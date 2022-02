Von Barbara Nolten-Casdado

Eberbach/Hirschhorn. Ob Kirchenaustritte im Raum Eberbach/Hirschhorn im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen stehen, können der Leiter der Kirchengemeinde Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein, Pfarrer Pavo Ivkic aus Eberbach, und Kaplan Pater Alex aus Hirschhorn, nicht sagen.

"Die Leute teilen uns in der Regel ihre Austrittsgründe nicht mit", erklärt Ivkic. Auf Briefe der Pfarrgemeinde an Ausgetretene erhalte man nur selten eine Antwort.

Seit 2010 die Aufdeckung von Fällen sexuellen Missbrauchs und deren Vertuschung durch Kirchenobere begann, brodelt es an der Basis der katholischen Kirche.

Zuletzt war es das Gutachten einer Münchener Anwaltskanzlei über sexualisierte Gewalt im Erzbistum München und Freising, das laut Medienberichten viele Katholiken veranlasst, ihrer Kirche den Rücken zu kehren.

Auch in Eberbach und Hirschhorn waren im zurückliegenden Jahr wieder etliche Austritte aus der katholischen Kirche zu verzeichnen.

Pfarrer Pavo Ivkic ist sich sicher, "dass wir als Kirche nicht genug tun können, um die Betroffenen für ihr Leid zu entschädigen. Worte helfen da wenig."

Auch Kirchenaustritte sind in seinen Augen keine Lösung. "Es kommt darauf an, wie man Kirche definiert: Ist sie nur eine Institution? Dann müsste man allerdings sagen, die Kirche hat versagt. Aber die Kirche ist doch vor allem das Volk Gottes. Und da tragen nicht alle Verantwortung für das Geschehene."

Pater Alex weiß, dass das, was in den Missbrauchsakten zutage tritt, "für viele schmerzhaft ist; aber trotzdem bleiben sie in der Kirche. Sie glauben an Gott, nicht an den Papst oder den Priester." Und er zeigt sich überzeugt: "Der Austritt bringt den Opfern nichts, sondern unser Gebet und unser Beistand für sie." Zugleich ist er optimistisch, dass die aktuelle Krise auch eine Chance für Reformen sein könnte. "Aber wir müssen aus unseren Fehlern lernen."

"Wenn alle gehen, dann ändert sich ja nichts"

Eberbach/Hirschhorn (bnc) Und wie ist die Stimmung an der katholischen Basis in den hiesigen Gemeinden? Vier Gemeindemitglieder haben sich dazu geäußert.

Daniel Hilbert (27, Eberbach) ist Informatiker und von Kind an beheimatet in der katholischen Kirche. Er spielt in der Pfarrkapelle und ist in der KJG (Katholische Junge Gemeinde) aktiv.

Hilbert: "Ich bin erschüttert über das, was da passiert ist." Ob er schon mal an Austritt gedacht hat? "Nein", sagt Hilbert. "Wenn Leute, die vielleicht eh’ nicht viel mit der Kirche am Hut haben, sich in so einer Situation diese Frage stellen, kann ich das nachvollziehen. Aber für mich kommt das nicht in Frage."

Er verweist auf die "vielen tollen Erfahrungen", die er mit einzelnen Leuten aus der Kirche gemacht habe, "zum Beispiel Musiklehrer in der Pfarrkapelle, KJGler, Ministranten, Aktive bei diversen Jugendfreizeiten. Die haben mich persönlich weitergebracht."

Was sich in der Kirche ändern müsste? "Vieles", findet Daniel Hilbert. "Es bräuchte größere Offenheit und Transparenz, mehr Basisdemokratie.

Vermutlich würde es helfen, wenn es mehr Frauen in kirchlichen Ämtern gäbe, und zwar über alle Hierarchiestufen hinweg." Was ihn auch von einem Austritt abhält: "Initiativen, die etwas bewegen wollen, wie ‚Maria 2.0‘ oder ‚Out in Church‘."

