Von Christofer Menges

Eberbach. In Davos ging am Freitag das Weltwirtschaftsforum zu Ende. In Eberbach wird weiter fürs Klima gestreikt. Nur sind es in einer der Städte mit dem höchsten Altersschnitt im Kreis eher die älteren Semester, und davon auch nicht allzu viele. Zum 44. Mal stand Jens Thomson am Freitag mit der Aktion "Parents for Future" auf dem Leopoldsplatz.

Inzwischen hat er in Volker Bruchmann einen Unterstützer. "Wir können nicht die ganze Welt retten, aber ein paar werden nachdenklich", hofft der Vorsitzende der Alternativen Grünen Liste. Groß war die Resonanz bei frostiger Temperatur am Freitag nicht: Mit zwei Rentnern unterhielten sich die Aktivisten über Sinnhaftigkeit und Zukunft des Autoverkehrs. Schüler wie bei der weltweiten Bewegung Fridays for Future seien an den Freitagen, die er auf dem Leopoldsplatz stand, bislang noch keine gekommen.

"Aber viele Lehrer", sagt Thomson. Die hätten vorgeschlagen, den Streik auf samstags zu verlegen, damit auch Schüler teilnehmen könnten. "Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache", so Thomson.