Von Martina Birkelbach

Odenwald. Für Igel ist ab Mitte Oktober das Nahrungsangebot stark eingeschränkt; gleichzeitig beginnt die Suche nach einem Winterquartier. Seinen Lebensbereich dehnt der Igel zunehmend auf städtische Regionen aus; doch dort drohen ihm auch die größten Gefahren. Neben dem Straßenverkehr machen den Winterschläfern mangelnde Unterschlupfmöglichkeiten das Leben schwer. Korinna Seybold, Leiterin der Wildtierauffangstation in Bad König (Wildtierhilfe Odenwald "Koboldhof") spricht von einer "bedenklichen Situation" der Igel.

Korinna Seybold. Foto: privat

Seybold ist gelernte Steuerfachangestellte und hat Tiertherapie studiert. Zehn Jahre hat sie in einem Tierheim gearbeitet, seit fast 20 Jahren betreibt sie Wildtierpflege - "autodidaktisch angeeignet". Ihre Auffangstation ist staatlich anerkannt, da sie auch streng geschützte Arten aufnimmt wie etwa Hasel- oder Fledermäuse. "Staatlich anerkannt bedeutet jedoch nicht staatlich gefördert - alle unsere Stationen und Pflegestellen (auch ich) arbeiten ehrenamtlich und sind auf Spenden angewiesen", erzählt sie. Bis auf Schwarzwild, Reh und Wildkaninchen nimmt sie alle Säuger auf, Singvögel und Tauben nur im Notfall, Greifvögel nicht. Ihr Einzugsgebiet reicht von Aschaffenburg bis runter Richtung Würzburg und dann quer rüber über Mosbach bis Heppenheim.

Hintergrund Was tun beim Igel-Fund?

Tipps von Korinna Seybold Bergung Eigenschutz: Handschuhe oder dickes Tuch zum Umfassen benutzen

Tipps von Korinna Seybold Bergung Eigenschutz: Handschuhe oder dickes Tuch zum Umfassen benutzen

Jungtiere warmhalten, z. B. in einer Jacke, einem Schal oder in der Hand Erstversorgung Nach dem Fund Kontakt mit einer Wildtierauffangstation aufnehmen

Auf keinen Fall dem Tier gleich etwas zu trinken oder zu essen geben

Ist das Tier schwer verletzt, muss es einem wildtierkundigen Tierarzt vorgestellt werden

Keine Parasitenmittel oder Spot-on-Mittel benutzen. Flöhe, Zecken und Fliegeneier müssen umgehend manuell entfernt werden: Zeckenzange, Pinzette, Flohkamm oder unbenutzte bzw. saubere Wimpernbürste benutzen

Keine Milch anbieten, Igel sind lactoseintolerant und vertragen Milch nicht Unterbringung Karton, Plastik- oder Transportbox mit Zeitungspapier, Handtuch oder Küchenrolle ausgelegt und einem kleinen Karton als Rückzug

Jungtiere benötigen eine Wärm- oder PET-Flasche mit warmem Wasser und einem Handtuch umwickelt. Vorsicht: das Tier langsam erwärmen und Ausweichmöglichkeiten bieten, damit es sich von der Wärmequelle zurückziehen kann

Kein Rotlicht, es trocknet die Tiere sehr schnell aus, gerade wenn sie neugeboren sind

Das Tier immer fernhalten von Katzen, Hunden und Kindern

Box oder Karton bis zur Übergabe dunkel und ruhig abstellen. (mabi)

Igel nimmt sie in ihrer Station nur vereinzelt auf, da es dafür in der Region eine spezialisierte Station gibt. Durch ihre Arbeit und die Vernetzung mit vielen anderen Stationen und Pflegestellen kennt sie sich aber aus und berichtet: "Es kristallisiert sich eine sehr bedenkliche Situation bei den Igeln heraus. Ein negativer Trend, den wir bereits seit zwei bis drei Jahren beobachten." Die Tiere kommen laut Seybold in immer schlimmerem Zustand bei den Pflegestellen an, "bereits sehr kleine Igel sind mit vielerlei Parasiten belastet und die anthropogenen Einflüsse sind beim Igel besonders deutlich zu spüren. Ob Gartengifte, Straßenverkehr, Mähroboter oder saubere Gärten, das alles setzt den Igeln zu." Dies ist insofern ein großes Problem "als dass Igel zahlenmäßig die am häufigsten in die Stationen gebrachten Säuger sind, dicht gefolgt von Eichhörnchen".

Seybold: "Ich weiß von unserer Igelstation hier, dass sie übers Jahr zwischen 400 und 500 Igel betreut. Ich habe die Zahlen, weil wir seit zwei Jahren in Hessen einen bundesweit einmaligen Zusammenschluss haben - ich habe die Interessengemeinschaft hessischer Wildtierpfleger gegründet. Unser Ziel ist es, die Wildtierpflege mittels Standards und Leitfäden einheitlich zu machen und auf eine professionelle Basis zu stellen. Durch dieses Netzwerk kann ich auch sagen, dass wir in Hessen im vergangenen Jahr weit über 4000 Wildtiernotfälle ehrenamtlich versorgt haben."

