Von Marcus Deschner

Igelsbach. Auflösen will die Stadt Hirschhorn den Igelsbacher Bolzplatz. "Da der Bolzplatz in Igelsbach seit Jahren nicht mehr als eigentliche Ballsportfläche genutzt wird, und es zudem immer wieder zu Vandalismus in diesem Bereich kommt, hatte die Bevölkerung von Igelsbach schon bei mehreren Stadtteilspaziergängen darauf hingewiesen, dass der Platz eigentlich nicht mehr benötigt wird", hieß es dazu vor zwei Wochen im Stadtanzeiger. Das rief Bastian Lutz auf den Plan. Der Neu-Igelsbacher wandte sich umgehend an Magistrat und Stadtverordnete und bat darum, die Rückbaupläne zunächst auf Eis zu legen. Eine Online-Umfrage zum Erhalt der Einrichtung unterzeichneten in kürzester Zeit 50 Ortsteilbürger.

Im Hirschhorner Mitteilungsblatt war davon die Rede, dass der Platz sowie die Hütte davor in den letzten Jahren eher Anlass zur Kritik geboten hätten, als dass sie von Jugendlichen und Erwachsenen zum Fußballspiel genutzt worden seien. Der Magistrat habe sich zunächst gescheut, den Rückbau zu veranlassen, da aber die Nutzung in keinem Verhältnis zu den Kosten für die Pflege stehe, habe man den Platz zunächst mit Ziegen beweidet. Jetzt wolle man ihn aber "endgültig abbauen". "Sollte sich allerdings eine Gemeinschaft von Spielern finden, die die Pflege des Platzes übernimmt, könnte die Stadt vom Rückbau absehen", gab der Magistrat im Blatt bekannt.

In diese Kerbe stieß Bastian Lutz. Der Zwillingsvater weist in seinem Schreiben an die Kommunalpolitiker darauf hin, dass es in den letzten Jahren und Monaten einen "enormen Geburtenschub" im Ortsteil gegeben habe. Das bedeute gleichzeitig auch, dass sich ein immer größer werdender Teil der kommunalen Finanzen auch aus Gewerbe-, Lohn- und Einkommensteueranteilen von wachsenden Familien ergebe.

Für die "nun größtenteils noch Kindergartenkinder" würde seinen Ausführungen zufolge ein Bolzplatz direkt am Ort "eine große Bereicherung" darstellen. "Da der Geburtenboom wohl auch noch länger anhalten wird, können Investitionen in Sport- und Freizeitflächen sowie zu deren Erhalt und Pflege durchaus zweckmäßig sein", so der Diplom-Sozialpädagoge. Denn müsste man in absehbarer Zeit einen solchen Platz wieder anlegen, wären die Kosten dafür höher, als wenn man die bestehende Einrichtung pflege. Zudem biete der Bolzplatz weiteres Potenzial, beispielsweise zum Feste feiern, zum Drachen-Steigenlassen oder "zur Beschau der Schafe und Lämmer". Kurz: Die Einrichtung diene der Gemeinschaft.

In seinem Schreiben bittet er darum, die Pflege des Bolzplatzes zunächst fortzuführen und die Beurteilung der Nutzung fünf Jahre aufzuschieben sowie auch um Mitteilung, was genau es bedeuten würde, wenn eine Gemeinschaft von Spielern die Pflege übernehmen würde. Freilich brauche man dazu auch Maschinen, die von einer kleinen Spielergemeinschaft nicht finanziert werden könnten. Lutz schlägt daher die Möglichkeit vor, einen von der Stadt bezahlten Aufsitzrasenmäher anzuschaffen, damit eventuell Ortsansässige die Einrichtung pflegen könnten.

Auf Nachfrage erläutert der Vater zweier Buben im Säuglingsalter, dass er schon etliche Rückmeldungen von Ortsteilbürgern erhalten hat. Die auch Unterstützung beim Erhalt des Platzes zugesagt hätten. Aber alle seien sich einig gewesen, dass dies nur mehrere zusammen stemmen könnten und alles nicht nur an wenigen hängenbleiben dürfe. Man wolle sich daher in Kürze zusammen setzen.

Auch in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wurde das Thema angesprochen. Dabei zeigte sich Bürgermeister Oliver Berthold durchaus offen für den Erhalt des Bolzplatzes. Weiter thematisiert werden soll das Ganze in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am Dienstag, 13. Juli.