Eberbach. (cum) Finanzielle Spielräume der Stadt sichern, Infrastruktur modernisieren, attraktive Innenstadt und Ortsteile, gute Rahmenbedingungen für Handel, Handwerk und Industrie, gute Lebensbedingungen für Kinder, Familien und Senioren, Förderung von Vereinen und Ehrenamt sowie Bürgerbeteiligung und Transparenz: Mit diesen Eckpunkten wollen die Eberbacher Freien Wähler im diesjährigen Kommunalwahlkampf punkten. Am Montag wurde das Wahlprogramm online veröffentlicht.

Obwohl die Stadt seit Jahren Schulden abbaut, sehen die Freien Wähler die finanzielle Situation mittelfristig eher weniger rosig. Deshalb müssten bei anstehenden Investitionen Prioritäten gesetzt werden. Dies könne auch zur Ablehnung zweifelhafter Projekte führen.

Der Schwerpunkt müsse auf Projekten liegen, die die Stadt voranbringen, anstatt sich in vielen kleinen zu verzetteln. Dabei wollen die Freien Wähler die Stadtwerke erhalten und die Schulden der Stadt kritisch im Blick behalten.

Gleichwohl gelte es einen Instandhaltungsstau abzubauen und die Infrastruktur Eberbachs weiterzuentwickeln. Bei Schulen, Straßen und Verkehrsanlagen sowie der Gas-, Wasser- und Stromversorgung bestehe dringender Handlungsbedarf. Als Grundlage soll ein Instandhaltungskonzept für die Infrastruktur erstellt werden. Die bisher von schnellem Internet abgeschnittenen Ortsteile sollen ans High-Speed-Netz Rhein-Neckar angeschlossen werden.

Das Ambiente der Innenstadt soll durch regelmäßige Reinigung und die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes verbessert werden. Auch Neckarwiese und - lauer wollen die Freien Wähler auf Grundlage der Vorschläge der Arbeitsgruppe zur Stadtentwicklung umgestalten. Dazu zählen die FW auch die Sanierung und den behindertengerechten Umbau öffentlicher Toiletten.

Die Netzdichte des freien WLANs in der Innenstadt soll erhöht werden. Zudem wollen die FW laut ihrem Programm öffentliche Gebäude energetisch sanieren, den öffentlichen Personennahverkehr fördern, das Radwegenetz ausbauen und den Lärmschutz an Durchgangsstraßen verbessern.

Die Bedingungen für Handel, Handwerk und Industrie sollen durch die Ausnutzung brachliegender Flächen, die Verringerung von Nutzungseinschränkungen, bessere Breitbandversorgung, ein Parkraumkonzept und Einrichtungen für Pendler verbessert werden.

Für Kinder, Familien und Senioren wollen sich die Freien Wähler für flexible und bezahlbare Kinderbetreuung, einen neuen Abenteuerspielplatz am Ohrsberg und den Erhalt des Eberbacher Krankenhauses stark machen. Auch "tragfähige Konzeptionen" für stadtnahes betreutes Wohnen für Senioren sollen "politisch unterstützt" werden. Der Ohrsberg soll als Naherholungsgebiet ausgebaut werden.

Die Vereine wollen die Freien Wähler durch einen jährlichen Ehrenamtspreis der Stadt und Unterstützung bei der Integration von Einwanderern fördern. Auch für die 800-Jahr-Feier 2027 sollen die Ehrenamtlichen eingebunden werden.

Transparenz soll durch öffentliche Vorbesprechungen und aktive Mandatsträger als Ansprechpartner in Vereinen, Institutionen und Unternehmen erreicht werden. Die Vortragsreihe "Eberbach - Fit für die Zukunft" zu kommunalpolitischen Themen soll fortgesetzt werden.

"Sachliche, kompetente und unaufgeregte Kommunalpolitik" und "Kompetenz statt Parteibuch" schreiben sich die Freien Wähler auf die Fahnen. Im Wahlkampf geht es am Donnerstag, 11. April, um 20 Uhr im Hotel Krone-Post mit einem Vortrag von Rainer Gessler zu "Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum" weiter. Die Kandidatenvorstellung ist am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses geplant. Wahlkampfstände schlagen die Freien Wähler an den Samstagen, 18. und 25. Mai, vormittags in der Innenstadt auf.