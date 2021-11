Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. So schnell können Regierungen wechseln. So schnell können Diktaturen stürzen. So schnell kann aus einem Tausendjährigen Reich ein Trümmerhaufen werden. In jener Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 dachten einige Eberbacher SS-Männer bestimmt nicht, dass ihr Regime wenige Jahre später zusammenbricht. Und dass sie zehn Jahre nach ihren nächtlichen Gewalttaten vor einem deutschen Gericht stehen.

In den ersten Stunden des 10. Novembers 1938 ist ein Trupp des Eberbacher SS-Sturms 3/32 auf dem Weg zum jüdischen Gotteshaus nahe der Neckarbrücke. Die Männer wollen die Synagoge in Brand stecken. Andere haben den Befehl, jüdische Geschäfte in der Innenstadt zu demolieren: Es war die "Reichskristallnacht".

Juristen unterscheiden die Taten

Die Zerstörung einer Synagoge ist Brandstiftung nach dem Strafgesetzbuch. Das ist ein Verbrechen – auch zur NS-Zeit. Nach Kriegsende ist dieses Delikt nicht verjährt

In jener Nacht werden auch alle jüdischen Geschäfte in Eberbach zerstört. Das zählt lediglich als Sachbeschädigung. Makaber: Für eine Strafverfolgung hätten die Geschädigten aber unmittelbar nach der Tat rechtzeitig Strafantrag stellen müssen. Nach dem Krieg gibt es bei den Verkaufsläden ohnehin keine Kläger mehr: Ihre jüdischen Besitzer sind zum großen Teil in Vernichtungslagern umgebracht worden. Also bleibt nach dem Krieg zur Sühne aus jener Pogromnacht nur die Frage: "Wer zündete die Eberbacher Synagoge an?"

Die neue deutsche Justiz in der amerikanischen Besatzungszone verhandelt gegen die ehemaligen SS-Leute "wegen Brandstiftung eines zu gottesdienstlichen Versammlungen bestimmten Gebäudes". Das Strafverfahren leitet die Staatsanwaltschaft Mosbach.

Eberbachs Synagogen-Inneneinrichtung wurde auf einem Scheiterhaufen verbrannt.

Die Täter sind ermittelt

Die Vernehmungen von Beschuldigten und Zeugen im Vorverfahren macht das städtische Eberbacher Polizeiamt unter der Leitung seines Chefs Siegfried Oetzel. Die Brandstifter können ermittelt werden, auch diejenigen, die die Geschäfte zusammenschlugen.

Am 12. Februar 1948 kommt es vor dem Landgericht Mosbach zum Strafprozess – Aktenzeichen KLs 1/48, der erste Fall der Großen Strafkammer in jenem Jahr.

Sechs ehemalige SS-Männer kommen laut Staatsanwaltschaft für den Anschlag auf die Synagoge infrage. Einer davon ist im Krieg gefallen. Fünf Angeklagte stehen also vor Justitias Schranken. Es sind: der Werkmeister Jakob H., der kaufmännische Vertreter Josef H., der Hilfsarbeiter Anton K., der Zementeur Josef Sch. und der Kaufmann Georg Sp. Josef H. ist zwischen Mai 1945 und Oktober 1947 in einem Internierungslager der Besatzungstruppen in Ludwigsburg inhaftiert. Anton K. ist von August 1945 bis Februar 1948 ebenfalls interniert und wird dem Gericht direkt vorgeführt. Das Gericht klärt die Abläufe in jener Nacht.

Am 10. November 1938, zwei Uhr morgens: Stabsscharführer Josef H. wohnt im SS-Heim bei der Güterbahnhofstraße; dort meldet sich der SS-Sturmbann Heidelberg telefonisch. Josef H. ist dem Anrufer allerdings ein paar Dienstränge zu niedrig, um seinen wichtigen Befehl auch an den Richtigen weiterzugeben. Also muss Sturmführer Jakob H. von zu Hause herbeigerufen werden.

