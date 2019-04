Freie Wähler, CDU, SPD: Diesmal gibt’s in Schönbrunn bei der Kommunalwahl drei Listen. Foto: Marcus Deschner

Schönbrunn. (MD) Exakt 59 Tage vor dem Urnengang endete die gesetzlich dafür festgesetzte Bewerbungsfrist. Pünktlich zu diesem Zeitpunkt trat im Schönbrunner Rathaus der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Kämmerer Benedikt Münch zusammen.

Münch ging mit den Ausschussmitgliedern in Anwesenheit einiger Kandidaten die diesmal drei Listen durch und fand weder Fehler noch sonstige Beanstandungen. Erstmals seit Jahrzehnten ist in Schönbrunn auch die SPD wieder mit von der Partie, sodass die Wähler unter insgesamt 27 Bewerbern auswählen können. Die CDU reichte bereits Mitte März ihre Liste bei der Gemeinde ein, die Freien Wähler folgten am gleichen Tag nur wenige Stunden später, während sich die SPD bis kurz vor Einreichungsfrist Zeit ließ.

Von links nach rechts sind die Stimmzettel nebeneinander angeordnet, nach Zahl der momentan im Gemeinderat gehaltenen Sitze. Folglich kommen ganz links die Freien Wähler als derzeit stärkste Gruppierung, in der Mitte die CDU und rechts die Sozialdemokraten.

Allerdings gelang es allen drei Wahlvorschlägen nicht, die möglichen zwölf Kandidaten ins Rennen zu schicken. Die Freien Wähler fanden elf Kandidaten, die CDU zehn und die SPD tritt mit sechs Bewerbern an.