Birgitta Winzenried (63, Eberbach) hat als Realschullehrerin neben anderen Fächern Religion unterrichtet und ist in der katholischen Pfarrgemeinde unter anderem als Lektorin und Kommunionhelferin aktiv.

Die immer neuen Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche machen sie "extrem traurig". Sie spüre an der Basis "so viel Enttäuschung", sagt sie. Und dass selbst hohe kirchliche Amtsträger der Falschaussage überführt wurden, bewirkt für sie einen "großen Vertrauensverlust".

"Kirche und christliche Botschaft sind für mich Heimat", sagt Winzenried. "Ich habe viele Personen im kirchlichen Raum kennengelernt, die mir mit ihrem gelebten Glauben Vorbild waren und mir ein Stück weit Orientierung gegeben haben. Aber das, was da jetzt an die Öffentlichkeit gelangt, das ist für mich ein Verrat an der biblischen Botschaft."

Ein Austritt aus der Kirche kommt für sie dennoch nicht in Frage: "Wie einzelne Personen mit Kirche und Glauben umgehen, teile ich nicht immer. Aber die Werteordnung, bestimmt durch die Bibel – dahinter stehe ich in vollem Umfang."

Was sich ändern müsste? "Eine offene, wertschätzende, aber auch kritische Gesprächskultur würde sicher helfen", meint Birgitta Winzenried.

Christel Hock (51, Eberbach) ist Försterin und engagiert sich in der katholischen Kirchengemeinde als Lektorin und Kantoreisängerin: "Ich bin wütend und kann nachvollziehen, dass viele Menschen der Kirche den ‚Rücken kehren", sagt sie.

"Die Kirche sollte ein geschützter Raum sein. Wenn da so etwas passiert, wiegt das noch mal schwerer als anderswo. Das ist ein potenzierter Vertrauensbruch."

Für sie selbst steht ein Kirchenaustritt allerdings nicht zur Diskussion. "Mir ist die Gemeinschaft in der Kirche wichtig, und die Botschaft Jesu finde ich nach wie vor höchst aktuell. Und vor allem: wenn alle gehen, dann ändert sich ja nichts." Christel Hock wünscht sich die Abschaffung des Zölibats, damit auch Menschen, die nicht zölibatär leben wollen, Priester werden können.

"Und mehr Frauen in der Kirche, in allen Ämtern, bis hin zum Priesteramt. Wenn mehr Frauen in den verantwortlichen Positionen wären, würde sich Vieles zum Guten verändern", ist sie überzeugt. "Einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe aller miteinander würde ich mir wünschen."

Marlis Flachs (82, Hirschhorn) ist Rentnerin und engagiert sich als Lektorin und im Erwachsenenbildungskreis. Lange war sie in der Hirschhorner Kolpingsfamilie aktiv. "Für mich ist das sehr schmerzlich, was da passiert", sagt sie. Ihrer Kirche den Rücken zu kehren, kommt für sie allerdings "überhaupt nicht" in Frage.

"Die Lehre Christi hat doch gar nichts mit dem Missbrauch zu tun. Ich überlege, was ich nur tun kann, um meinen Mitmenschen das deutlich zu machen."

Die Kirche ist für Marlis Flachs "meine Heimat, in der ich mich geborgen fühle, egal, was passiert." Dennoch sieht sie die Notwendigkeit von Veränderungen. "Vielleicht sollte man die Frauen besser einbinden, als Diakoninnen zum Beispiel. Aber nicht als Priester. Jesus war ein Mann; für mich wäre es undenkbar, dass eine Frau am Altar die Wandlungsworte spricht."

Auch wünscht sie sich, "dass in der Kirchenleitung mehr junge, dynamische Leute mitarbeiten, nicht nur alte Männer. Damit auch junge Menschen stärker motiviert werden, mitzumachen."