Sven Jensen. ​Foto: mabi

Die Liste der Dinge die Igel zusetzen ist laut Seybold recht lang. "Durch die trockenen Sommer, die aufgeräumten Gärten und die Insektizide gibt es sehr viele untergewichtige Igel." Inwieweit die über die Insekten aufgenommen Pestizide aus der Umwelt das Immunsystem schwächen sei zwar noch nicht wissenschaftlich erforscht, liege aber nahe, da man den Einfluss von Giften auf das Immunsystem von Tieren in anderen Bereichen bereits untersucht hat (etwa Rodentizide - Immunsystem von Füchsen). "Sinkt die Abwehrkraft der Igel haben Parasiten und Infektionen leichtes Spiel. Igel haben da mit einigen Ekto- und Endoparasiten zu kämpfen, selbst schon Jungigel haben zum Teil ein hohes Maß an Erregern in sich, die das Tier dann zusätzlich zum Nahrungsmangel stark schwächen."

Hintergrund "Igel haben immer weniger Lebensraum" Wir haben uns mit Sven Jensen, einem der Vorstände der "Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald & Greifswald/Ostsee" mit Sitz in Schönbrunn über die Rettung der Igel unterhalten. Er gibt auch Tipps, was man machen kann, um den stachligen Gesellen das Leben und den Winterschlaf zu erleichtern. Herr [+] Lesen Sie mehr "Igel haben immer weniger Lebensraum" Wir haben uns mit Sven Jensen, einem der Vorstände der "Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald & Greifswald/Ostsee" mit Sitz in Schönbrunn über die Rettung der Igel unterhalten. Er gibt auch Tipps, was man machen kann, um den stachligen Gesellen das Leben und den Winterschlaf zu erleichtern. Herr Jensen, ab wann beginnt ein Igel den Winterschlaf und wie muss er darauf vorbereitet sein? In der Regel beginnt für Igel der Winterschlaf im November, sobald sich die Bodentemperaturen um den Gefrierpunkt bewegen. Sollte der Herbst allerdings ungewöhnlich warm ausfallen, kann sich dies auch in Richtung Dezember verschieben. Wichtig ist, dass der Igel sich ein ausreichendes Fettpolster angefressen hat. Igel, die im November weniger als 500 Gramm auf die Waage bringen, sind definitiv zu dünn und benötigen in jedem Fall Hilfe, wobei dass wirklich die absolute Untergrenze ist. Einige Experten sprechen hier sogar von 600 bis 700 Gramm Mindestgewicht. Eine kleine Hilfestellung: Anfang Oktober hat ein Jungigel Untergewicht, wenn er unter 200 Gramm wiegt; Mitte Oktober lautet die Zahl unter 300 Gramm; Ende Oktober unter 400 Gramm. In all diesen Fällen ist in der Regel Hilfe notwendig, da die Igel bereits zu dünn sind, um über den Winter zu kommen. Hatte die "Haus- und Wildtierrettung Neckartal-Odenwald & Greifswald/Ostsee" in den vergangenen Jahren viele Igel-Einsätze und ab wann wird es jetzt wieder losgehen? Igel-Einsätze haben wir immer sehr viele und eigentlich das ganze Jahr über. Im Frühling und Sommer sind es vor allem verletzte Igel, Ende Herbst und im Winter meistens Igel, die nicht genug Fettreserven für den Winterschlaf haben. Sind Igel heute mehr bedroht als früher? Der Lebensraum für Igel wird leider zunehmend weniger, dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass ein Igel in "gepflegten Gärten" kaum Unterschlupf oder Nahrung findet. Da aber sehr viele Gartenbesitzer genau diese Art von Ziergarten bevorzugen stellt dies natürlich ein Problem dar, von den Steingärten mancher Häuser gar nicht zu sprechen. Aber natürlich ist auch die zunehmende Bebauung und die intensive Bewirtschaftung der Landschaft ein Grund warum der Lebensraum für Igel immer kleiner wird. So steht der in Europa verbreitete und bei uns landläufig einfach als Igel bezeichnete Braunbrustigel unter anderem in Bayern bereits auf der Roten Liste. Welche Art von Igel-Notfällen gehen bei Ihnen ein? Hier sind in den Sommermonaten vor allem Verletzungen durch Rasentrimmer und Mähroboter hervorzuheben. Im Herbst und Winter sind es dann meistens Igel, die zu dünn für den Winterschlaf sind sowie kranke Tiere oder Igel, die durch Zerstörung ihres Schlafplatzes aus dem Winterschlaf gerissen wurden und dann einen neuen Schlafplatz suchen. Aber auch Igel die in Gartenteiche fallen und verwaiste Igelkinder sind keine Seltenheit. Was genau machen Sie mit den Igeln? Wo bringen Sie sie hin? Wir arbeiten mit Igel-Auffangstationen zusammen, insbesondere mit der Igelhilfe Neidenstein. Dort werden die Igel aufgepäppelt und bei Bedarf in Zusammenarbeit mit erfahrenen Tierärzten medizinisch versorgt. Gerade in den Wintermonaten sind diese Auffangstationen aber natürlich sehr stark ausgelastet. Was können Menschen tun, um den Igeln zu helfen? Darf man Igel überhaupt anfassen oder füttern? Wenn jemand etwas für unsere heimischen Igel tun möchte dann ist das effektivste einfach mal faul sein und den Garten mal Garten sein lassen. Je weniger man seinen Rassen mäht und Laub- und Reisighaufen entfernt, um so mehr Unterschlupfmöglichkeiten finden Igel. Und natürlich ist in einem naturbelassenen Garten auch das Nahrungsangebot für Igel entsprechend groß. Damit hilft am übrigens nicht nur Igeln, sondern auch vielen anderen Tieren und Insekten. Also am Wochenende lieber mal mit der Familie einen Ausflug machen, als den Garten zu pflegen, das ist eine Win-Win Situation. Wenn ein Igel verletzt ist oder man im November oder Dezember einen deutlich zu dünnen Igel findet sollte man diesen auf jeden Fall sichern, am besten in einem kleinen Karton, und dann umgehend eine Tierschutzorganisation benachrichtigen. Das Anfassen macht dem Igel dabei in der Regel weniger aus als dem Menschen (lacht: Stichwort Stacheln). Wenn ein Igel bei Eis und Schnee draußen herumläuft, ist dieser ebenfalls hilfsbedürftig. Info: Weitere Informationen, wie man einen Igel im Notfall selbst aufpäppeln kann, gibt es auch unter www.pro-igel.de

