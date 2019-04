Von Marcus Deschner

Eberbach-Igelsbach. Das Angebot für Bürger und Gäste mit geologischem und geschichtlichem Interesse vergrößern wolle man mit den zunächst drei Führungen in den Stadtteilen, erklärte Bernhard Walter von der städtischen Abteilung Kultur, Tourismus, Stadtinformation. Los ging es in Igelsbach.

Nach der Einführung zur Entstehungsgeschichte des Odenwalds und der umgebenden Landschaften durch Bernhard Strey an der Tourist-Info fuhren um die zehn Teilnehmer der ersten Stadtteilführung mit dem Bus zu Eberbachs Sonnenterrasse, die bekanntlich aus einem badischen und einem hessischen Teil besteht. Dort stießen noch einige Ortsteilbewohner hinzu. Die Gruppe erfuhr während der rund dreistündigen Tour viel Interessantes zu Geologie und Geografie der Region sowie Ortsgeschichtliches.

Igelsbach, so Strey, sei wohl zunächst ein Weiler, nämlich eine Ansammlung von 5 bis 15 Häusern und ohne zentrale Funktion gewesen. Im 12. Jahrhundert sei der Name auch erstmals erwähnt worden, aber eher als "Waldstück bei Hirschhorn". Erst Mitte des 14. Jahrhunderts sei der badische Teil aktenkundig geworden. Der sei wohl eine "Ausbausiedlung" Hessens gewesen. Mehrfach habe es in der Geschichte Spannungen zwischen Hirschhorn und Igelsbach gegeben, man habe sogar die Trennung erwogen. Überlegungen, die beiden Teilorte zusammenzulegen, seien in der Geschichte jedoch nicht verbürgt. Seit dem 16. Jahrhundert habe der badische Teil zu den "vier Weilern" gehört und so gewissermaßen eine "Verwaltungsgemeinschaft" mit Rockenau, Neckarwimmersbach und Pleutersbach gebildet.

Warum Igelsbach ausgerechnet mit den drei in Fließrichtung links des Neckars gelegenen Ortschaften verbunden war, erklärte der studierte Geograf Bernhard Strey damit, dass es auf Höhe des mittlerweile längst beseitigten Igelsbacher Bahnhofs einmal zwei Fähren gab. Eine existierte gar noch bis Mitte der Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts. Seit 1925 gehöre Badisch-Igelsbach dann endgültig zu Eberbach. In den Siebzigerjahren habe man vonseiten der Verwaltung überlegt, den Eberbacher Stadtteil Brombach Hirschhorn zuzuschlagen und dafür Hessisch-Igelsbach der Stadt Eberbach anzugliedern, ergänzte Exkursionsteilnehmer Karlheinz Walter. Das sei jedoch am Widerstand der Bürger gescheitert.

Bernhard Strey wusste auch von der Herkunft großer Steinblöcke, die beispielsweise bei der Sängerhalle zu finden ist, zu berichten. Die seien in der (Nach-) Eiszeit förmlich den Berg heruntergerutscht und hätten später auch bei Haus- und Scheunenbauten Verwendung gefunden. Auf die große Steinsammlung des verstorbenen Besitzers der ehemaligen Pension "Dornröschen" wies der frühere Förster Richard Wagner hin.

Weiter ging die Wanderung zum Bildstock im Sandweg. Der wurde der Überlieferung nach errichtet, weil ein schweres Unwetter und ein Erdbeben gleichzeitig Igelsbach heimsuchten. Noch heute wird dort jährlich eine Andacht gefeiert. Strey hatte auch Geschichten zu den Ortsbrunnen im Gepäck. Beispielsweise zum Grenzbrunnen, zum Streitbrunnen oder zum "Kresse-Brunnen", der Alteingesessenen auch als "Müllers-Brunnen" bekannt ist.

Eine Erklärung hatte er auch, warum in Igelsbach die durch den Ort führende Straße im Tal liegt und links und rechts von Hängen umgeben ist. Das könne der dort heute fließende Igelsbach nie bewältigt haben. Vielmehr war der Ort Umlaufberg des Neckars, der für die Ausspülung verantwortlich ist.

Mit den heute noch vorhandenen Grenzsteinen hätten die alten Herrschaftshäuser schon im 16. Jahrhundert ihre Territorien abgesteckt, zeigte er vor Ort. Dann führte die Gruppe entlang des Igelsbachs über den Bösen Berg in Richtung Parallelweg, wo es Wissenswertes zur Flussgeschichte des Neckars gab.

Info: Die nächste Stadtteilführung mit Bernhard Strey findet am 24. Mai in Gaimühle statt, eine weitere Tour ist für den 12. Juli in Unterdielbach vorgesehen.