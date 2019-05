Eberbach. (fhs) Als "treibende Kraft im Eberbacher Rathaus" hat der CDU-Stadtverband seine 22 Bewerber für die Wahl zum Gemeinderat am 26. Mai beim Vorstellungsabend im Horst-Schlesinger-Saal des Eberbacher Rathauses präsentiert. Dabei gab es Kurzvorstellungen der Kandidaten, einen Wahlwerbespot, Infos zum Programm, den Hinweis auf das vertiefende Internetangebot mit dem ausführlichen CDU-Aktionsprogramm 2019 sowie die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit den Bewerbern.

"Wir gehen bewusst mit Inhalten in den Wahlkampf," wandte sich Michael Schulz, Sprecher der CDU-Gemeinderatsfraktion, an die zwei Dutzend Besucher, die neben den Kandidaten und ihren Angehörigen im Saal anwesend waren.

Bankdirektor a.D., Pleutersbach Michael [+] Lesen Sie mehr CDU-KANDIDATEN Karl Braun (72),

Schulleiter a.D. Neckarwimmersbach

Georg Hellmuth (49),

Architekt, Neckarwimmersbach Patrick Joho (43),

Polizeioberkommissar, Rockenau Wolfgang Kleeberger (73),

Bankdirektor a.D., Pleutersbach Michael Schulz (45),

Oberstudienrat, Neckarwimmersbach Heiko Stumpf (48),

Bauingenieur, Neckarwimmersbach Dr. Friedrich-Berthold Ader (68)

(Zahn-)Arzt i.R. , Eberbach Heike Bode (51),

Übersetzerin, Neckarwimmersbach Volker Brich (60),

Diplombauingenieur, Neckarwimmersbach Björn Fellhauer (32),

kaufmännischer Ausbilder, Eberbach Bettina Greif (55)

Kriminalbeamtin a.D., Eberbach Prof. Dr. Ute Gummich (65),

Hochschullehrerin a.D., Gaimühle Andreas Häffner (49),

Bauingenieur, Neckarwimmersbach Christina Kunze (43),

freiberufl. Naturpädagogin, Neckarwimmersbach Dietmar Lamprecht (67)

Apotheker, Eberbach Timo Lemberger (23)

Soldat, Rockenau Claudia Mudra (53),

med.-techn. Assistentin, Pleutersbach Dominik Nowotny (41),

Oberstudienrat, Eberbach Prof. Dr. Dr. Gerhard Rohr (71),

Chefarzt, Neckarwimmersbach Florian Weis (38),

Dipl.-Maschinenbauingenieur, Neckarwimmersbach Carlo Wiese (29),

Marketing-Leiter, Igelsbach Dr. Michael Wolf (63),

Apotheker, Neckarwimmersbach

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Ge-org Hellmuth sekundierte: "Wir haben mehr Punkte umgesetzt, als andere vor fünf Jahren überhaupt auf dem Programm hatten." Erst die CDU habe 2014 vor einer Wahl ein umfassendes Programm aufgestellt, um für die Bürger deutlich zu machen, mit welchen Zielen man antrete, "und dass Sie nach der Wahl auch sehen können, was wir davon umgesetzt haben". Mittlerweile seien andere Parteien und Vereinigungen dem CDU-Beispiel gefolgt, so Hellmuth.

Hellmuth und Schulz verwiesen auf die stichwortartige Bilanz der sechs CDU-Mandatsträger 2014 bis 2019 auf dem Flugblatt. Schulz: "Wir haben mit Abstand die meisten Anträge gestellt."

Zu den Erfolgen gehörten u.a. eingesparte Kosten durch digitale Ratsarbeit, der Untersuchungsausschuss zur Sanierung des Gymnasiums, die Jugendvertretung, die Organisationsuntersuchung der Stadtverwaltung, der Zuschuss zum Bau des Dr.-Schmeißer-Stifts oder die zentrale Vermarktung städtischer Fahrzeuge. Unterstützt habe die CDU weitere Vorhaben der Stadt wie die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, die effektive Umstrukturierung der Stadtwerke und die Haushaltssanierung. Auch für die Zukunft gab Stadtrat und Bewerber Karl Braun als Parole aus: "Man kann nur das ausgeben, was man in der Tasche hat."

Auf einem neunseitigen "CDU-Aktionsprogramm 2019" finden sich gegliedert in die Bereiche Eberbach - gestalten", "bewegen", "leben," "stärken" die Punkte, für die sich die CDU-Bewerber einsetzen. Vorangestellt sind kurze Stellungnahmen zu Aufgabengebieten wie etwa Stadtentwicklung, Mobilität, Arbeitsplätze, Kultur, Sport, Schule, Soziales, Finanzen, Sicherheit und Ordnung Die CDU will ein "finanziell tragfähiges Konzept der Eberbacher Bäder und Neubau eines Hallenbades", Ausbau der Breitband-Internetverbindungen, Sanierung des Dr. -Schmeißer-Stifts, und behindertengerechten Ausbau aller Bushaltestellen mit "Buscaps". Diese Haltestellen bis an den Fahrbahnrand erleichtern Ein- und Ausstieg für Ältere oder mit Kinderwagen. Für ein Eberbach als "Stadt im Grünen" sollen u.a. sanfter Tourismus dienen, ein Infolehrpfad Bienen an Ohrsberg oder Breitenstein entstehen, das Freibad vier bis sechs Wochen länger als bisher öffnen und attraktiver werden. Die CDU will u.a. spezielle Mountain-Bike-Parcours schaffen, den Bauzustand der Schulen verbessern, die Musikschule erhalten, Eberbach in Unternehmen und an Universitäten als Wohnort (etwa für Studenten) bewerben, das Jugendzentrum weiter entwickeln, am Hebert-Kirchel einen "Ruheforst" einrichten und lehnt jeglichen Windradbau im Landschaftsschutzgebiet ab. Ratssitzungen sollen im Internet übertragen, das Anregungs- und Beschwerdemanagement besser werden.

Die Eberbacher CDU-Kreistagskandidaten Georg Hellmuth, Heike Bode und Karl Braun appellierten an die Wähler, doch auch für eine starke Vertretung von Eberbachern im Parlament des Rhein-Neckar-Kreises zu sorgen Sie folgen Marcus Zeitler (Schönau) und Jan Frey (Schönbrunn) auf der CDU-Kreistagswahlliste im Wahlkreis 16.

Info: Die CDU informiert an Infoständen sowie im Internet über ihr Aktionsprogramm 2019, Werbefilm und komplettes Programm sind unter www.cdu-eberbach.de zu finden.