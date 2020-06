Von Peter Bayer

Eberbach. "Es ist schon absurd: Ich gebe mein Kind morgens in die Notbetreuung, damit ich in der Zeit andere Kinder notbetreuen kann." Es ist eine Situation, die bei Mareike Rüttger, Erzieherin im Kindergarten St. Elisabeth, derzeit "etwas zwiegespaltene Gefühle verursacht".

Für die 36-Jährige ist es eine Zeit, in der sie nicht so unbeschwert und fröhlich ist wie sonst. Den Tag über gibt es für sie "viele Fragezeichen". Wann kommt der Alltag zurück? Verlässliches Leben? Ob es dieses Jahr einen Urlaub gibt, das ist dabei ihr kleinstes Problem. "Ich bin dankbar, dass wir arbeiten durften und unser Gehalt bekommen haben, während viele Familien Probleme wegen Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit hatten."

Zu Beginn der Corona-Krise war die 36-Jährige zunächst einmal wie viele andere auch eine von der Schließung der Kindergärten betroffene Mutter.

Ihre Tochter ist vier Jahre, ihr Mann Selbstständiger. "Ich komme aus Norddeutschland, wir haben keine Angehörigen hier, die sich um das Kind kümmern können", sagt sie. Bereits einen Tag bevor am 16. März, einem Dienstag, alle Schulen und Kindergärten geschlossen wurden, blieb sie deshalb zuhause, weil die Tochter – sie geht in einen anderen Eberbacher Kindergarten – Schnupfen hatte. Daraus wurden acht Wochen, in denen sie sich zuhause um die Vierjährige kümmerte.

Zunächst hat sie alle Überstunden abgebaut. Als die aufgebraucht waren unbezahlten Urlaub genommen. "Wir haben uns zurückgezogen, uns an das ’Stay at home’ gehalten, blieben im Garten oder sind am Wochenende in den Wald gefahren, eingekauft hat nur mein Mann", erinnert sie sich an die ersten Wochen. Es war eine Zeit geprägt auch von einem schlechten Gewissen. "Die anderen arbeiteten in der Notbetreuung, waren dem Risiko ausgesetzt, während ich im sicheren Zuhause war."

Seit Anfang Mai ist auch ihre Tochter in der Notbetreuung und sie arbeitet wieder auf einer 60 Prozent-Stelle. Für sie ist es eine langsame Rückkehr in den normalen Alltag. Aber auch eine absurde Situation. "Das eigene Kind ist in der Notbetreuung, damit ich andere Kinder notbetreuen kann."

Da gehen ihr schon einige Gedanken durch den Kopf. Jeder geht in eine andere Gefahrenquelle. "Ich gehe davon aus, dass die Kinder harmlos sind", sieht sie in den kleinen Kindern keine Gefahr. Doch ausschließen könne man letztlich nichts. Natürlich war bei ihrer Rückkehr nach den acht Wochen nichts mehr wie zuvor. "Man gewöhnt sich aber schnell an die neue Situation", sagt sie.

Das "offene System" mit durchmischten Gruppen war unter Corona natürlich nicht mehr möglich. Jetzt gibt es eine strikte Trennung mit vier festen geschlossenen Gruppen. Darauf werde sehr geachtet, auch auf die Grundstruktur: Abstand halten, auch beim Essen.

Den Hof zum Beispiel trennt ein Band in zwei Hälften, auf denen sich je eine Gruppe aufhalten darf. Wobei das mit dem Abstand bei den kleinen Kindern nicht immer so zu halten ist. "Wenn ein Kind hinfällt und weint, gehe ich natürlich hin und tröste es", sagt sie. Kommt ein Kind auf sie zu, dreht sie den Kopf etwas weg, setzt sich bei Tischspielen etwas versetzt mit mehr Abstand hin, ohne es das Kind merken zu lassen.

Dass die Corona-Pandemie und das dadurch veränderte Verhalten bei den Kindern etwas ausgelöst und Veränderungen bewirkt hat, davon ist sie überzeugt. Vor allem bei den Kindern, die nun schon länger zuhause sind.

Wobei es Mareike Rüttgers Meinung nach auch sehr stark auf die Persönlichkeit des Kindes ankommt. Die beeinflussbareren werden in diesen Strukturen bleiben, fürchtet sie. Wobei sie die schlimmeren Auswirkungen sogar bei den Erwachsenen sieht. "Ich weiß nicht, was Corona mit uns Erwachsenen macht."

Sie selbst hat zum Beispiel seither noch keine Freunde zu Hause gehabt. "Der Besuch aus Bayern am 15. März war der letzte." Und auch so manches Verhalten auf der Straße gibt ihr zu denken, wenn die Leute reflexartig ausweichen. Ungezwungene Begegnungen oder auch nur ein kurzer Gruß sind kaum mehr möglich.

Wenn Rüttgers morgens aus dem Haus geht, muss sie an die Maske denken. Die braucht sie, wenn sie nach der Arbeit ihre Tochter aus dem Kindergarten abholt. "Das ist die neue Normalität, mit Maske". Normal ist es in Corona-Zeiten auch, dass die Eltern nicht mehr ins Kindergartengebäude mit reindürfen, sondern ihre Kinder an der Glastür abgeben. Da haben manche Eltern Tränen in den Augen.

Sie und ihre Kolleginnen nehmen die Kinder in Empfang und trösten sie, sollen dabei am besten auch noch Abstand halten. "Wie soll das gehen?", fragt sie.

Ein Wegfall des Abstandsgebots, wie es ab 29. Juni geplant ist, würde die Situation jedenfalls deutlich entspannen. "Ich sehe keinen Grund, dass die Kinder hier Abstand halten müssen und danach treffen sie sich auf dem Spielplatz." Gut wäre es, wenn sich jede Familie daran hielte, nur zu wenigen Personen Kontakt zu haben.

Mittlerweile ist wieder mehr Leben in den Kindergarten eingekehrt. War anfangs nur ein Kind in Notbetreuung, wuchs deren Zahl auf zehn an. Und seit die 22 "Sechser" – die baldigen Schulanfänger – wieder da sind, gilt es, rund 40 Kinder zu betreuen. Und für die "kleine Mareike", wie sie von den Kindern liebevoll genannt wird, ist es ein gutes Gefühl, die Kollegen wieder zu unterstützen.

"Wir sind für jedes Kind dankbar das kommt, auch wenn es personell schwer wird. Drei Erzieherinnen dürfen aus verschiedenen Gründen nicht mehr arbeiten.

"Wenn zwei krank werden, wäre das ein Problem", sagt sie. "Ich bin gespannt wie wir das machen, wenn alle Kinder wieder da sind", blickt sie auf den 29. Juni. Denn ab kommenden Montag sollen ja wieder alle Kinder regulär in Grundschule und Kindergärten gehen dürfen.

"Das erfordert von uns allen eine hohe Flexibilität auch bei der Arbeitszeit", sagt sie. Schließlich wolle man "den Kindern, die hier sind, gerecht werden".

Besonders den "Sechsern" soll etwas für die Schule mitgegeben werden. "Wir wollen nicht nur ein Spaßprogramm machen", sagt sie. Ihr Wunsch: "Ein ausgetüftelter Plan, wie es am 29. Juni funktionieren kann".