "Mehr über Gott erfahren und mich vielleicht dadurch näher zu Gott fühlen", wünscht sich Mike (13). "Und dass ich erfahre, wie Jesus gelebt hat und wie wir leben sollen", sagt Carla (12) "Spaß haben oder "Abwechslung zur Schule" lauten weitere Gründe.

Welche Wunschthemen zur Behandlung im Unterricht haben die Jugendlichen auf ihren Blättern notiert? "Homosexualität in der Bibel" ist da beispielsweise zu lesen. Das Rollenbild von Mann und Frau, Themen wie Drogen oder Rassismus in der Bibel und Fragen nach einem Leben nach dem Tod oder der Rechtfertigung von Krieg finden ebenfalls Eingang in die Wunschlisten.

Und was wünschen sich die Eltern für ihre Kinder in der Konfi-Zeit? "Dass unsere Kinder ein zeitgemäßes und liebevolles Gottesbild kennenlernen", formuliert es eine Mama. Eine "moralische Grundbildung" wünscht sich ein Papa, "viele positive Abenteuer" ein weiterer. Und "dass sie neue Freunde finden – gerade jetzt nach der kontaktarmen Coronazeit", erhofft sich eine Mutter.

Die Pfarrer Leytz und Albert, Vikarin Adler und Jugendreferentin Löffler sind höchst zufrieden am Ende des Abends. 36 Anmeldungen für die Konfi-Zeit konnten sie entgegennehmen, "mehr als in den letzten Jahren". "Vielleicht ist es auch die Sehnsucht, endlich wieder Gemeinschaft zu erleben", erklären sie sich den großen Zuspruch.