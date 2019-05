Heddesbach. (MD) Vor fünf Jahren stand das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Heddesbach bereits am Wahlsonntag kurz vor acht Uhr abends fest - diesmal ging’s nicht so schnell, da man heuer erst die Stimmzettel der Kreistagswahl auswertete. Routiniert zählte das Team um Ratsschreiber Karl Lösch nach Schließen des Wahllokals im Rathaus aus. Gesellschaft leisteten dabei Bürger, die zeitweise im Saal saßen, sich aber auch grüppchenweise in der Abendsonne vor dem Rathaus unterhielten.

Der Heddesbacher Gemeindewahlausschuss zählt die Stimmen der Kreistags- und Gemeinderatswahl aus. Fotos: Marcus Deschner

Der Gemeinderat wird sich stark verändern, da von insgesamt acht Mitgliedern vier neu sind. Hatte man bei der Wahl vor fünf Jahren noch unter zwei Listen die Auswahl, so gab’s diesmal nur einen Wahlvorschlag. Zwölf Bewerber kandidierten für die acht zu vergebenden Sitze. Wobei der jüngste Bewerber gerade mal 27 Jahre alt wird, der älteste 57 Jahre alt ist. Die Altersgruppe Ü-50 dominierte klar.

Von 395 wahlberechtigten Bürgern in der kleinsten selbstständigen Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises machten 269 von ihrem Wahlrecht Gebrauch, was einer Beteiligung von 68,1 Prozent entspricht.

Zwei Zettel waren ungültig. "Stimmenkönig" wurde Udo Falter, der seit 2014 im Rat sitzt, mit 178 Voten. Jörg Reinhard, für den es nun in die dritte Amtsperiode geht, folgte dicht dahinter mit 170 Stimmen, Matthias Fischer, seit 2014 dabei, erreichte 167 Kreuzchen.

Interessierte Bürger verfolgen im Heddesbacher Bürgersaal die Auszählung. Fotos: Marcus Deschner

Der seit 20 Jahren amtierende Gemeinderat Volker Reibold vereinte 157 Stimmen auf sich. Neu in den Acht-Personen-Gemeinderat gewählt wurden Joey Schneider (147 Stimmen), Stefanie Kohlert (138), Christian Frank (135) und Birgit Hauck (133), die allesamt erstmals kandidierten.

Nicht mehr in den Gemeinderat schafften es die seit 2014 amtierenden Mitglieder Thomas Jackel (124 Stimmen) und Hans Peter Makswitis (111). Sie sind nun Ersatzpersonen. Genauso wie die Kandidaten Tobias Pröll (94 Stimmen) und Roland Brand (75).

Mit Werner Albert, der gar nicht auf der Liste stand, wurde ein weiterer Kandidat handschriftlich auf den Wahlzettel geschrieben. Er erhielt eine Stimme. Nicht mehr angetreten war nach 35 Jahren im Ratsrund Altgemeinderat Fritz Keller. Auch Annemarie Backfisch, die vor fünf Jahren die meisten Stimmen erhalten hatte und erste Stellvertreterin von Bürgermeister Hermann Roth ist, war nach 20-jähriger Zugehörigkeit zum Gremium nicht mehr auf der Liste vertreten. In dem kleinen Dorf eint eines ganz klar amtierende und künftige Gemeinderäte. Man will den Ort voranbringen und seine Selbstständigkeit erhalten.