Hintergrund > Verurteilt wurden (die vollständigen Namen sind der Redaktion bekannt): Jakob H.: SS-Sturmführer; zwei Jahre [+] Lesen Sie mehr > Verurteilt wurden (die vollständigen Namen sind der Redaktion bekannt): Jakob H.: SS-Sturmführer; zwei Jahre Gefängnis Josef H.: SS-Stabsscharführer; Freispruch Anton K.: SS-Unterscharführer, Sportwart; ein Jahr, sechs Monate Gefängnis Josef Sch.: SS-Unterscharführer; ein Jahr, sechs Monate Gefängnis Georg Sp.: Rechnungsführer; ein Jahr, sechs Monate Gefängnis (rho)

Der Sprecher des Heidelberger Sturmbanns gibt vor, dies sei ein "Befehl der Reichsregierung": Die Synagoge muss angezündet werden, die jüdischen Geschäfte sind zu zerstören.

Sturmführer Jakob H. hat jedoch Bedenken wegen der Häuser in der Nachbarschaft des Gotteshauses. Sie könnten doch durch ein Feuer gefährdet werden. "Befehl ist Befehl!", wird er auf die Folgen einer Verweigerung hingewiesen. Jakob H. ruft die nächsthöhere Stelle an, um noch einmal seine Besorgnis vorzutragen. Vom Führer der 32. SS-Standarte Heidelberg, Kleist, muss er sich sagen lassen, dass der Befehl zur Zerstörung der Synagogen für das ganze Reichsgebiet gelte. Wegen der Gefährdung der Nachbarschaft solle man die Feuerwehr zuziehen.

Jetzt wird der ganze Eberbacher SS-Sturm zusammengetrommelt. Angetreten vor dem SS-Heim, bekommt die Truppe den Befehl verlesen: Inbrandsetzung der Synagoge und Beschädigung der Fensterscheiben der jüdischen Geschäfte. Bei den Ermittlungen später kommt zutage, dass zwar bis zu fünfzehn Mann angetreten waren. Einige SS-Männer sind sogleich bei der Sache und bewaffnen sich mit Schürhaken und anderem Schlagwerkzeug. Andere scheinen sich aber verdrückt zu haben und machen bei den Straftaten nicht mit.

Sie werden innerhalb der SS offenbar später nicht zur Rechenschaft gezogen, Befehl war also doch nicht Befehl. Sechs SS-Männer ziehen los. Die Aktionen spielen sich in der Dunkelheit ab, zwischen drei und sechs Uhr in der Früh.

Zwei Mann um SS-Stabsscharführer Josef H. werden erst einmal zu den Geschäften befohlen. Sturmführer Jakob H. übernimmt selbst das Kommando bei der Synagoge. Josef H., Josef Sch. und Anton K. machen die zerstörerische Runde durch das Geschäftsviertel. Josef Sch. und Anton K. beteiligen sich aber auch noch tatkräftig bei der Synagoge. Anton K. holt bei Synagogenvorsteher Alfred Freudenberger in der Hauptstraße die Schlüssel zum Gotteshaus ab und schleppt den Mann gleich mit zur Synagoge.

Die SS hat ihr Heim im ehemaligen Wohnhaus der jüdischen Familie David. Hier trifft der Pogrombefehl ein.

Sturmführer Jakob H. gibt Freudenberger Gelegenheit, wertvolle Gegenstände aus dem Gebäude herauszuholen. Mit einem Gendarmerie-Meister werden Gesang- und Gebetbücher sowie Gesetzesrollen in Säcke gepackt. Sie fährt der Polizist mit einem Handwagen zur Wache. Bevor es losgeht, lässt Jakob H. die Feuerwehr über die Polizei alarmieren – wegen der Nachbarschaft.

