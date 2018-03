Von Jutta Biener-Drews

Region Eberbach. Die ältere Dame ist sauer. Eigentlich hätte sie ihren 70. Geburtstag gern in häuslicher Ruhe und trauter Zweisamkeit mit ihrem Mann gefeiert. Aber daraus wurde nichts. Den ganzen Tag klingelte das Telefon, Nachbarn und Bekannte kamen zum Gratulieren vorbei. Sie hatte keine Ahnung, dass alle Welt Bescheid wusste über das private Ereignis: Es stand in der Zeitung. Nur warum? Anders Herr B. Er blieb an seinem 91. Wiegenfest ganz allein, niemand nahm Notiz davon. Warum, fragt er enttäuscht, gab es keinen Hinweis in der Zeitung?

Irritationen wie diese gehen meist auf das Konto des Bundesmeldegesetzes in der im November 2015 geänderten Fassung, auf den Paragrafen 50, Absatz 2. Demnach ist es den Rathäusern im Falle von Geburtstagen und Ehejubiläen gestattet, Bürgerdaten auf Verlangen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk weiterzureichen. Allerdings erst dann, wenn die Jubilare das 70. Lebensjahr vollendet haben. In Fünferschritten (75, 80, 85, 90, 95) geht es danach aufwärts bis zum 100. Geburtstag, und ab da darf das Datum jährlich übermittelt werden. Falls, und das ist der Knackpunkt, der oder die Betreffende das nicht rechtzeitig verhindert und bei der Verwaltung Widerspruch einlegt.

Vor Inkrafttreten der neuen Regelung konnten die Kommunen mit solchen Daten sehr viel freier umgehen, und sie taten das auch. Selbst in der Region wurde das von Ort zu Ort verschieden gehandhabt. Heute halten sich alle ohne Wenn und Aber an die neuen Vorgaben, wie unsere Recherche ergab. So wurden Geburtstage in Hirschhorn und in Schönbrunn früher ab dem 70. Geburtstag alljährlich veröffentlicht, im größeren Eberbach ab dem 80., teils sogar mit genauer Wohnanschrift.

Allerdings wurden die Jubilare - auch goldene, diamantene bis hin zu eisernen Hochzeitern - von der Stadt zuvor angeschrieben, ob sie damit einverstanden sind. Im Eberbacher Gemeinderat forderte SPD-Rat Rolf Schieck die Verwaltung deshalb gerade auf, im Sinne der Bürger zu diesem Verfahren zurückzukehren. Vergebens: Die neue Rechtslage ist eindeutig, erklärte Stadtjustiziar Martin-Peter Oertel auf Nachfrage. Eine Anfrage wie die von Schieck, die die Stadt von sich aus schon 2015 ans Landratsamt gerichtet habe, sei abgeschmettert worden.

Und der mit Einzelanschreiben verbundene Verwaltungsaufwand ist natürlich auch beträchtlich. In Hirschhorn, wo jeder Euro zweimal umgedreht wird, kann man Bürgermeister Oliver Berthold mit dieser Vorstellung einen Heidenschreck einjagen: "Das wäre eine Katastrophe! Wieviel Kräfte da gebunden sind!" In Eberbach bekommen Jubilare heute nur noch vor dem 90. Geburtstag Post aus dem Rathaus: Wenn es darum geht, ob sie zu diesem Ehrentag einen Besuch des Bürgermeisters wünschen. In Hirschhorn geschieht dies mit 80, 85 und 90 Jahren.

Dass der von ihnen nun geforderte aktive Widerspruch gegen ihre Datenübermittlung Bürger in großer Zahl erbost hätte, haben die Verwaltungen in der Region anscheinend nicht erlebt. Wenn Nachfragen dazu unter Hinweis auf die Neuregelung beantwortet wurden, "waren in nahezu allen Fällen Jubilare mit einer Veröffentlichung ihrer Daten einverstanden", weiß Justiziar Oertel. "Eher möchte jemand umgekehrt, dass Geburtstage wieder drinstehen, weil man den Nachbarn gratulieren möchte", hat Bürgermeister Jan Frey in Schönbrunn erfahren. Aber da gibt’s für Frey kein Abweichen von Paragraf 50, Absatz 2: "Das dürfen wir nicht!"

Über die Neuerung mangelhaft informiert worden zu sein, darüber kann sich offenbar auch keiner beklagen. In Eberbach, so Oertel, werden entsprechende Hinweise - die im Übrigen auch die Datenübermittlung an Parteien und Wählergruppen vor Wahlen, oder an die Bundeswehr betreffen, die junge Leute über den freiwilligen Wehrdienst informiert - wiederholt veröffentlicht. Auch im Schönbrunner Amtsblatt ist dies der Fall. Ansonsten gilt, wie Oertel und Berthold klar machen: Die allgemeine Bekanntheit dieses Bundesgesetzes ist genauso vorauszusetzen, wie die Straßenverkehrsordnung. Berthold: "Man kann ja nicht jedem Bürger jede Vorschrift mundgerecht servieren."

Im Landratsamt liegt die Aufsicht über das korrekte Handling des Melderechts in den Kommunen bei Edgar Schork. Auch er stellt dar, wie eng das Datenübermittlungskorsett bei Alters- und Ehejubiläen ist. Anlässe - jeder fünfte Geburtstag ab 70 und jeder ab 100 - und Herausgabe dieser Daten seien im genannten Paragrafen abschließend definiert, betont Schork.

Doch könnte sich eine Kommune, die diese Anlässe für sich ausweiten und etwa einem Herrn B. ab 90 jedes Jahr öffentlich gratulieren möchte, auf den Paragrafen 37, Absatz 1 stützen. Ihm zufolge darf die Meldebehörde in jedem Einzelfall prüfen, ob es "zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist", auch diese Daten herauszugeben. Mit anderen Worten: Für Menschen wie Herrn B. gäbe es wohl Ermessensspielraum.