Durch die Zerschneidung von Lebensräumen würden viele Tiere im Straßenverkehr sterben und durch die Aufräumaktivitäten der Menschen in ihren Gärten finden sie dort kaum Unterschlupf bzw. sehen sich weiteren Gefahren ausgesetzt. Seybold fordert mit der Interessengemeinschaft – so wie viele Igelvereine auch - ein Nachtfahrverbot für Mähroboter "am besten wäre noch ein kompletter Verzicht, denn die Verletzungen sind schwerwiegend - ebenso wie die von Rasentrimmern und Co. Ein weiteres Problem sind die recht milden Winter: "Für Winterschläfer sind längere gleichbleibend kalte Temperaturen sehr wichtig. Sind die Temperaturen zu mild - bzw. schwanken immer wieder extrem – können sie nicht richtig in den Torporzustand (Erstarrung) gehen und fallen entweder lediglich in einen kräftezehrenden Dämmerschlaf oder wachen immer wieder für längere Zeit auf."

Laut der Fachfrau werden Winterschläfer grundsätzlich während der sogenannten Hibernation immer wieder kurz wach, um den Stoffwechsel hochzufahren und ihr System zu "rebooten", "das ist überlebenswichtig". Diese Phasen verbrauchen viel wertvolle Energie. "Wacht der Igel durch Störung oder Temperaturschwankungen dann noch zusätzlich öfter auf, werden die Fettreserven so schnell aufgezehrt, dass es bis zum Frühling hin kritisch wird, insbesondere für Jungigel".

Tagaktivität ist für Seybold fast immer ein Alarmzeichen. Solche Tiere sollten genau begutachtet werden. Außerdem benötigen Tiere mit folgenden Merkmalen immer Hilfe: "Sie torkeln oder liegen, rollen sich kaum ein, sind mager (Einbuchtung hinter dem Kopf, herausstehende Hüftknochen), Augen sind eingefallen und schlitzförmig".

Als hilfsbedürftig schildert die Tierschützerin auch folgende Igel: Verletzte Tiere; Tiere, die in Gruben oder Lichtschächten gefangen waren, sollten in einer Pflegestelle gecheckt werden; verwaiste Igelsäuglinge, die sich tagsüber außerhalb ihres Nestes befinden, noch geschlossene Augen und Ohren haben und sich womöglich kühl anfühlen; Igel, die im Winter tagsüber unterwegs sind, nach oder bei Dauerfrost und/oder Schnee herumlaufen; Jungigel, die Anfang November mit einem Gewicht von deutlich unter 600 Gramm draußen unterwegs sind.

Übrigens sind Igel laut Seybold Insektenfresser. Auf ihrem Speiseplan stehen Käfer, Spinnen, Heuschrecken, Asseln, Regenwürmer, Tausendfüßler, Schnecken aber auch mal ein Ei oder sogar Aas, tote Mäuse oder Vögel. "Entgegen häufiger Berichte fressen Igel kein Obst und auch keine pflanzliche Kost", betont die Fachfrau.

Wer einen verletzten oder unterernährten Igel findet, sollte auch immer an den Eigenschutz denken.

Info: Unter www.ighw.org gibt es eine kostenlose Wildtiernotfall-Broschüre, die man auch aufs Handy laden kann.