Neben dem als Kommandoführer festgestellten Jakob H. können nur Georg Sp., Anton K. und Josef Sch. als überlebende Täter bei der Synagoge ermittelt und angeklagt werden -– sie gestehen bei der Polizei.

Der SS-Trupp baut inmitten des Gebäudes einen Scheiterhaufen. Bänke werden aufgestapelt. Das sonstige brennbare Inventar hat man zusammengetragen. Anton K. reißt mit zwei anderen das Holzgeländer zur Galerie aus der Befestigung und wirft es auf den Stapel. Eine Bank der Empore fliegt hinterher.

Der Rechnungsführer des SS-Sturmes Georg Sp. macht aus seiner Brandstiftung sogar noch ein Geschäft. Aus seinem eigenen Laden holt er drei Pfund Wachs. Das verteilt er auf das Kleinholz, damit es besser brennt. Den Preis für das Wachs zahlt später der SS-Sturm aus der Kameradschaftskasse.

Ausgerechnet der im Krieg gefallene SS-Mann M. soll das Feuer angezündet haben. Die Synagoge brennt innerhalb kurzer Zeit vollständig aus. Das Feuer hüllt die Umgebung in schwarzen Rauch. Der Dachstuhl stürzt ein. Feuerwehr und Bevölkerung beobachten das Geschehen in gehörigem Abstand. Niemand greift ein.

Fünf Urteile werden in Mosbach im Februar 1948 über die Synagogen-Brandstifter gesprochen. Sturmführer Jakob H. wird wegen Anstiftung zur Brandstiftung zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt; sieben Wochen Untersuchungshaft werden angerechnet. Anton K, Georg Sp. und Josef Sch. bekommen zweieinhalb Jahre Zuchthaus, wegen Brandstiftung. Freigesprochen wird Josef H. Die Zerstörungen der jüdischen Geschäfte, an denen er beteiligt war, sind ja im strafrechtlichen Sinne verjährt.

Doch bei diesen Entscheidungen bleibt es nicht. Alle ehemaligen SS-Männer gehen in Revision zum Oberlandesgericht Stuttgart, der höheren Instanz in der Amerikanischen Besatzungszone Württemberg-Baden. Verhandelt wird in der Außenstelle Karlsruhe, dem alten badischen Gericht. Die Revisionsrichter geben vor, dass die Strafen gemildert werden könnten, weil die SS-Leute auf Befehl handelten.

Urteil "im Namen des Gesetzes"

Der Fall wird an das Landgericht Mosbach zurückgewiesen. Am 15. Juli 1948 gibt es ein neues Urteil. Jeder der verurteilten ehemaligen SS-Männer bekommt ein Jahr weniger, und Zuchthaus wird in Gefängnis umgewandelt. SS-Leute seien zu Kadaver-Gehorsam erzogen worden, die Angeklagten hätten bei einer Befehlsverweigerung wesentliche Nachteile befürchtet. Andererseits hätten sie auch nicht mehr getan als ihnen vorgegeben worden war. Selbst der gute Leumund "im bürgerlichen Leben" wurde ihnen zugutegehalten.

"Im Namen des Gesetzes", lautete das neue Urteil. Für ein Urteil "Im Namen des Volkes" war man sich noch nicht so sicher. Geächtet waren jedenfalls die Verurteilten hinterher im Volk nicht. Selbst eine honorige Einrichtung in der Eberbacher Geschäftswelt bot einem eine Anstellung, als sich die Gefängnistore geöffnet hatten.

Nicht gesühnt wurde nach dem Krieg, dass in jener Pogromnacht neben den Zerstörungen der Geschäfte zahlreiche Juden in "Schutzhaft" genommen worden waren. Als Freiheitsberaubung war dies ebenfalls verjährt.

Doch alle diese Ereignisse jener Pogromnacht vom 10. November 1938 haben sich ins geschichtliche Gedächtnis Eberbachs für immer eingebrannt.

Info: Historische Quellen: Generallandesarchiv Karlsruhe.