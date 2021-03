Nach Listenzählen am Sonntag im Bürgersaal folgte am Montag das Auswerten der kumulierten und panaschierten Stimmen.

Von Felix Hüll

Hirschhorn. Mit einem Sieg der Bürgerliste/CDU schließt die Hirschhorner Kommunalwahl ab: Mit 43,05 Prozent liegt sie sechs Prozent über ihrem Abschneiden 2016. Profil Hirschhorn kommt auf 33,76 Prozent (2,4 Prozent weniger als 2016), und die SPD muss erneut einen Stimmenrückgang verzeichnen auf 23,18 Prozent (ein Minus von 3,72).

Weil die künftige Stadtverordnetenversammlung nach einer Verkleinerung nur noch 15 Sitze zählen wird, ergibt sich folgende Verteilung: die CDU behält sechs Mandate, Profil Hirschhorn hat mit fünf Mandaten einen Sitz weniger, und die SPD verringert sich im Vergleich zu 2016 auf vier Sitze.

Die Wahlbeteiligung lag mit 51,47 Prozent um 0,27 Prozent nur unwesentlich höher als vor fünf Jahren. 2.749 Hirschhorner waren wahlberechtigt. Ihre Stimmen abgegeben haben 1.415. Vor fünf Jahren waren es 1.400 (51,2 Prozent).

Insgesamt entfielen nach dem Häufeln und Übertragen auf andere Stimmzettel auf die Bürgerliste/CDU 8.338 Stimmen (2016: 8.065). Profil erhielt 6.539 (7.898) Voten. Die SPD bekam 4.490 (5.874) Stimmen. Dem neuen Stadtparlament gehören an (in Klammern die Stimmenzahlen vom Sonntag sowie die Stimmenanzahl der Wahl 2016):

> Für die CDU: Wolfgang Schilling (1.447/1.116) Stimmen), Lukas Hering (1.345/958), Steffen Laick (1.227/-), Anja Zobel (1.138/-, Michael Keßler (998/509) und Maria Rettenmaier (510/398).

> Für Profil Hirschhorn: Dr. Irmtrud Wagner (1.064/986), Kai Münch (832/422), Andrea Weber (678/666), Bernhard Reichert (638/-) und Dr. Joachim Kleinmann (606/-).

> Für die SPD: Max Weber (1.071/1.080), Carsten Ahlers (841/707), Thomas Wilken (816/677) und Dirk Gugau (736/564).

In einer ersten Stellungnahme erklärte CDU-Vorsitzende Lukas Hering, dass er noch gar keine Zeit gehabt habe, die Zahlen ausführlich zu betrachten. "Das ist jetzt aber auch viel Verantwortung, die mit so einem Ergebnis einhergeht."

Hering zeigt sich erleichtert, dass es der CDU offensichtlich nicht zu viele Stimmen gekostet habe, dass Magistratsmitglied Willi Dreher und Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß nicht mehr angetreten waren.

Für Profil Hirschhorn stellte Fraktionsvorsitzender Martin Hölz fest, dass man ja das Stadtparlament von 17 auf 15 Sitze verkleinert habe und dass naturgemäß zwei Sitze wegfielen. Vor diesem Hintergrund habe Profil trotz des Prozentrückgangs einigermaßen wieder ein solides Ergebnis erzielt und repräsentiere mit den fünf Sitzen im Parlament doch ein Drittel der Bevölkerung. "Ich finde, das ist einen Dank wert."

Hölz: "Es kommt eher auf die Konstellationen an und was man politisch bewegen kann im Zusammenspiel mit der Verwaltung." Im übrigen werde er das Ergebnis aber erst nach der Anfrage mit den Kollegen am Montag Abend erörtern.

Auch bei der SPD steht die ausführliche Analyse erst noch an. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Carsten Ahlers möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Er dankt den Wählern, "dass sie uns ihr Vertrauen ausgesprochen haben und unsere Fraktion in der derzeitigen Gestalt wieder in die Stadtverordnetenversammlung gewählt haben." Das Endergebnis habe er sich natürlich besser erhofft. "Wir werden unser Engagement und unsere Sacharbeit, z.B. bei städtischen Bauvorhaben intensivieren und stärker kommunizieren." SPD-Fraktionsvorsitzender Max Weber ergänzt, dass die Presse die CDU in der Berichterstattung ja bevorzugt habe und sich dies sicher auch ausgewirkt habe.