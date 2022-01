Fastnachtsumzug in Eberbach 2014. Jan-Peter Röderer (l.) und Berthold Ripperger in Aktion. Archivfoto: mabi

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Schon wieder "Fastnacht ohne Fastnacht" - darüber haben wir mit Udo Geilsdörfer, Präsident der Karnevalgesellschaft (KG) Kuckuck, gesprochen.

Zum zweiten Mal Fastnacht ohne Fastnacht. Hätten Sie sich das nach der letzten abgesagten Kampagne vorstellen können und wie sehr belastet das Sie persönlich und die ganze Gruppe?

Die Hoffnung war im Sommer 2021 da, dass wir Fastnacht mit unseren Freunden und Narren aus der Region feiern könnten. Allerdings war im Spätherbst eigentlich schon klar, dass Fastnacht nicht, wie wir sie kennen, hätte stattfinden können. Allerdings haben wir die Hoffnung daran nie aufgegeben. Alle Aktiven der KG Kuckuck trugen die Entscheidung, unsere fastnachtlichen Aktivitäten ausfallen zu lassen, mit. Alle sind sich ihrer Verantwortung, auch gegenüber der Gesellschaft, wohl bewusst.

Steckt der Fastnachter trotzdem noch in ihrem Blut?

Udo Geilsdörfer. Foto: mab

Ich glaube, dass alle Fastnachter "ihre Fastnacht" im Blut haben. Einmal mit diesem Virus (ist schon fast ein Unwort) infiziert, lässt Dich das von uns gelebte Brauchtum nicht mehr los. Der Virus ist bei uns natürlich positiv zu sehen. Auch fehlen die lieben Kontakte und das ganze Feeling, das Fastnacht so mit sich bringt.

Träumen Sie manchmal von einer Prunksitzung?

Das trifft tatsächlich zu. Man vermisst sehr die Auftritte vor unserem tollen Publikum. Der Zusammenhalt bei den Aktiven ist sehr groß, auch das fehlt sehr. Nichts kann eine Prunksitzung ersetzen und es geht auch um das Ganze drum herum einer Prunksitzung. Das ist schon klasse!

Wann hatten Sie das letzte persönliche Treffen im Verein?

Das letzte Treffen (Vorstand) war im Herbst. Alle weiteren Treffen waren digital per Videokonferenz. Aber bald stehen die Ordensverteilungen an, die natürlich mit Abstand, aber in Präsenz stattfinden werden. Das hatten wir schon letztes Jahr so praktiziert. Unser "Ordens-Drive In" erfreute sich großer Beliebtheit.

Wer trainiert oder probt derzeit?

Im Moment trainiert niemand. Das können wir als Verein nicht verantworten. Trainiert wird, wenn, dann per Videokonferenz.

Warum gibt es dieses Jahr kein Prunk TV?

Kommt noch. Das Studio wird gerade eingerichtet. Alle Vereine sind wieder mit an Bord. In der heißen Phase sind wir wieder am Start.

Wie schwierig ist es, die Mitglieder trotzdem zu halten?

Bei den Mitgliedern gab es kaum Veränderungen. Unsere Zahlen sind 2021 sogar gewachsen.

Was vermissen Sie am meisten und was wünschen Sie sich?

Am meisten vermisse ich den Kontakt zu den Menschen bei unseren fastnachtlichen Aktivitäten. Menschen lachen zu sehen, zu sehen, dass es dem Publikum gefällt, was wir tun, das ist das Größte! Das vermisse ich wirklich.

Herr Geilsdörfer, vielen Dank für das Gespräch.