Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Deutlich moderater als ursprünglich geplant fällt die Erhöhung der Kindergartengebühren für die Einrichtungen in Hirschhorn und Langenthal ab 2019 aus. Die Stadtverordnetenversammlung einigte sich bei Gegenstimmen von Max Weber und Carsten Ahlers (beide SPD) auf ein von CDU und Profil Hirschhorn vorgeschlagenes Modell. Demnach kostet die täglich sechsstündige Betreuung eines Kindes im Alter von unter zwei Jahren ab 1. Januar 290 Euro, ein Jahr später wird auf 310 Euro erhöht. Die Betreuung der Kinder in der gleichen Altersgruppe für die Dauer von neun Stunden täglich steigt 2019 auf 435 Euro, ab 2020 auf 465 Euro. Bei den U3-Kindern werden für sechs Stunden Betreuung künftig 230 Euro (ab 2020.310 Euro), für neun Stunden 350 Euro (465 Euro) verlangt. Für Kinder über drei Jahren und sechsstündiger Betreuung werden 135,60 Euro (138,31 Euro), bei neunstündiger Anwesenheit 203,40 Euro (207,46) verlangt. Somit sind die Eltern der Ü3-Kinder bei sechsstündiger Betreuung völlig beitragsfrei gestellt.

Die Neukalkulation der Gebühren wurde, abgesehen von jährlich wiederkehrenden hohen Defiziten im Kindergartenbereich und einem Investitionsstau in der Hirschhorner Kindertagesstätte, durch einen geplanten Beschluss der hessischen Landesregierung nötig. Der wurde mittlerweile gefasst, wie CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schilling anmerkte. Demzufolge wird ab 1. August der Elternanteil eines Kindes im Alter von drei bis sechs Jahren für eine tägliche Betreuung von sechs Stunden vom Land übernommen. Dafür rechnet dieses mit monatlichen Kosten von durchschnittlich 135,60 Euro, was in Hirschhorn ungefähr auch der Fall ist.

Allerdings geht man in der Verwaltung davon aus, dass viele Eltern nach einer Freistellung der ersten sechs Stunden ihr Kind auch ganztags in die Betreuung geben wollen. Denn die Erhöhung der Betreuungszeiten kostet die Eltern monatlich nur etwa gut 60 Euro. Da zudem die Kinderzahlen steigen, müsste zusätzliches Personal eingestellt werden, was die Finanzlücke noch vergrößern würde, rechnete die Verwaltung vor. Gleichzeitig sei die Stadt durch die in der Schutzschirmvereinbarung mit dem Land getroffenen Abmachungen in der Pflicht. Daher sollte zunächst eine stärkere Erhöhung beschlossen werden, was zu heftigen Elternprotesten geführt hatte.

Nach Gesprächen mit den Eltern legten CDU und Profil Hirschhorn neue Vorstellungen vor, die in der Beschlussvorlage aufgeführt wurden. Denn der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss hatte sich mit großer Mehrheit bereits vor zwei Wochen für dieses Modell ausgesprochen.

Ebenfalls gegen die Stimmen von Max Weber und Carsten Ahlers beschlossen wurde die Aussetzung der in der Satzung vorgesehenen dreiprozentigen Gebührenerhöhung in den Jahren 2019 und 2020 für die städtischen Kindergärten. Ausgeklammert von der Beschlussfassung wurde die Gebührenerhebung für Familien, die gleichzeitig mehrere Kinder in den Einrichtungen betreuen lassen. Hier bestehe noch Klärungsbedarf, sagte Profil-Fraktionssprecher Martin Hölz. Auch die in vorangegangenen Sitzungen mehrfach angesprochene Sanierung der Kindertagesstätte Klingenstraße war diesmal kein Diskussionsthema.

Dass Eltern für eine täglich sechsstündige Betreuung ihrer Sprösslinge ab dem Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt im Kindergarten keinerlei Beiträge entrichten müssen, gibt es neben Hessen übrigens nur in Rheinland-Pfalz, Hamburg und Berlin.