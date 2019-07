Von Karin Katzenberger-Ruf

Moosbrunn. Mit einem Feuerwerk ging der Heimatabend zur 700-Jahr-Feier in Moosbrunn zu Ende, ein imposantes Wolkenschauspiel über dem Kleinen Odenwald gab es allerdings schon früher. Da hatte Verbundarchivar Dr. Rüdiger Lenz aus Eberbach, den Gästen im Festzelt die Ortsgeschichte gerade auf unterhaltsame Weise näher gebracht.

Es gab einen Umbau auf der Bühne, und manche Gäste gingen kurz nach draußen. Woher das 1319 gegründete "Moosbrunn" (im Laufe der Jahrhunderte auch mal "Mossbrun" geschrieben) seinen Namen hat, ist laut Lenz bis heute nicht geklärt. Bei seinen Nachforschungen stieß er auf ein Ortsbuch von 1556, in dem dokumentiert ist, dass der Ort damals 19 Häuser hatte. Ebenso, wo der Schultheiß Gilg Schmidt oder wo ein gewisser Caspar Steinkönig wohnten. Wer heißt heute noch mit Nachnamen Steinkönig oder mit Vornamen Gilg? Da liegen eben Jahrhunderte dazwischen.

Marianne Wagner und Gudrun Zettl brachten den Sketch "Alte Poststelle" auf die Bühne im Moosbrunner Jubiläums-Festzelt.

Der 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648 ging auch an Moosbrunn nicht spurlos vorbei. Danach standen dort nur noch elf Häuser. Für 1784 waren dann immerhin 97 Einwohner registriert. Heute sind es übrigens 477. Interessant sind auch die Zahlen aus dem Jahr 1950: Damals gehörten zu den 295 Einwohnern immerhin 57 "Heimatvertriebene."

In Vorbereitung seines Vortrags hat Lenz in Moosbrunn an einem alten Haus auch einen "Neidkopf" ausfindig gemacht. So eine in Stein gehauene Fratze sollte die "Wassergeister" besänftigen. Der Archivar korrigierte nicht zuletzt eine geschichtliche Zahl. Demnach wurde die 1612 erbaute "St.Wendelin Capellen" zwar schon 1868 als baufällig erklärt, aber erst 1897 abgerissen - und nicht 1879.

Bis Moosbrunn ein neues Gotteshaus bekam, dauerte es dennoch rund drei Jahrzehnte. Das Rathaus samt "Armenwohnung" entstand 1826. Zum Auftakt des Heimatabends steuerte auch Bürgermeister Jan Frey einiges zur Ortsgeschichte bei und erinnerte an die Zeiten, als die Landwirtschaft und Viehzucht im Haupt- oder Nebenerwerb für den Unterhalt der Familien noch eine wichtige Rolle spielten oder die sogenannten "Saatschulen" im Wald vor allem für Frauen eine Erwerbsquelle waren. Inzwischen gibt es am Ort nur noch einen Milchviehbetrieb, allerdings auch einen neuen Betrieb, in dem Legehennen gehalten werden. Ansonsten werden auf über 400 Meter über Meereshöhe auch Streuobstwiesen gehegt und gepflegt.

Noch vor dem Feuerwerk sorgte der Moosbrunner Abendhimmel für ein Farbenspiel.

Auf der Höhe ist es im Sommer wie im Winter etwas kühler als unten im Neckartal. Vom Wind, der einem ins Gesicht bläst, sprach der CDU-Landtagsabgeordnete Dr. Albrecht Schütte in seinem Grußwort. Was ist Heimat für ihn? Zum Beispiel auf Leute zu treffen, die den gleichen Humor haben. In Moosbrunn lacht man gern herzhaft.

Etwa, wenn Marianne Wagner und Gudrun Zettl die Bühne betreten, um daran zu erinnern, wie es früher auf der Poststelle zu ging. Briefgeheimnis? Kein Thema. Datenschutz? Ein Fremdwort.

Ein Organisationsteam kümmerte sich im Vorfeld um die 700-Jahr-Feier. Jürgen Dinkeldein und Kirsten Trampusch führten durch den Abend im Festzelt. Dass schon um 20 Uhr "das Essen ausgegangen" war, weil niemand mit so vielen Gästen gerechnet hatte, war angesichts der Ansage "In einer Stunde gibt`s wieder Bratwürste mit Pommes" kein Problem.